Fraude en tiempos de inteligencia artificial: de la preocupación al conocimiento

El estudio de Experian Perú de 2026 indicó que el 73,5 % de los peruanos recibió al menos un intento de fraude en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una voz conocida, un mensaje correctamente escrito o una página que luce exactamente como esperamos ya no son suficientes para asumir que una interacción es legítima. La inteligencia artificial está elevando el nivel de sofisticación con el que pueden construirse contenidos digitales y, con ello, también está cambiando algunas de las señales que tradicionalmente utilizábamos para decidir en qué confiar.

Sin embargo, conviene dimensionar el fenómeno correctamente. El estudio “Del fraude a la confianza digital: riesgos, prevención e inteligencia artificial en Perú”, desarrollado por Experian Perú en 2026, muestra que el 73,5 % de los peruanos recibió al menos un intento de fraude durante el último año. Pero los mecanismos tradicionales todavía predominan: entre quienes fueron víctimas, solo el 4 % reportó una interacción con IA como parte de la forma en que ocurrió el caso. Los enlaces que parecían legítimos, las páginas o aplicaciones falsas y las llamadas que simulaban provenir de entidades conocidas continúan teniendo mayor presencia.

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El cambio relevante, entonces, no es que todo fraude sea hoy generado con inteligencia artificial. Es que la tecnología aumenta la capacidad de hacer creíble aquello que debemos verificar.

Solo el 4 % de las víctimas de fraude en Perú reportó una interacción con IA como parte del caso, mientras predominan enlaces, páginas falsas y llamadas simuladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran esta tensión. El 92 % de los peruanos manifiesta preocupación por el posible uso de IA para facilitar fraudes y el 48 % se siente poco o nada seguro de poder reconocer una llamada, mensaje, imagen o video creado o alterado con esta tecnología. Pero hay otro dato que considero incluso más importante: el 88 % quiere aprender a identificar este tipo de engaños.

Ahí existe una oportunidad. Frente a amenazas más sofisticadas, la respuesta no debería ser generar más miedo, sino desarrollar mejores capacidades de verificación. Y eso empieza por algo básico: dejar de evaluar una interacción únicamente por su apariencia. Importa revisar el canal, confirmar quién solicita la información, preguntarnos si realmente necesita ese dato y recurrir a medios oficiales cuando exista alguna duda.

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La tecnología también puede formar parte de esa respuesta. El 57 % de los peruanos estaría dispuesto a permitir que herramientas de IA analicen información para detectar posibles fraudes. Esto evidencia que, si bien la misma tecnología que puede aumentar la sofisticación de un engaño también puede analizar patrones, detectar comportamientos inusuales y contribuir a anticipar riesgos.

El 57 % de los peruanos aceptaría que herramientas de IA analicen información para detectar posibles fraudes y anticipar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y el desafío seguirá evolucionando. La siguiente etapa de la IA incluirá agentes capaces no solo de responder preguntas, sino también de interactuar con organizaciones y realizar determinadas acciones en representación de las personas. Entonces tendremos que verificar algo adicional: no solo si una persona es quien dice ser, sino si el agente que actúa en su nombre está realmente autorizado para hacerlo.

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En ese escenario, datos de calidad, identidad, analítica e inteligencia artificial tendrán que trabajar en conjunto para validar interacciones y detectar riesgos con mayor contexto. La prevención del futuro no dependerá de desconfiar de todo lo digital, sino de tener mejores herramientas y conocimiento para distinguir qué es auténtico.

Porque frente a una tecnología que evoluciona rápidamente, estar más informados será tan importante como estar más protegidos.