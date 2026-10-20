Guty Carrera ganó Top Chef VIP 5 y obtuvo un premio de 200 mil dólares

Guty Carrera se impuso en la final de Top Chef VIP y fue campeón

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El actor y personalidad de televisión Guty Carrera fue elegido ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP, la competencia culinaria de Telemundo, y recibió USD 200 mil en efectivo tras imponerse en la final ante Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos.

La definición se emitió el 19 de octubre y reunió a los cuatro participantes que llegaron a la última instancia del programa. Cada uno presentó sus preparaciones frente al jurado, que tuvo a cargo la evaluación decisiva antes del anuncio del campeón.

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Carrera cerró la competencia con una victoria que lo ubicó por encima de sus tres rivales en una temporada marcada por las pruebas de cocina, la presión de los retos y la exigencia de presentar platos ante chefs profesionales. El peruano, que también ha desarrollado una carrera como modelo y actor, sumó así un nuevo triunfo en formatos de telerrealidad.

El jurado eligió a Guty Carrera tras la última prueba

La decisión final estuvo en manos de los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, y Betty Vázquez. Los tres evaluaron las creaciones que los finalistas prepararon para la última jornada de Top Chef VIP 5.

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El veredicto favoreció a Carrera, quien representó a Perú en el programa producido para la audiencia hispana de Estados Unidos. Tras conocerse el resultado, Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos se sumaron a la celebración del ganador durante el desenlace en vivo.

La gran final también contó con la presencia de familiares, amigos y exconcursantes. Entre quienes acompañaron a Carrera estuvo su pareja, Alana Lliteras, que reaccionó con emoción tras el anuncio del jurado.

El resultado puso fin a una competencia en la que las celebridades debieron superar desafíos centrados en técnicas de cocina, creatividad, manejo del tiempo y capacidad para trabajar bajo presión. La dinámica del ciclo exigió que los concursantes presentaran platos de forma individual y se adaptaran a consignas cambiantes.

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Guty Carrera disputó la final de Top Chef VIP con Lupillo Rivera, Kelly Ríos y Ninel Conde.

La reacción de Guty Carrera después del anuncio

Al escuchar su nombre como ganador, Guty Carrera expresó su sorpresa. “No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané”, dijo después de que se confirmara que había obtenido el título y el premio económico.

Miguel Arce, quien también participó en el programa, lo felicitó tras la definición. “Realmente, tu participación esta noche fue impecable”, le manifestó a Carrera durante la emisión.

La consagración llegó luego de una temporada en la que el participante mostró una evolución dentro de la cocina, según destacó Telemundo. El canal señaló que Carrera afrontó la competencia con disciplina, concentración y disposición para mejorar sus habilidades a lo largo de los retos.

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Antes de su paso por Top Chef VIP, el ganador ya tenía experiencia en programas de competencia. La audiencia de Telemundo lo había visto en la primera temporada de La Isla: Desafío Extremo y en la cuarta edición de La Casa de los Famosos.

Top Chef VIP volverá en 2027 con una nueva temporada

La quinta entrega de Top Chef VIP fue conducida por Carmen Villalobos y reunió a figuras del entretenimiento en una competencia gastronómica. El formato desafió a los participantes con pruebas que pusieron a examen su técnica, resistencia y capacidad de respuesta en la cocina.

Telemundo confirmó que el programa tendrá una nueva temporada en 2027. La producción está a cargo de RCN para Telemundo y se basa en el formato Top Chef de NBCUniversal Formats.

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Con el triunfo, Carrera se convirtió en el campeón de la quinta edición y cerró el ciclo con uno de los premios más altos entregados por el reality. La final dejó a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos como los otros tres aspirantes al título, después de una última prueba que definió al ganador entre los cuatro finalistas.

Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos felicitaron a Guty Carrera tras ganar la final de Top Chef VIP.