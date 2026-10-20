Perú

Guty Carrera ganó Top Chef VIP 5 y obtuvo un premio de 200 mil dólares

La definición del ciclo reunió a familiares, exparticipantes y figuras cercanas a los finalistas que disputaron el título en la emisión en vivo

Guty Carrera se impuso en la final de Top Chef VIP y fue campeón
Guty Carrera se impuso en la final de Top Chef VIP y fue campeón
Guardar

El actor y personalidad de televisión Guty Carrera fue elegido ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP, la competencia culinaria de Telemundo, y recibió USD 200 mil en efectivo tras imponerse en la final ante Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos.

La definición se emitió el 19 de octubre y reunió a los cuatro participantes que llegaron a la última instancia del programa. Cada uno presentó sus preparaciones frente al jurado, que tuvo a cargo la evaluación decisiva antes del anuncio del campeón.

PUBLICIDAD

Carrera cerró la competencia con una victoria que lo ubicó por encima de sus tres rivales en una temporada marcada por las pruebas de cocina, la presión de los retos y la exigencia de presentar platos ante chefs profesionales. El peruano, que también ha desarrollado una carrera como modelo y actor, sumó así un nuevo triunfo en formatos de telerrealidad.

El jurado eligió a Guty Carrera tras la última prueba

La decisión final estuvo en manos de los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, y Betty Vázquez. Los tres evaluaron las creaciones que los finalistas prepararon para la última jornada de Top Chef VIP 5.

PUBLICIDAD

El veredicto favoreció a Carrera, quien representó a Perú en el programa producido para la audiencia hispana de Estados Unidos. Tras conocerse el resultado, Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos se sumaron a la celebración del ganador durante el desenlace en vivo.

La gran final también contó con la presencia de familiares, amigos y exconcursantes. Entre quienes acompañaron a Carrera estuvo su pareja, Alana Lliteras, que reaccionó con emoción tras el anuncio del jurado.

El resultado puso fin a una competencia en la que las celebridades debieron superar desafíos centrados en técnicas de cocina, creatividad, manejo del tiempo y capacidad para trabajar bajo presión. La dinámica del ciclo exigió que los concursantes presentaran platos de forma individual y se adaptaran a consignas cambiantes.

Composición de un cocinero en primer plano y cuatro cocineros posando junto a una mujer con vestido largo en un estudio de televisión
Guty Carrera disputó la final de Top Chef VIP con Lupillo Rivera, Kelly Ríos y Ninel Conde.

La reacción de Guty Carrera después del anuncio

Al escuchar su nombre como ganador, Guty Carrera expresó su sorpresa. “No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané”, dijo después de que se confirmara que había obtenido el título y el premio económico.

Miguel Arce, quien también participó en el programa, lo felicitó tras la definición. “Realmente, tu participación esta noche fue impecable”, le manifestó a Carrera durante la emisión.

La consagración llegó luego de una temporada en la que el participante mostró una evolución dentro de la cocina, según destacó Telemundo. El canal señaló que Carrera afrontó la competencia con disciplina, concentración y disposición para mejorar sus habilidades a lo largo de los retos.

Antes de su paso por Top Chef VIP, el ganador ya tenía experiencia en programas de competencia. La audiencia de Telemundo lo había visto en la primera temporada de La Isla: Desafío Extremo y en la cuarta edición de La Casa de los Famosos.

Top Chef VIP volverá en 2027 con una nueva temporada

La quinta entrega de Top Chef VIP fue conducida por Carmen Villalobos y reunió a figuras del entretenimiento en una competencia gastronómica. El formato desafió a los participantes con pruebas que pusieron a examen su técnica, resistencia y capacidad de respuesta en la cocina.

Telemundo confirmó que el programa tendrá una nueva temporada en 2027. La producción está a cargo de RCN para Telemundo y se basa en el formato Top Chef de NBCUniversal Formats.

Con el triunfo, Carrera se convirtió en el campeón de la quinta edición y cerró el ciclo con uno de los premios más altos entregados por el reality. La final dejó a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos como los otros tres aspirantes al título, después de una última prueba que definió al ganador entre los cuatro finalistas.

Gráfica con retratos de Ninel Conde, Lupillo Rivera, Guty Carrera y Kelly Ríos con uniformes de cocina blancos y detalles de trofeos dorados
Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos felicitaron a Guty Carrera tras ganar la final de Top Chef VIP.

Temas Relacionados

Guty CarreraTop Chef VIP 5peru-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

En redes sociales, fanáticas peruanas expusieron el mismo discurso que utilizaron los integrantes de BTS en Chile y Perú en el cierre de sus conciertos

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

La central nacional ya defendió las camisetas de los dos clubes y volverá a formar parte de un enfrentamiento entre ambos en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

Convocatoria CAS para el programa Juntos del Midis: ¿Cuáles son los puestos disponibles?

La oferta laboral comprende oportunidades para distintos perfiles profesionales, técnicos y académicos, de acuerdo con los requisitos de cada vacante

Convocatoria CAS para el programa Juntos del Midis: ¿Cuáles son los puestos disponibles?

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

La institución de la localidad de Puente Piedra ha hecho un contacto formal con la entrañable ‘Tomezinha’, uno de los últimos iconos de la LPV, para repatriarla y así refuerce al plantel. Hay un 90% de avance en la operación

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’, final de ‘Yo Soy’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos de rating hicieron el sábado 17 de octubre?

El programa de Ernesto Pimentel celebró 19 años al aire y encabezó la audiencia del sábado 17 de octubre, por encima de la final de Yo Soy, JB Noticias y el espacio de Edwin Sierra

Aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’, final de ‘Yo Soy’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos de rating hicieron el sábado 17 de octubre?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Martín Vizcarra es ingresado a UCI por aparente problema cardiaco

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles el dictamen que otorga facultades al Gobierno

Ricardo Belmont defiende el voto de OBRAS sobre las facultades legislativas: “No aprobamos un paquete, aprobamos una por una”

ENTRETENIMIENTO

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

Aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’, final de ‘Yo Soy’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos de rating hicieron el sábado 17 de octubre?

Laura Bozzo fue sometida a complicada cirugía y continúa en UCI: “Somos humanos, puede recaer”, afirma su asistente

Magaly Medina amenaza a Samuel Dyer con un ampay si aparece con una famosa y él le replica: “¿De verdad me sacarías?”

Magaly Medina queda sorprendida por confesión de Katia Condos sobre Federico Salazar: “Qué raro”

DEPORTES

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Programación de la fecha 3 de la Champions League 2026/27 HOY: horarios y canales TV en Perú de los partidos por fase de la liga

Erick Delgado pidió la convocatoria de 2 jugadores de Sporting Cristal para la selección peruana: “Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”

Con Sofía Neves como líder, así quedó la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 1