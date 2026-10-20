Perú

Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender 120 días a Julián Pérez Mallqui por agresión a su expareja

La medida incluye un descuento de su sueldo durante el tiempo que dure la suspensión. Medida fue aprobada en el grupo de trabajo por cinco votos a favor y uno en contra

Julián Pérez Mallqui
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La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, por mayoría, el informe que recomienda al pleno suspender por 120 días de legislatura al diputado Julián Pérez Mallqui, integrantes de la bancada de Juntos por el Perú, y descontarle sus haberes por presunta violencia física y psicológica contra su expareja.

Antes de esa decisión, el grupo de trabajo, presidido por Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras, aprobó dos informes que declaran procedentes denuncias y ordenan iniciar investigaciones. Una de ellas se refiere a Pérez Mallqui por la presunta contratación como técnica de una mujer con la que tendría una relación afectiva, lo que podría vulnerar las normas que prohíben ese vínculo laboral.

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El otro expediente corresponde a la diputada Catherin Palomino Casavilca, también de Juntos por el Perú. Se le atribuye haber pedido a trabajadores de su despacho que asumieran el costo de tarjetas de presentación, cuadros y alimentos; el informe fue aprobado con cinco votos a favor y una abstención.

El expediente contra Pérez Mallqui, identificado como 001-2026-2027/CEP-CD, declara fundada la denuncia por la presunta infracción a la ética parlamentaria. La recomendación de suspensión fue aprobada con cinco votos a favor y uno en contra.

Diputado Julián Pérez Mallqui fue detenido en San Miguel por un caso de agresión a una mujer. Canal N

Diputado fue detenido a días de asumir el cargo

Pérez Mallqui fue detenido el 30 de julio, pocos días después de asumir como integrante de la Cámara de Diputados, tras una denuncia de su expareja por presuntas agresiones físicas y psicológicas. La intervención policial derivó en una investigación de la Fiscalía Suprema de Familia, informó Correo.

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El abogado de la denunciante, Juan Barrantes, afirmó que el diputado ingresó sin autorización a la vivienda de su defendida y la amenazó. Después de su detención en la Comisaría de San Miguel, señaló que el legislador sujetó a la mujer del brazo y le dio una patada.

El certificado médico legal registró lesiones traumáticas recientes en la agraviada: moretones en el codo, antebrazo y pierna derechos, además de marcas de presión. Pérez Mallqui solicitó al Poder Judicial que ese certificado fuera excluido como prueba.

La denuncia parlamentaria fue presentada por el diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, quien pidió la máxima sanción. La Comisión de Ética abrió la investigación el 31 de agosto por unanimidad.

En una entrevista exclusiva para 'Esta Noche', la expareja del congresista Julián Pérez Mallqui detalla la agresión física y psicológica que sufrió. Su valiente testimonio contradice la versión del parlamentario y exige justicia ante la Comisión de Ética.| Video: Panamericana

Expareja de Julián Pérez Mallqui reafirmó denuncia

A inicios de octubre, la expareja del congresista de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, reafirmó la denuncia por presuntas agresiones físicas y psicológicas y rechazó la versión del legislador sobre los hechos ocurridos en su vivienda y luego en una comisaría. La mujer declaró ante la Comisión de Ética del Congreso y aseguró que cuenta con mensajes, registros de llamadas y otros elementos que, según dijo, respaldan su testimonio.

En entrevista a Panamericana Noticias, la denunciante sostuvo que el parlamentario ingresó a su casa sin autorización el 30 de julio, después de que su padre salió del inmueble. Según su relato, el congresista subió al tercer piso, la increpó y la sujetó del brazo.

Él me agarró de acá”, afirmó la mujer al señalar una zona de su brazo. También sostuvo que las lesiones no corresponden con la versión pública de Pérez Mallqui, quien negó haber ejercido violencia contra ella.

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