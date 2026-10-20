Perú

Melissa Klug dedica emotivas palabras a su hija Gianella Marquina tras convertirse en madre por primera vez: “Mi pequeña bendición”

La popular ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción para su primogénita en esta nueva etapa de su vida

Composición de dos fotografías de una mujer con camiseta blanca y pantalón negro que carga a un bebé de espaldas en una habitación
Melissa Klug sostiene a un bebé en brazos junto a una cuna portátil y sentada en un sillón reclinable.
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La llegada de Tezza abrió una nueva etapa en la familia de Melissa Klug. La empresaria celebró el nacimiento de su cuarta nieta con una publicación dedicada a Gianella Marquina, quien se convirtió en madre por primera vez a los 26 años.

La llamada ‘Blanca de Chucuito’ compartió un mensaje en sus redes sociales para expresar lo que siente al ver a su hija mayor con su bebé. Para Klug, este nacimiento tiene un significado particular porque se trata de la primera experiencia de maternidad de su primogénita.

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A través de su publicación, Melissa Klug dejó ver la emoción que le produce acompañar a Gianella Marquina durante los primeros días de esta nueva etapa. La empresaria se dirigió a la pequeña y destacó el vínculo que se forma ahora dentro de su familia.

“Hay emociones que el alma siente con tanta profundidad que las palabras apenas consiguen rozarlas. Ver a mi primogénita convertida en madre, contemplar la ternura con la que sostiene a su primera hija, es uno de esos regalos que la vida guarda en un rincón sagrado del corazón”, escribió.
Una mujer sentada en un sillón reclinable sostiene a un bebé junto a un coche de paseo, al lado del texto de una publicación de Instagram
Gianella Marquina sostiene a su hija recién nacida en un sillón, en una captura de la publicación compartida por Melissa Klug en la red social Instagram.

La empresaria explicó que la llegada de Tezza ocupa un lugar especial en su vida. Si bien ya disfruta de su rol de abuela, el nacimiento de la bebé está unido a la historia con su primera hija y a la nueva experiencia que atraviesa Gianella.

Mi Tezza eres mi cuarta nieta, mi pequeña bendición, pero llegas de la mano de mi primera hija… haciendo de este instante una emoción única e imposible de describir”, expresó la figura televisiva.

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El post despertó reacciones de sus seguidores, quienes felicitaron a Melissa Klug, a la flamante madre y a la nueva integrante del entorno familiar. La empresaria cerró la dedicatoria con una reflexión sobre el amor y los cambios que produce la llegada de un hijo.

Una mujer con camiseta blanca y pantalón oscuro sostiene a un bebé en brazos junto a un sillón y un cochecito infantil
Melissa Klug sonríe mientras sostiene en brazos a un bebé en una habitación junto a un coche infantil.

Porque hay amores que no se suman, sino que multiplican la vida”, añadió Klug junto a varios emojis de corazones.

La publicación también reflejó la cercanía entre madre e hija en uno de los momentos más importantes para Gianella. La empresaria suele compartir episodios vinculados a su familia en plataformas digitales y, esta vez, mostró su entusiasmo por el nacimiento de la bebé.

Gianella Marquina confirmó el nacimiento con una fotografía de su bebé

La noticia fue anunciada primero por Gianella Marquina en su cuenta de Instagram. La joven publicó una fotografía parcial de la recién nacida, en la que se observa parte de su rostro y una de sus manos mientras toma los dedos de sus padres.

Mi pequeño amor”, escribió Marquina para confirmar que había dado la bienvenida a su primera hija.

La imagen recibió numerosos comentarios de felicitación. Los usuarios enviaron mensajes a la hija mayor de Melissa Klug, quien decidió mantener en reserva varios detalles sobre el parto y sobre los primeros días junto a la pequeña.

Gianella Marquina no precisó la fecha exacta del nacimiento ni informó aspectos relacionados con el estado de salud de la bebé. Tampoco compartió datos adicionales sobre el proceso previo al alumbramiento.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con manos sujetando los pies de un bebé sobre una tela e interacciones de usuarios
Gianella Marquina comparte en Instagram la primera fotografía de su recién nacida junto a mensajes de felicitación de su familia.

Después de hacer público el nacimiento, la influencer difundió una segunda fotografía de Tezza en sus redes sociales. La imagen permitió ver nuevamente a la niña, aunque su madre evitó brindar mayores detalles sobre la fecha en que llegó al mundo.

La bebé tendría pocos días de nacida, de acuerdo con las publicaciones de la joven. La decisión de no exponer más información mantuvo la privacidad de esta etapa que recién comienza para la familia.

Antes de convertirse en madre por primera vez, Gianella Marquina desarrolló proyectos personales de forma independiente y mostró parte de su rutina a través de redes sociales. Además, estudió Derecho, una formación que ha mencionado en distintas oportunidades.

Con la llegada de Tezza, la joven inicia una etapa distinta junto a su hija. El mensaje de Melissa Klug dejó en evidencia que el nacimiento de su cuarta nieta representa un momento especial para toda la familia.

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