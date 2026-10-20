Sofía Neves, la punta de Rebaza Acosta que sorprendió a Alianza Lima, jugó en Europa y busca acabar con los preconceptos del vóley uruguayo.

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Sofía Neves ganó notoriedad el último fin de semana por la potencia y eficacia que mostró en el partido de Rebaza Acosta ante Alianza Lima, en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El domingo 18 de octubre, la uruguaya debutó con el equipo del Callao en el Polideportivo Lucha Fuentes frente al tricampeón nacional. El desafío no condicionó su rendimiento: terminó como máxima anotadora del encuentro y de la primera fecha del torneo, con 29 puntos.

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La voleibolista superó a jugadoras con mayor recorrido en el campeonato y evidenció una rápida adaptación al vóley peruano. Su actuación despertó elogios entre los fanáticos, que ya piden a los dirigentes seguir de cerca su desempeño con vistas a la próxima temporada de la Liga Peruana.

Sofía Neves lidera la tabla de máxima anotadoras luego de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: PERU VOLEY.

El ascenso de Sofía Neves y su paso por Europa

Aunque Sofía Neves es un nombre nuevo para el público del voleibol peruano, la uruguaya cuenta con una trayectoria extensa a sus 29 años. Inició su carrera en Juan Ferreira, club de su país al que representó durante la temporada 2014/2015.

Después de una campaña, emigró a Argentina, donde fichó por San Lorenzo. Permaneció allí varios años hasta que, en 2019, pasó a River Plate. Más tarde regresó a Juan Ferreira antes de dar el salto a Europa, con su llegada al Clube Kairos de Portugal en la temporada 2020/2021.

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Su recorrido europeo incluyó etapas en Protathlites Pefkon de Grecia, Hylte/Halmstad de Suecia y Avarca de Menorca de España. Entre esos ciclos, también volvió a Argentina para vestir la camiseta de Sonder Rosario.

Tras sus experiencias en Europa y Argentina, Neves decidió probar suerte en uno de los campeonatos más competitivos de la región. Llegó a Rebaza Acosta por iniciativa del entrenador Martín Rodríguez, con el objetivo de pelear por los primeros lugares de la Liga Peruana de Vóley.

Sofía Neves llegó al Perú procedente del vóley español.

Las críticas por ser uruguaya

La llegada de Sofía Neves a Rebaza Acosta estuvo acompañada de cuestionamientos. La presencia de voleibolistas uruguayas en la Liga Peruana de Vóley no es habitual y son pocas las deportistas de ese país que han competido en el torneo.

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El contexto tampoco ayudó. Rebaza Acosta cayó por 4-0 ante Deportivo Géminis en la Noche Rebacina, frente a su público, y parte de las críticas apuntó a las jugadoras extranjeras. Sandra Rodríguez, exvoleibolista y comentarista, cuestionó el fichaje de la uruguaya al sostener que no marcaba diferencias y que el club podía optar por una canterana.

Frente a esos comentarios, Neves aprovechó una reciente entrevista con Latina Deportes para referirse a los preconceptos que existen sobre el voleibol uruguayo y otros países con menor tradición en este deporte.

“Creo que hay que evitar, a veces, las generalizaciones. Preconceptos siempre existen, pero hay que permitirse dejarse encantar por lo que puede traer el otro, expandir las perspectivas y permitir que a uno le enseñen. Eso, por lo menos a mí, me ha marcado en mi carrera: los diferentes países en los que he estado y las compañeras con las que he compartido. Independientemente de su nacionalidad, todas tenían un bagaje y una historia de los que yo podía aprender y nutrirme muchísimo”, sentenció.

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La punta de Rebaza Acosta pidió dejar de lado los preconceptos. Créditos: Latina Deportes.

Su gran actuación ante Alianza Lima

Jugadoras como María Alejandra Marín y Flavia Montes destacaron la actuación de Sofía Neves tras su partido ante Alianza Lima, en el que superó la cantidad de puntos que suele registrar un equipo en un set.

Sandra Rodríguez también se refirió a su desempeño. La exvoleibolista y comentarista reconoció el nivel de la uruguaya y le pidió disculpas por los duros comentarios que había realizado sobre su fichaje.