Corte de agua para este miércoles 21 de octubre por más de 10 horas: ¿Dónde y cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó una interrupción del suministro de agua potable para este miércoles 21 de octubre en determinados sectores de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos técnicos orientados al mantenimiento y la mejora de las redes encargadas de distribuir el recurso hídrico.
La restricción alcanzará a los hogares y establecimientos situados dentro de las zonas incluidas en el calendario de intervenciones de la empresa. Por ello, los usuarios deberán verificar si sus domicilios se encuentran entre los puntos comprendidos en la programación para tomar las precauciones necesarias antes del inicio de las labores.
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Según lo informado por Sedapal, las acciones buscan optimizar las condiciones de la infraestructura de abastecimiento y contribuir al funcionamiento de las redes de distribución. La ejecución de estas tareas requiere la interrupción temporal del servicio en las áreas seleccionadas, mientras el personal técnico desarrolla los trabajos previstos.
Una vez finalizadas las intervenciones, el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual. La recuperación dependerá de la culminación de las labores y del proceso necesario para normalizar la distribución en cada sector afectado.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María del Triunfo
- A. H. José C. Mariátegui 1°, 3° y 7° etapa
- P.J. Vallecito Bajo
- A. H. 30 de Agosto
- A. H. Santa Rosa de Belén
- San Gabriel Bajo Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3
- Ampliación Vista Alegre
- A. H. Garcilaso de la Vega
- Ampliación 1ro de Mayo (Pilón)
- P.J. Arenal Alto
- Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mz. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20
- Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20
- A. H. Arenal Alto
- A. H. El Chasqui
- Ampliación Sector Centenario
- Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M
- Comité Vecinal 15
- A. H. San Isidro Labrador
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Zona de Presión N° 01: Mzs. D3, E1, E2, E3, E4
- Zona de Presión N° 02: Mzs. A, A’, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6′, K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K6O, K6X, K6X1, K6X2, K6R, R1, R2, X3, T3, X4, T4B.
- Zona de Presión N° 03: Mzs. A, B, C, C1, D, E, E1, F, H, H1, H2, K1, K’1, K2, K3, K4, K5, K7′, K6M, W1, W2, W3, Z1 al Z7, R3, R4, T1, T2, T4A X1, X2, X5.
- Zona de Presión N° 04: Mzs. X, X6, Y1 al Y4
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Pueblo Libre
- C.R. Villa Militar, Cercado
- Cuadrante: Av. Bolívar, Av. Paso de los Andes, Psj. Cuatro, Ca. Rosa Toledo, Av. Sucre, Av. Gral. José Egusquiza y todas las calles interiores a este cuadrante.
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Puente Piedra
- A. H. Los Canteños
- A. H. Cerrito La Libertad
- A. H. La Ensenada de Chillón
- A. H. María J. Espinoza
- A. H. Estrella Simón Bolívar Sectores III y IV
- A. H. Los Jazmines
- A. H. Laderas de Chillón III Explanada
- A. H. La Merced
- A. H. Nueva Esperanza
- A. H. 17 de Octubre
- A. H. Participación Puente Pedrina
- A. H. Ramiro Prialé
- A. H. Señor de los Milagros
- A. H. César Vallejo
- A. H. Virgen del Carmen I y II
- Agrup. Fam. Señor de los Milagros Mz. I
- Asoc. APROVIEP
- Asoc. de Prop. Lotización Rústica La Ensenada
- Asoc. de Propietarios y Residentes Las Palmas
- Asoc. Parcela Semirrústica Residencial La Ensenada
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Isidro
Área comprendida: Entre la av. Javier Prado, av. República de Panamá, av. Tomas Marsano, av. Angamos Este, av. José Gálvez Barrenechea, av. San Borja Sur y av. Aviación.
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Hora inicio: 2 p. m.
Hora final: 3 a. m. (jueves 21 de octubre)
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