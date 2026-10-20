Corte de agua para este miércoles 21 de octubre por más de 10 horas: ¿Dónde y cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal exhortó a administrar las reservas con prudencia y evitar el desperdicio, especialmente mientras permanezca suspendido el abastecimiento habitual - Créditos: Magnific.

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó una interrupción del suministro de agua potable para este miércoles 21 de octubre en determinados sectores de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos técnicos orientados al mantenimiento y la mejora de las redes encargadas de distribuir el recurso hídrico.

La restricción alcanzará a los hogares y establecimientos situados dentro de las zonas incluidas en el calendario de intervenciones de la empresa. Por ello, los usuarios deberán verificar si sus domicilios se encuentran entre los puntos comprendidos en la programación para tomar las precauciones necesarias antes del inicio de las labores.

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Según lo informado por Sedapal, las acciones buscan optimizar las condiciones de la infraestructura de abastecimiento y contribuir al funcionamiento de las redes de distribución. La ejecución de estas tareas requiere la interrupción temporal del servicio en las áreas seleccionadas, mientras el personal técnico desarrolla los trabajos previstos.

Una vez finalizadas las intervenciones, el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual. La recuperación dependerá de la culminación de las labores y del proceso necesario para normalizar la distribución en cada sector afectado.

Los usuarios también deben consultar los horarios establecidos para cada zona, tanto para el inicio de los trabajos como para la recuperación prevista del servicio - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

A. H. José C. Mariátegui 1°, 3° y 7° etapa

P.J. Vallecito Bajo

A. H. 30 de Agosto

A. H. Santa Rosa de Belén

San Gabriel Bajo Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3

Ampliación Vista Alegre

A. H. Garcilaso de la Vega

Ampliación 1ro de Mayo (Pilón)

P.J. Arenal Alto

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mz. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20

Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20

A. H. Arenal Alto

A. H. El Chasqui

Ampliación Sector Centenario

Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M

Comité Vecinal 15

A. H. San Isidro Labrador

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Zona de Presión N° 01: Mzs. D3, E1, E2, E3, E4

Zona de Presión N° 02: Mzs. A, A’, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6′, K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K6O, K6X, K6X1, K6X2, K6R, R1, R2, X3, T3, X4, T4B.

Zona de Presión N° 03: Mzs. A, B, C, C1, D, E, E1, F, H, H1, H2, K1, K’1, K2, K3, K4, K5, K7′, K6M, W1, W2, W3, Z1 al Z7, R3, R4, T1, T2, T4A X1, X2, X5.

Zona de Presión N° 04: Mzs. X, X6, Y1 al Y4

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Pueblo Libre

C.R. Villa Militar, Cercado

Cuadrante: Av. Bolívar, Av. Paso de los Andes, Psj. Cuatro, Ca. Rosa Toledo, Av. Sucre, Av. Gral. José Egusquiza y todas las calles interiores a este cuadrante.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Sedapal programó un corte de agua para este miércoles 21 de octubre - Créditos: Magnific.

Puente Piedra

A. H. Los Canteños

A. H. Cerrito La Libertad

A. H. La Ensenada de Chillón

A. H. María J. Espinoza

A. H. Estrella Simón Bolívar Sectores III y IV

A. H. Los Jazmines

A. H. Laderas de Chillón III Explanada

A. H. La Merced

A. H. Nueva Esperanza

A. H. 17 de Octubre

A. H. Participación Puente Pedrina

A. H. Ramiro Prialé

A. H. Señor de los Milagros

A. H. César Vallejo

A. H. Virgen del Carmen I y II

Agrup. Fam. Señor de los Milagros Mz. I

Asoc. APROVIEP

Asoc. de Prop. Lotización Rústica La Ensenada

Asoc. de Propietarios y Residentes Las Palmas

Asoc. Parcela Semirrústica Residencial La Ensenada

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Isidro

Área comprendida: Entre la av. Javier Prado, av. República de Panamá, av. Tomas Marsano, av. Angamos Este, av. José Gálvez Barrenechea, av. San Borja Sur y av. Aviación.

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Hora inicio: 2 p. m.

Hora final: 3 a. m. (jueves 21 de octubre)