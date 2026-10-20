Guillermo Bermejo reaparece a días de cumplir un año en prisión por afiliación terrorista

Guillermo Bermejo espera el pronunciamiento de la Corte Suprema.

Guardar

El excongresista Guillermo Bermejo reapareció a días de cumplirse un año desde que fue condenado en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Como se recuerda, el 24 de octubre de 2025, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria halló responsable penalmente a Bermejo. Según la acusación, entre 2008 y 2009, el exparlamentario se desplazó voluntariamente a campamentos terroristas del Vraem para recibir adoctrinamiento y reunirse con Víctor Quispe Palomino, “camarada José”, y Jorge Quispe Palomino, “camarada Raúl”.

PUBLICIDAD

Casi 12 meses después, ayer lunes 19 de octubre, Bermejo fue visto nuevamente en audiencia pública. Esta vez no es por el caso por el que purga prisión, sino por un nuevo juicio.

Se trata del juicio por presunta obstrucción, relacionado a maniobras para evitar que Bobby Eddy Villarroel Medina declare en una investigación en su contra por presunto terrorismo. Esta última investigación se archivó, pero el proceso por presunta obstrucción sí avanzó hasta la etapa de juzgamiento.

El juicio oral inició ayer. Guillermo Bermejo se conectó desde el penal de Ancón I donde cumple, de momento, su sentencia de 15 años de prisión por afiliación terrorista.

PUBLICIDAD

Guillermo Bermejo desde el penal Ancón I.

Cabe precisar que, el pasado 2 de octubre, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema llevó a cabo la audiencia donde se evaluó el recurso de nulidad de Bermejo contra la condena. De momento, el tribunal supremo aún no adopta una decisión, según pudo conocer Infobae.

Presunta obstrucción

Los excongresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido son acusados como presuntos coautores del delito de obstaculización de la acción de la justicia, debido a supuestas maniobras para evitar que el testigo Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, declarara en una investigación por terrorismo contra los referidos exparlamentarios.

Se imputan específicamente dos reuniones clave para ofrecer supuestos beneficios a cambio de su silencio:

Primera reunión (20 de septiembre de 2021): Realizada en el restaurante Queirolo del centro de Lima, donde John Cléver Benítez Tangoa , abogado vinculado a Perú Libre, realizó ofrecimientos económicos al testigo para que no asistiera a su citación ante la Dircote.

Segunda reunión (21 de septiembre de 2021): Ocurrió en un sauna de Chorrillos. Allí, Benítez Tangoa habría afirmado hablar en nombre de Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido, ofreciendo apoyo logístico, dinero y asilo en Venezuela a cambio de que el testigo no declarara, además de proferir amenazas al mencionar que el partido estaba en el poder.

La defensa de Bellido alegó que la acusación carece de sustento fáctico y causa, señalando que su patrocinado no planificó ni coordinó las reuniones mencionadas por la fiscalía y que no existía ninguna relación o contacto entre el abogado de Perú Libre y Bellido.

PUBLICIDAD

Por su parte, la defensa de Guillermo Bermejo solicitó diferir sus alegatos de apertura debido a que recién asumía el caso de manera conjunta y a que tenían programada otra audiencia de control de acusación.