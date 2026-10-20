Perú

Juliana Oxenford denunció que un hombre la sigue desde hace un mes: “Ha ido al canal y a mi casa”

La periodista acudió a una comisaría luego de afirmar que la persona llegó a su vivienda, fue a su trabajo y la siguió en motocicleta

Juliana Oxenford pidió protección tras denunciar actos de persecución
Juliana Oxenford pidió protección tras denunciar actos de persecución
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Juliana Oxenford denunció que un hombre la sigue desde hace un mes, se presentó en su vivienda y acudió a su centro de trabajo, por lo que decidió acudir a una comisaría para formalizar una denuncia y solicitar protección. La periodista afirmó que la situación también afectó a sus vecinos y pidió que el Ministerio Público adopte medidas.

La exconductora de televisión hizo pública su denuncia a través de su cuenta de X. Según relató, el sujeto buscaba conversar con ella sobre asuntos personales, pero ella rechazó cualquier acercamiento y alertó que las conductas se repitieron durante varias semanas.

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Oxenford aseguró que el hombre fue hasta el canal donde trabajaba, llegó a su casa y la siguió en una motocicleta. En su mensaje, sostuvo que la persistencia de esta persona la llevó a pedir apoyo policial.

“Acabo de regresar de la comisaría. Después de un mes, tuve que denunciar”, escribió la comunicadora. “Estoy siendo perseguida por un sujeto que ha ido al canal, a mi casa, me ha seguido en moto y hoy esperó hasta una hora molestando a los vecinos”, añadió.

La periodista informó que el presunto acosador intentaba establecer contacto con ella para hablar de temas personales. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la naturaleza de esos asuntos ni sobre un eventual vínculo previo con el hombre al que señaló en sus redes sociales.

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La periodista pidió medidas para alejar al hombre de su familia

La denuncia de Juliana Oxenford generó mensajes de solidaridad de sus colegas Mónica Delta y Karla Ramírez, quienes reaccionaron a la publicación de la comunicadora. El caso expuso una vez más los riesgos que afrontan las figuras públicas frente a situaciones de hostigamiento y persecución.

La periodista señaló que la Policía Nacional del Perú intervino tras su denuncia, aunque consideró necesaria una respuesta de la Fiscalía. “El tema ahora es que Fiscalía haga lo propio y alejen a este tipo de mi vida, de mi familia”, manifestó.

Oxenford también anunció que presentará las pruebas que habría reunido durante el último mes. “El tipo no ha parado”, afirmó en otro de sus mensajes, sin detallar aún el contenido del material que entregará a las autoridades.

La comunicadora difundió además una fotografía de la persona a quien acusa de seguirla. No obstante, la investigación de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades corresponden a la Policía y al Ministerio Público.

El Código Penal sanciona la persecución y el hostigamiento sin consentimiento

En Perú, el delito de acoso está previsto en el artículo 151-A del Código Penal. La norma establece sanciones para quien, de forma reiterada, continua o habitual, vigila, persigue, hostiga, asedia o intenta establecer contacto o cercanía con otra persona sin su consentimiento, siempre que la conducta pueda alterar el desarrollo normal de la vida cotidiana de la víctima.

La pena prevista para esta modalidad puede ser de uno a cuatro años de prisión, además de inhabilitación y días-multa. La norma también contempla casos en los que una conducta aislada puede ser sancionada si altera de forma efectiva la vida cotidiana de la persona afectada.

Las autoridades pueden evaluar medidas de protección según el riesgo identificado en cada caso. En una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el 105 de la Policía Nacional del Perú. La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda orientación gratuita las 24 horas.

La denuncia de Oxenford quedó ahora en manos de las autoridades. La periodista espera que la investigación determine las acciones necesarias para evitar nuevos acercamientos hacia ella, su domicilio y su familia.

Juliana Oxenford vuelve recargada.
Juliana Oxenford vive persecución desde hace un mes. | Instagram

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