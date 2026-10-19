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Alianza Lima oficializó la salida de Taylor Fricano: la opuesta estadounidense se desvinculó del club por mutuo acuerdo

El club ‘blanquiazul’ publicó este domingo un comunicado en el que confirmó la partida de la atacante norteamericana, cuya continuidad estuvo en duda desde las primeras semanas de pretemporada por una lesión en los meniscos que frenó su recuperación

Taylor Fricano – Alianza Lima Vóley – Liga Peruana de Vóley – Vóley Peruana – Perú – deportes – 18 octubre
La limitada participación de la atacante en la pretemporada y sus ausencias en los partidos de preparación habían instalado incertidumbre en el plantel blanquiazul. (Alianza Lima)
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Alianza Lima oficializó la desvinculación de Taylor Fricano luego de casi dos semanas de versiones sobre su situación en el equipo. El club informó que la atacante estadounidense no continuará en el plantel tras el término de su vínculo contractual, resuelto de común acuerdo.

La publicación cerró un episodio que había generado incertidumbre durante la pretemporada, especialmente después de que la jugadora no fuera considerada para el amistoso ante Regatas Lima en la Noche Regatas 2026.

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Hasta entonces, el cuerpo técnico había evitado precisar los motivos de su ausencia y había dejado cualquier anuncio en manos de la institución. El comunicado no detalló las condiciones del acuerdo ni mencionó un eventual destino para la voleibolista.

El comunicado que confirmó la desvinculación

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La institución victoriana puso fin a las especulaciones sobre el futuro de la voleibolista estadounidense con un pronunciamiento en sus canales oficiales. El club confirmó que ambas partes acordaron concluir el vínculo contractual. (Alianza Lima)

El pronunciamiento fue difundido el domingo 18 de octubre a través de los canales oficiales del club. “El Club Alianza Lima informa a la opinión pública lo siguiente: Taylor Fricano no continuará en el plantel tras finalizar si vínculo contractual por mutuo acuerdo. Agradecemos su aporte al club y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos”.

Con ese mensaje, la entidad blanquiazul confirmó que la salida se produjo por mutuo acuerdo, una fórmula que pone fin al contrato de la deportista sin precisar mayores alcances sobre la negociación. El texto tampoco hizo referencia a la duración inicial del vínculo ni a las razones deportivas o físicas que rodearon su alejamiento.

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La situación de Fricano había cobrado notoriedad en las semanas previas debido a su ausencia en partidos de preparación. La opuesta no integró la convocatoria para el amistoso contra Regatas Lima, disputado durante la Noche Regatas 2026, en un momento en el que Alianza Lima ultimaba su preparación para la nueva campaña.

Antes de la comunicación oficial, medios especializados como Puro Vóley habían informado sobre una posible desvinculación entre la estadounidense y el club victoriano. En ese momento, las versiones apuntaban a que ambas partes buscaban definir los términos de la rescisión de un acuerdo que, inicialmente, se extendía hasta el final de la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley.

Las versiones sobre su estado físico

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La opuesta estadounidense tuvo una participación limitada durante la pretemporada y no apareció en la convocatoria para la Noche Regatas 2026. Esa situación generó interrogantes sobre su disponibilidad, aunque el club no confirmó motivos médicos para su salida. (Alianza Lima)

La falta de minutos de Fricano durante la pretemporada alimentó las dudas sobre su continuidad. La jugadora había participado en un par de amistosos, pero no logró sostener presencia regular en los encuentros de preparación del conjunto blanquiazul antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

El técnico Alejandro Schneider se refirió a su ausencia después del amistoso ante Regatas Lima, aunque no ofreció detalles sobre la negociación ni sobre la condición de la deportista. “Con Fricano, como verás, no está con nosotros. Cuando el club tenga alguna novedad, lo va a anunciar oficialmente. No está acá con nosotros y cuando el club tenga algo para decir, se lo va a decir oficialmente”.

El podcast De Una había señalado que la atacante estadounidense arrastraba una lesión en los meniscos, una situación que podía dificultar su puesta a punto en el corto plazo. Por su parte, la periodista Daniella Fernández indicó que Alianza Lima conocía esa dolencia, que habría sido uno de los factores de su salida de su anterior equipo.

Según esas versiones, el club esperaba que la recuperación no impidiera que Fricano pudiera competir. Sin embargo, su limitada participación en los amistosos de pretemporada y su ausencia en la Noche Regatas elevaron las especulaciones sobre su disponibilidad para el torneo nacional.

También se informó que Alianza Lima intentó acelerar la recuperación de la voleibolista mediante tratamientos, aunque la evolución no permitió que estuviera disponible en el plazo previsto. El comunicado oficial, no obstante, no incluyó referencias a lesiones ni a cuestiones médicas relacionadas con la finalización del vínculo.

El panorama de Alianza Lima para la temporada

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Alianza Lima tendrá que ajustar su planificación deportiva tras confirmar la salida de la opuesta estadounidense. El equipo afrontará el Mundial de Clubes frente a representantes de Brasil, Japón y Turquía, mientras sigue pendiente la definición del futuro de Fricano. (Alianza Lima)

La salida de Fricano se produce en una campaña exigente para Alianza Lima. El equipo no solo se prepara para competir en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, sino que también afrontará el Mundial de Clubes femenino, previsto entre el 8 y el 13 de diciembre en São Paulo, Brasil.

El cuadro victoriano integrará un grupo con Osasco São Cristóvão Saúde, de Brasil; NEC Red Rockets Kawasaki, de Japón; y Eczacıbaşı Peron Istanbul, de Turquía. La competencia internacional demandará una planificación amplia del plantel ante una seguidilla de compromisos frente a clubes de distintas ligas.

En ese contexto, la institución deberá definir la composición de su nómina para afrontar los desafíos de la temporada. La salida de la opuesta estadounidense modifica una de las piezas consideradas durante la preparación y deja abierta la posibilidad de nuevos movimientos antes de los próximos partidos oficiales.

Puro Vóley había informado que Fricano podía continuar su carrera en el AO Thiras de Grecia, donde coincidiría con la armadora peruana Yadhira Anchante. Esa posibilidad no fue mencionada por Alianza Lima en su comunicado, que se limitó a confirmar la conclusión del acuerdo y a agradecer el aporte de la jugadora.

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