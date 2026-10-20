Programación de la fecha 3 de la Champions League 2026/27 HOY: horarios y canales TV en Perú de los partidos por fase de la liga

Programación de la fecha 3 de la fase de la liga de la Champions League 2026/2027.

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La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-2027 comenzará este martes 20 de octubre con partidos destacados. Revisa la programación completa de la jornada en esta nota.

Programación de la fecha 3 de la Champions League 2026/2027

Martes 20 de octubre

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Fenerbahce vs Slavia Praga (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Sabah FK vs Borussia Dortmund (11:45 horas / ESPN, Disney+)

PSG vs Barcelona (14:00 horas / ESPN, Disney+)

Liverpool vs Villarreal (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Napoli vs Bodo/Glimt (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)

Manchester City vs AEK Atenas (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Stuttgart vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)

AS Roma vs Slovan Bratislava (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

Porto vs PSV Eindhoven (14:00 horas / ESPN 6, Disney+)

La fase de la liga continúa su desarrollo dejando grandes imágenes. Créditos: UEFA.

Miércoles 21 de octubre

Lille vs Galatasaray (11:45 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

Como vs Manchester United (11:45 horas / ESPN y Disney Plus)

Brujas vs Lens (14:00 horas / ESPN 7 y Disney Plus)

Real Betis vs Feyenoord (14:00 horas / ESPN 4 y Disney Plus)

Bayern Múnich vs Arsenal (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Aston Villa vs Viking (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 6)

Real Madrid vs RB Leipzig (14:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

Inter de Milán vs Shakhtar Donestk (14:00 horas / ESPN 5 y Disney Plus)

Horarios y canales de los partidos de la fecha 3 de la Champions League 2026/2027. Créditos: Puntaje Ideal.

Barcelona y PSG se miden en París

El partido más esperado de la tercera fecha será el PSG vs. Barcelona, que se disputará en el Parque de los Príncipes de París. Existe expectativa por el cruce entre dos de las principales figuras del fútbol europeo: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

PSG parte como favorito por su reciente triunfo por 4-2 ante Manchester City. Barcelona también llega tras una goleada, aunque frente a un rival de menor exigencia como Galatasaray, al que venció 4-1.

El antecedente más reciente entre ambos se jugó el 1 de octubre de 2025, por la Champions League. PSG ganó 2-1 como visitante en el Estadio Olímpico de Montjuïc: Ferrán Torres adelantó a Barcelona, pero Senny Mayulu empató antes del descanso y Gonçalo Ramos definió el encuentro a los 90 minutos.

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Barcelona visitará a PSG en París como parte de la fecha 3 de la fase de la liga de la Champions League 2026/2027.

Bayern Múnich y Arsenal se enfrentan en duelo atractivo

Otro de los duelos que genera expectativa en la tercera fecha de la fase de liga será el Bayern Múnich vs. Arsenal, que se disputará en el Allianz Arena de Alemania.

El club ‘bávaro’ buscará recuperarse del inesperado empate (3-3) como visitante ante Viking, uno de los debutantes del torneo. Los ‘gunners’, en cambio, llegan en un mejor momento tras golear 3-0 a Lille en condición de local.

Los resultados recientes de ambos equipos anticipan un partido equilibrado en Alemania.

Bayern Múnich recibirá a Arsenal en el Allianz Arena de Alemania.

Así va la tabla de posiciones previo a la fecha 3

La tabla de posiciones de la fase de liga de la Champions League 2026-2027 se mantiene ajustada en los primeros puestos. Nueve equipos suman seis puntos, entre ellos PSG, Barcelona, Real Madrid, Arsenal y Liverpool.

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Los ocho primeros de la clasificación avanzarán de forma directa a los octavos de final. Los clubes ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputarán un repechaje para acceder a esa instancia. Los restantes quedarán fuera de la competencia.

Tabla de posiciones de la fase de la liga de la Champions League 2026/2027 previo a la fecha 3.