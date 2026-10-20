Perú

Vecinos de la quebrada del Diablo siguen en riesgo de huaicos y exigen obras de prevención en Tacna

El dirigente Isidro Mamani advirtió que los diques instalados en la zona son provisionales y no garantizan la seguridad de las familias

El huaico de 2020 dejó graves daños en la zona y reavivó la preocupación de los residentes, quienes cuestionan la falta de soluciones definitivas para reducir la vulnerabilidad del sector. (Canal N)
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Un dique provisional es, hasta hoy, la única barrera entre cientos de familias y una nueva tragedia en la quebrada del Diablo. A casi siete años del desastre que destruyó más de 200 viviendas y causó la muerte de tres personas en Tacna, los residentes de las asociaciones La Florida, San Pedro y El Mirador reclaman que las obras definitivas de prevención prometidas nunca llegaron.

Un recorrido de Canal N por la zona permitió constatar que varias viviendas todavía conservan rastros de lodo, además de vehículos que permanecen como testimonio de la magnitud del desastre. Pese a los daños sufridos, numerosas familias retornaron al sector porque, según explicaron, no cuentan con otro lugar donde vivir.

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Vista aérea de personas caminando sobre un terreno de barro y arena con charcos de agua, huellas, piedras y una valla metálica.
Varios peatones se desplazan sobre una superficie cubierta de sedimentos, lodo y charcos de agua junto a una cerca metálica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viven con temor cada vez que llueve

Una vecina de la zona manifestó que su familia enfrenta el temor cada vez que se registran lluvias, por el recuerdo de lo ocurrido en 2020. La pobladora señaló que, desde aquel desastre, no se ejecutó el proyecto de desvío que esperan los vecinos y pidió que las autoridades acudan al sector para conocer de cerca sus necesidades.

Según los testimonios recogidos durante el recorrido, algunas familias fueron trasladadas de manera temporal a la cancha de Maracaná tras el huaico. Esa alternativa, sin embargo, no se sostuvo en el tiempo y los damnificados terminaron por regresar a sus viviendas debido a la falta de opciones para establecerse en otro lugar.

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Personas en un camino de tierra, una con casco y chaleco, frente a viviendas dispersas, vehículos y colinas de arena.
Un grupo de personas que incluye a técnicos con chaleco reflectante observa las viviendas de un poblado levantado entre cerros de arena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los diques son provisionales”

Isidro Mamani, dirigente de la asociación de vivienda El Mirador, afirmó que los habitantes del sector se sienten abandonados por las autoridades, pese a las visitas de distintos funcionarios tras la emergencia. El dirigente explicó que la principal demanda de los vecinos es la ejecución de un proyecto formal de desvío de la quebrada para proteger a las familias ante un eventual nuevo huaico.

Mamani advirtió que los diques instalados en la zona son provisionales y no ofrecen la tranquilidad que necesitan los residentes. Por ello, pidió la intervención de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, el Gobierno Regional de Tacna y otras autoridades competentes para destrabar las obras pendientes.

Un hombre sobre una pendiente rocosa junto a un camión, con casas y vehículos al pie de cerros de arena.
Varias viviendas y vehículos se emplazan en una zona árida al pie de cerros de arena junto a un camino de tierra sin pavimentar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huaico golpeó el centro de la ciudad

En febrero de 2020, tras varias horas de lluvias intensas, una avalancha de lodo y piedras descendió por la quebrada del Diablo y arrasó las asociaciones La Florida, San Pedro y El Mirador. El reporte de la emergencia señaló que más de 200 viviendas quedaron destruidas y que tres personas perdieron la vida.

El material arrastrado por el huaico también llegó hasta la parte baja de la ciudad, donde afectó la carretera Panamericana Sur, el mercado mayorista, el terminal terrestre y varias calles céntricas de Tacna, de acuerdo con el reporte citado por Canal N.

Vecinos exigen obras definitivas

Ante los anuncios de posibles lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño, los residentes de las asociaciones afectadas insisten en que se ejecuten obras definitivas para reducir la exposición de las familias y evitar que se repita una tragedia similar a la de 2020.

Los pobladores sostienen que la instalación de medidas provisionales no resulta suficiente y reclaman una intervención coordinada de las autoridades competentes para garantizar la seguridad del sector ante la temporada de lluvias que se avecina.

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