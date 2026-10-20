Perú

Designan a hermana de senador Daniel Barragán en EsSalud en medio del debate de facultades

Presidenta del Seguro Social de Salud nombró a María del Carmen Barragán como su asesora. Designación se produjo dos días después de que un grupo de bancadas, incluida Obras, abandonara la Comisión de Constitución del Senado.

Hermana del senador Daniel Barragán regresa a EsSalud.
Hermana del senador Daniel Barragán regresa a EsSalud.
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La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomás, designó a María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán, en el cargo de confianza de asesor III de su despacho.

La resolución, firmada el 16 de octubre y publicada un día después, llega en momentos en que su hermano, integrante del Partido Cívico Obras, participó en el desbloqueo de la discusión sobre la delegación de facultades legislativas en el Senado.

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El nombramiento de María del Carmen Barragán se produjo en medio del estancamiento que atravesaba el debate de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Senado. El 15 de octubre, Daniel Barragán se había retirado de la sesión junto a otros legisladores de oposición, luego de que la bancada oficialista impulsara una nueva votación sobre una cuestión de orden presentada por la senadora Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno.

El lunes 19 de octubre, la Comisión de Constitución retomó la sesión y logró el quórum reglamentario de siete parlamentarios gracias a la presencia del senador Roger Astucuri, de Obras. Aunque no integra ese grupo de trabajo, Barragán asistió a la reunión y respaldó el avance del dictamen, que terminó aprobado por unanimidad de los presentes con 27 materias, 20 remitidas por la Cámara de Diputados y siete incorporadas por la propia comisión del Senado.

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Logotipo de EsSalud y fragmento de una resolución administrativa con texto mecanografiado y un párrafo resaltado en color celeste
Un documento oficial de EsSalud en Perú formaliza la designación de María del Carmen Barragán Coloma en el cargo de confianza de asesora de la Presidencia Ejecutiva.

“Nosotros no somos oposición, somos solución, pero haremos el control correspondiente al Poder Ejecutivo para que puedan cumplir con los objetivos que están solicitando”, afirmó el senador luego de que se aprobara el dictamen.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Ahora Nación no asistieron a la cita, en lo que se interpretó como un intento de dejar sin quórum a la comisión.

El dictamen aprobado contempla un plazo de 90 días calendario para que el Poder Ejecutivo legisle sobre seguridad ciudadana y atención del fenómeno de El Niño, e incluye puntos adicionales vinculados al sistema de inteligencia nacional y la ejecución de infraestructura priorizada. La propuesta pasó ahora al Pleno del Senado.

Comisión de Constitución del Senado continúa el debate sobre el pedido de facultades legislativas a partir de las 11:00 a.m. (Foto: ATV)
Comisión de Constitución del Senado aprobó pedido de facultades legislativas

¿Quién es María del Carmen Barragán?

María del Carmen Barragán Coloma es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada San Juan Bautista, donde además se desempeña como catedrática desde 2011. Su paso por EsSalud no es nuevo: entre enero de 2017 y marzo de 2018 ocupó la gerencia central de Asesoría Jurídica de la misma entidad, según consta en la memoria institucional de 2017.

Su carrera incluye funciones en la Contraloría General de la República, donde fue subgerente de Gestión de Órganos Sancionadores entre 2018 y 2019 y luego procuradora pública hasta noviembre de 2020. También fue asesora del despacho ministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo al que renunció en julio de 2021.

Entre noviembre de 2021 y febrero de 2023 dirigió el área académica de la Academia de la Magistratura. Posteriormente, en febrero de 2023, la entonces ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, la designó directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), cargo que ejerció hasta junio de ese año.

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