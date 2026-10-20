Guty Carrera celebra su triunfo en Top Chef VIP 5: “No me cabe la emoción en el pecho”

Guty Carrera festeja con el trofeo y se arrodilla en el escenario tras ganar el programa Top Chef VIP 5 rodeado por los participantes.

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Guty Carrera ganó la quinta temporada de Top Chef VIP y recibió un premio de USD 200 mil luego de imponerse en la final del reality culinario de Telemundo. El peruano llegó a la última instancia junto a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos, quienes también disputaron el título.

El anuncio se emitió el 19 de octubre, durante una gala que cerró varios meses de competencia. Los cuatro finalistas presentaron sus últimos platos ante el jurado, que tuvo a su cargo la decisión sobre el participante que se quedaría con la copa.

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Cuando escuchó su nombre, Carrera reaccionó con sorpresa. El exintegrante de Esto es Guerra no ocultó su incredulidad frente al resultado y celebró junto a sus familiares, amigos y compañeros que estuvieron presentes durante la definición.

Guty Carrera se impuso en la final de Top Chef VIP y fue campeón

La escena también tuvo como protagonista a Alana Lliteras, pareja del ganador, quien expresó su alegría apenas se confirmó que el peruano había superado a sus rivales. La mexicana acompañó al actor en un momento que luego tuvo repercusión en sus redes sociales.

Carrera atraviesa una etapa profesional en México, país donde reside desde hace algunos años y en el que desarrolló proyectos como actor, modelo y figura de televisión. Su participación en el programa de cocina le permitió mostrarse en una faceta distinta a la que construyó durante su paso por la televisión peruana.

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Tras la final, el ganador recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje dirigido a quienes siguieron su recorrido en el concurso. “¡Ganamos! No me cabe la emoción en el pecho. Gracias a todos por su apoyo”, escribió.

Guty Carrera festeja junto a sus compañeros en el estudio tras ganar la quinta temporada del concurso Top Chef VIP.

El artista también se refirió a las exigencias de la competencia y al proceso que atravesó hasta alcanzar el primer lugar. “Fueron meses muy duros, de mucho aprendizaje, pero al final todo valió la pena”, señaló en la publicación que difundió en Instagram.

Guty Carrera se alzó con la copa y USD 200 mil

La temporada reunió a participantes de distintos ámbitos del entretenimiento, quienes enfrentaron pruebas individuales y desafíos bajo presión. En cada emisión, los concursantes debían presentar preparaciones ante chefs profesionales y responder a las evaluaciones técnicas del jurado.

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En la jornada decisiva, Guty Carrera compitió frente a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos. La decisión final recayó en los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez Nin —conocida como Chef Tita— y Betty Vázquez.

Los tres evaluaron los platos de los finalistas antes de definir al campeón de la quinta edición. El resultado favoreció al peruano, quien representó al país en un formato dirigido al público hispano de Estados Unidos.

Guty Carrera reposa en una cama con su chaqueta de cocina y sostiene el trofeo de la competencia televisiva Top Chef VIP.

Luego de conocer el veredicto, los otros tres finalistas se sumaron a la celebración. Carrera recibió la copa y el premio económico, que asciende a USD 200 mil, tras superar la última prueba del programa.

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En su mensaje posterior, el actor agradeció a su entorno cercano y al equipo que formó parte de la producción. “Gracias a mi familia, gracias amor, gracias a mis queridos jueces, gracias a la producción y gracias a mis compañeros”, publicó.

También reservó unas líneas para sus seguidores, a quienes atribuyó parte del impulso que recibió durante el concurso. “Gracias a ustedes porque siempre estuvieron ahí para mí. ¡Ganamos todos!”, expresó en Instagram.

El participante Guty Carrera posa con el trofeo tras consagrarse ganador de la quinta temporada del programa de telerrealidad Top Chef VIP.

La publicación generó reacciones de amistades y figuras públicas peruanas, que destacaron su desempeño en el reality. Con este resultado, Carrera sumó un nuevo logro en su carrera televisiva fuera del Perú, esta vez en una competencia que exigió conocimiento culinario, capacidad de adaptación y constancia frente a las evaluaciones.

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