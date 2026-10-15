PJ admite demanda por bono de reconocimiento ONP para afiliados que se pasaron a una AFP desde el 2002

Hay tres tipos de bonos de reconocimientos vigentes en Perú. Pero podría haber una nueva vigencia para los que se pasaron a AFP desde el 2002. - Crédito Difusión

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Bono de reconocimiento para afiliados que se pasaron de la ONP a la AFP desde el 2002 avanza. El Poder Judicial admitió la demanda de acción de cumplimiento presentada por José Luna Gálvez, presidente del partido Podemos Perú, contra el Estado.

Mediante esta se exige que se cumpla con entregar el Bono de Reconocimiento a favor de los trabajadores afiliados a la ONP que se trasladaron al Sistema Privado de Pensiones desde el 2002 en adelante. Como se recuerde, este beneficio sí lo obtuvieron los trabajadores que se pasaron de ONP a AFP hasta el 2001.

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El PJ programó audiencia única para el 6 de noviembre de 2026, donde se verá esta situación, que, desde Podemos Perú, se menciona que ya debería estarse aplicando. “Son más de tres millones de peruanos a los que descontó parte de su sueldo cada mes y hoy se les niega la devolución de esos aportes. Ellos esperan que se cumpla la Ley 31729 y se entregue el Bono ONP. El Estado no puede apoderarse del dinero de los trabajadores. Es su plata: se les descontó por años con la promesa de una pensión”, sostuvo Luna Gálvez.

Hay tres bonos de reconocimiento al pasar de ONP a AFP vigentes. Pero no son para todos los aportantes. - Crédito ONP

La demanda en sí

En su demanda, Luna Gálvez solicita que se ordene al Poder Ejecutivo emitir el Bono de Reconocimiento para los afiliados perjudicados, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar su implementación efectiva dentro de los plazos establecidos por la ley.

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“Es su derecho. Lo ganamos con multitudinarias marchas y luchas en las calles y el Congreso. No vamos a permitir que el gobierno se siga burlando de los millones de trabajadores que hoy esperan la devolución de aportes”, sostuvo.

Asimismo, este explicó que la injusticia se graficaría a los afiliados que hicieron el traslado el 2002, pese a que esta decisión es inconstitucional.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, promovida por el Congreso. Como resultado, los afiliados podrán recibir fondos en sus cuentas del sistema de pensiones privado

“El Estado había entregado bonos de reconocimiento desde 1992 hasta el 2001. Sin embargo, a quienes optaron por el traslado a una AFP a partir del 2002, se les negó ese derecho y pretendió ignorar lo que señala la Constitución: los fondos de pensiones son intangibles frente a intervenciones arbitrarias y abusivas del Estado”, afirmó el líder de Podemos Perú.

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Lo que sostuvo el TC

De igual manera, el exparlamentario recordó que el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, impulsada por Podemos Perú.

“Esta es una lucha que empezó el 2021. Los gobiernos que pasaron desde entonces se negaron a cumplir con esta ley. En 2022 aprobamos esta ley, pero fue observada por el gobierno. Por insistencia, la aprobamos en abril de 2023 y el gobierno llevó la ley al Tribunal Constitucional. Lo derrotamos en el TC y se confirmó la constitucionalidad de la Ley. Sin embargo, hasta hoy se niega a cumplir”, señaló el líder de Podemos Perú.

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Nuevos cambios al sistema de pensiones en Perú. Ahora los afiliados podrán cambiarse fácilmente de la ONP a una AFP y viceversa. - Crédito Andina

Luna Gálvez explicó que la admisión de esta demanda representa un paso significativo en la defensa de los derechos previsionales de miles de trabajadores que esperan el reconocimiento de los aportes realizados durante su permanencia en el Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al régimen privado.

Como se recuerda, el bono no es para todos los afiliados, sino que está regido por las normas vigentes actualmente. Se trata de los bonos 1992, 1996 y 2001. ¿Qué quiere decir esto? Que los que lo obtendrán deberán haber aportado a la ONP hasta antes del 2002, y durante al menos cuatro años. Pero esto podría cambiar.

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