Los ministros Marco Vinelli y Mauricio Arnillas supervisan la evacuación de agua acumulada con motobombas y mangueras en Piura. (X/@MIDAGRI)

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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego y presidente del Comando FEN, Marco Vinelli, exhortó a la población de Piura a no transitar con vehículos sobre las mangueras utilizadas para evacuar el agua acumulada en la urbanización Ignacio Merino. El funcionario advirtió que los daños provocados en estos equipos retrasan las labores de respuesta frente a las inundaciones que afectan a la región desde las lluvias intensas registradas el 26 de noviembre.

Durante una supervisión de los trabajos, Vinelli explicó que se instalaron dos kilómetros de mangueras para trasladar el agua acumulada hacia el río Piura. El paso de vehículos sobre estas tuberías ha ocasionado roturas que obligan a apagar los motores de las transvasadoras e interrumpir temporalmente las operaciones de bombeo, según informó la agencia Andina.

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Las calles y las viviendas de la urbanización Ignacio Merino en Piura permanecen anegadas tras las intensas lluvias registradas en la región. (X/@MIDAGRI)

Reparar una manguera tarda tres horas

El titular del Midagri precisó que el reemplazo de una manguera dañada demanda entre dos y tres horas, tiempo durante el cual se suspende el bombeo de agua en la zona afectada. Durante la madrugada, dos personas fueron intervenidas por la Policía Nacional tras ocasionar daños en las mangueras al circular con sus vehículos sobre ellas, un hecho que el ministro calificó como un obstáculo directo para la labor de los equipos de respuesta.

“Seamos un poco más empáticos con todas las personas que están en esta área y que están sufriendo esta inundación. Permítanos terminar más rápido esta labor que estamos desarrollando”, expresó Vinelli. El funcionario también instó a la población a no cruzar las zonas inundadas, a fin de evitar poner en riesgo sus vidas y dificultar las labores de los equipos de rescate.

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Técnicos operan una motobomba sobre una calle inundada en Piura para acelerar la evacuación del agua acumulada tras las lluvias. (X/@MIDAGRI)

Castilla refuerza drenaje con motobombas

Como parte de las acciones de respuesta, Vinelli y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, se trasladaron al asentamiento humano El Indio, en el distrito de Castilla. Allí se dispuso la instalación de dos motobombas de seis pulgadas, además del abastecimiento de combustible necesario para acelerar la evacuación del agua acumulada y aliviar la situación de las familias afectadas.

De forma paralela, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dio a conocer que Electronoroeste S.A. restableció el servicio de energía eléctrica en el distrito de Piura, interrumpido tras la inundación provocada por las lluvias intensas del 26 de noviembre.

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Equipos de bombeo y un camión con mangueras de drenaje operan en una calle anegada de Piura para evacuar el agua acumulada tras las lluvias intensas. (X/@MIDAGRI)

Drenaje activo en cinco zonas de Piura

Los Sistemas Alternativos para la Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE), ubicados en Ignacio Merino, Molina II, Cinco Esquinas, Gullman y El Chilcal, así como el punto de recolección Dos Grifos, continúan con la evacuación de las aguas acumuladas por las precipitaciones. Estos sistemas forman parte de la estrategia conjunta entre el Midagri y las autoridades locales para reducir el impacto de las inundaciones en la región.

Vinelli anunció que, una vez reducida la acumulación de agua en la zona, se realizarán labores de fumigación y evacuación del agua que aún permanece dentro de las viviendas afectadas, como parte de la siguiente fase de la respuesta de emergencia.

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Un operario manipula una manguera de succión conectada a camiones cisterna para evacuar el agua acumulada tras las lluvias en Piura. (X/@MIDAGRI)