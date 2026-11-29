La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica encontró un cargador frontal y cúmulos de arena de río en un terreno colindante con un geoglifo. El caso se suma a otras alertas por excavaciones y daños a la señalización de las Líneas de Nasca. composición: Infobae

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La intervención de terrenos próximos a vestigios arqueológicos volvió a generar alertas en la provincia de Nasca, región Ica. Esta vez, una denuncia ciudadana permitió detectar el uso de maquinaria pesada y la acumulación de arena de río en un espacio colindante con un geoglifo, ubicado en el sector La Calera.

La situación motivó la intervención de especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, quienes realizaron una inspección técnica y legal para verificar las actividades que se desarrollaban en el lugar. Durante la diligencia identificaron un cargador frontal que trasladaba material y ocupaba un área aproximada de 50 metros cuadrados.

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El espacio intervenido era utilizado como depósito de agregados y se encontraba junto a un terreno cercado donde permanece el geoglifo. La zona forma parte de un Paisaje Arqueológico reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que las actividades detectadas motivaron medidas inmediatas para detener los trabajos y retirar el material acumulado.

La intervención ocurre en medio de otras alertas por presuntas afectaciones a sitios arqueológicos de Nasca. En los últimos días también se reportaron excavaciones, remoción de terrenos y daños a infraestructura de señalización vinculada con la protección de las Líneas de Nasca.

DDC Ica ordena detener los trabajos en el sector La Calera

Especialistas de la DDC Ica encontraron un cargador frontal que ocupaba un espacio aproximado de 50 metros cuadrados. Difusión

Durante la inspección en La Calera, los representantes del Área de Defensa del Patrimonio Cultural de la DDC Ica encontraron maquinaria pesada en funcionamiento y cúmulos de arena de río dentro de un espacio utilizado para almacenar agregados.

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En el lugar fue intervenida una ciudadana identificada con las iniciales D. E. B. E., quien manifestó ser posesionaria del predio. Según la información proporcionada por la Dirección Desconcentrada de Cultura, la mujer señaló que contaba con documentación cuyo trámite permanecía pendiente ante el sector correspondiente.

Frente a las actividades constatadas, los especialistas le comunicaron formalmente la disposición de paralizar de inmediato las labores con maquinaria pesada. También le advirtieron que el incumplimiento de esta medida podría derivar en sanciones administrativas y penales.

La diligencia quedó registrada en un acta de inspección, documento en el que también se estableció un plazo de 15 días para retirar la totalidad de los agregados acumulados y ejecutar la limpieza del espacio intervenido.

Paisaje arqueológico cuenta con reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación

El área donde se detectaron los trabajos forma parte de un Paisaje Arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional N.º 654-2004/INC.

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Este reconocimiento establece la condición patrimonial del espacio y exige medidas de protección frente a intervenciones que puedan comprometer su conservación. La cercanía entre el depósito de arena y el terreno cercado donde se encuentra el geoglifo motivó la actuación de los especialistas de Cultura.

La presencia de maquinaria pesada y el traslado de agregados fueron los principales elementos identificados durante la inspección. Por ello, la disposición comunicada a la posesionaria comprende tanto la suspensión de las actividades como el retiro del material depositado.

Detectan excavaciones y remoción de terreno en otro sector de Nasca

Detectan excavaciones y remoción de terreno en otro sector de Nasca

La alerta en La Calera se suma a otra intervención realizada cuatro días antes por el Área de Defensa del Patrimonio Cultural de la DDC Ica en el sector Estudiantes, también en la provincia de Nasca.

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En esa oportunidad, los especialistas identificaron maquinaria pesada, montículos de tierra, excavaciones y remoción de terreno dentro de un área aproximada de 11.200 metros cuadrados. El espacio también corresponde a un paisaje arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

La diligencia contó con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la comisaría de El Ingenio. De acuerdo con la información difundida por la DDC Ica, los hechos detectados serían detallados en el informe técnico correspondiente.

La superficie comprometida en esta segunda inspección supera ampliamente los 50 metros cuadrados identificados en La Calera, aunque ambas intervenciones corresponden a sectores distintos de la provincia.

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Destruyen muro de señalización oficial y arrojan escombros sobre geoglifos

Destruyen muro de señalización oficial y arrojan escombros sobre geoglifos. La voz de Subtanjalla - Ica

Otro hecho reportado en Nasca corresponde a la destrucción de un muro de señalización instalado por el Ministerio de Cultura para advertir sobre la existencia de un sitio arqueológico protegido.

La estructura fue destruida por personas no identificadas y sus restos de ladrillo y concreto terminaron sobre el terreno donde se encuentran los geoglifos de las Líneas de Nasca.

El muro cumplía una función informativa relacionada con la identificación y protección del espacio arqueológico. Su destrucción y la disposición de los escombros sobre el área patrimonial se suman a los reportes recientes sobre intervenciones con maquinaria, excavaciones y acumulación de materiales en distintos sectores de la provincia.

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