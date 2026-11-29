Un conductor en Piura causó daños materiales al romper una manguera de desagüe utilizada para evacuar agua acumulada, siendo posteriormente trasladado a la comisaría.

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La Policía Nacional (PNP) informó este domingo que detuvo a un conductor de 43 años que manejaba en estado de ebriedad en Piura, en medio de la emergencia por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

El intervenido, identificado con las iniciales R. V. M. L., dio positivo en el examen de dosaje etílico y enfrenta cargos por presunto delito de peligro común.

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De acuerdo con información difundida en la plataforma de X, la intervención se produjo en el cruce de las avenidas Cáceres y San Ramón, donde efectivos policiales detectaron que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol.

La detención ocurre mientras las autoridades intentan acelerar la evacuación del agua acumulada en distintos sectores de la ciudad, donde las lluvias de El Niño descargaron hasta 143 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El Midagri informó que dos personas fueron intervenidas durante la madrugada por circular con sus vehículos sobre los equipos instalados para evacuar el agua

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó que se instalaron dos kilómetros de mangueras en la urbanización Ignacio Merino para trasladar el agua acumulada hacia el río Piura. Sin embargo, el paso de vehículos sobre estos equipos provocó roturas que obligaron a paralizar temporalmente las operaciones.

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Según precisó el funcionario, reemplazar una manguera dañada demanda entre dos y tres horas, periodo durante el cual deben apagarse los motores de las máquinas de bombeo. Además, informó que dos personas fueron intervenidas durante la madrugada por ocasionar daños a estos equipos al circular con sus vehículos sobre ellos.

“Seamos un poco más empáticos con todas las personas que están en esta área y que están sufriendo esta inundación. Permítanos terminar más rápido esta labor que estamos desarrollando”, manifestó.

El reemplazo de cada manguera dañada demanda entre dos y tres horas, lo que obliga a suspender temporalmente las operaciones de bombeo

También pidió a los ciudadanos no atravesar las zonas inundadas, debido al riesgo que representa para sus vidas y a las dificultades que genera para los equipos de respuesta. Anunció que, una vez disminuya la acumulación de agua, se ejecutarán labores de fumigación y evacuación del líquido que permanece dentro de las viviendas afectadas.

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En algunos sectores de la ciudad, el agua alcanzó el metro de altura al saturarse la capacidad de drenaje de la infraestructura urbana, lo que obligó a algunos habitantes a desalojar sus viviendas e incluso en algunos casos a salir en kayaks hasta las zonas todavía secas.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

El actual episodio climatológico está catalogado de extraordinario debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos 5 grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a los episodios más devastadores como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.

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