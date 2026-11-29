El lateral solo estuvo 15 minutos en el campo de juego tras ingresar desde el banco de suplentes - Crédito: L1MAX.

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Se emparejaron las cosas. Tan solo 15 minutos después de haber ingresado por una fuerte falta en contra de Anderson Santamaría, el lateral Aldo Corzo fue expulsado del encuentro entre Universitario de Deportes contra Sport Huancayo por la semifinal de ida de la Liga 1 2026.

La expulsado tras revisión del VAR

El ingreso de Corzo como reemplazante de Santamaría duró poco en términos numéricos. Al minuto 38 del primer tiempo, el lateral derecho de Universitario disputó el balón con pierna en alto e impactó con los toperoles de su botín contra Salcedo, en una acción que detuvo de inmediato el juego.

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El árbitro Edwin Ordóñez evaluó la jugada en el campo y le mostró inicialmente la tarjeta amarilla al defensor crema. Sin embargo, los jueces del videoarbitraje lo llamaron al monitor para revisar con mayor detalle la gravedad del impacto y la altura a la que Corzo dejó los tacos sobre su rival.

Tras ver la repetición, Ordóñez tomó una decisión contundente: anuló la amonestación inicial y mostró la tarjeta roja directa al lateral, que abandonó el campo sin poder revertir la resolución. La expulsión dejó a Universitario también con diez hombres en cancha, igualando la inferioridad numérica en la que ya se encontraba Sport Huancayo desde el minuto 21.

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El partido, que había arrancado con el visitante en ventaja táctica por la expulsión de Porozo, quedó así equilibrado en cuanto a jugadores disponibles, aunque con la tensión acumulada de una primera mitad que aún no había terminado de deparar sorpresas.

La primera roja de la tarde

El delantero vio la roja tras dura entrada contra Anderson Santamaría - Crédito: L1MAX.

La primera roja llegó al minuto 21 y marcó el tono violento de una tarde que no tendría vuelta atrás. En una disputa de balón cerca de la banda izquierda, el delantero ecuatoriano Daniel Porozo perdió la posición frente a Anderson Santamaría, que intentaba despejar la pelota.

En su desesperación por bloquear el despeje, Porozo se barrió con los toperoles por delante, llegando a impactar con ambos pies, y golpeó directamente el tobillo del zaguero crema sin posibilidades de jugar el balón.

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El árbitro Edwin Ordóñez no dudó: tarjeta roja directa, sin necesidad de acudir al VAR ni reclamos del propio delantero, que no podía creer la decisión. Los jugadores de Universitario pidieron de inmediato el ingreso de los médicos. Santamaría intentó continuar, pero el fuerte impacto lo dejó lesionado y tuvo que abandonar el campo entre lágrimas, con visible dolor en el tobillo afectado.

Minutos después fue reemplazado precisamente por Aldo Corzo. La expulsión de Porozo obligó a Sport Huancayo a afrontar el resto del partido con diez hombres desde muy temprano, alterando por completo los planes del conjunto local, que hasta ese momento no encontraba cómo hacerle daño al visitante.

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Magallanes también se perderá la vuelta en el Monumental

El volante dejó a su equipo con 9 hombres tras falta contra Jorge Murrugarra - Crédito: L1MAX.

El tercer expulsado llegó en los descuentos del primer tiempo y terminó de definir la fisonomía del partido. Al minuto 45+8′, el volante de Sport Huancayo Piero Magallanes disputó el balón en el cierre de la primera mitad, dejó la pierna arriba e impactó con los toperoles directamente sobre Jorge Murrugarra, mediocampista de Universitario.

La acción fue revisada por el videoarbitraje, que llamó al árbitro Edwin Ordóñez al monitor para analizar la gravedad del impacto. Tras ver la repetición, Ordóñez mostró la roja directa al mediocampista del ‘Rojo Matador’, decisión que se concretó alrededor del minuto 52 tras el tiempo que demandó el análisis del VAR.

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Con la salida de Magallanes, Sport Huancayo cerró el primer tiempo con nueve jugadores en cancha frente a los diez de Universitario, una desventaja numérica que complicó severamente las posibilidades del local de cara a la segunda mitad y al partido de vuelta.

El marcador al término de los primeros 45 minutos quedó 0-0, un resultado que, pese a la igualdad en el tanteador, dejó a ambos equipos en condiciones muy distintas para el segundo encuentro de la serie semifinal de la Liga 1 2026: Universitario con un hombre más para la vuelta y Sport Huancayo con la obligación de reponerse de una jornada que se salió de control desde el primer cuarto de hora.

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