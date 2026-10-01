Perú

Bono de Reconocimiento AFP a ONP: Requisitos 1992, 1996 y 2001

Ojo, no todos los afiliados podrán pasarse de AFP a ONP viceversa. Solo los que estén considerados en las anteriores normas

Bono de reconocimiento ONP
Hay tres tipos de bonos de reconocimientos vigentes en Perú. ¿Accedes a uno? - Crédito Difusión
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¿Sabías que desde junio de 2027, todos los afiliados tendrán la opción de cambiarse de alguna AFP a la ONP, o de la ONP a una AFP? La Oficina Nacional de Normalización Previsional dio norma inicial que da las bases para el traslado de afiliados entre sistemas de pensiones en el país.

Así, . En cada caso, se realizará un cálculo equivalente a sus aportes para pasar a de un sistema a otro. Pero para los que pasen de la ONP a la AFP habrá un bono de reconocimiento, un monto que se dará por los aportes que realizaron a los fondos públicos.

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Sin embargo, este no es para todos los afiliados, sino que está regido por las normas vigentes actualmente. Se trata de los bonos 1992, 1996 y 2001. ¿Qué quiere decir esto? Que los que lo obtendrán deberán haber aportado a la ONP hasta antes del 2002, y durante al menos cuatro años.

Jovenes frente a empresa Prima AFP
Nuevos cambios al sistema de pensiones en Perú. Ahora los afiliados podrán cambiarse fácilmente de la ONP a una AFP y viceversa. - Crédito Andina

Requisitos Bono de Reconocimiento 1992, 1996 y 2001 para afiliados

“El afiliado del SNP que opte por trasladarse al SPP puede solicitar un BdR (bono de reconocimiento) por los aportes realizados a dicho régimen, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las normas que lo regulan”, aclaraba la nueva norma.

Según la información oficial de la ONP, actualmente los bonos de reconocimiento se rigen por tres modalidades, según los años en que se haya aportado.

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Primero, está el bono 1992, el cual requiere:

  • Haber estado afiliado a alguno de los sistemas de pensiones que fueran administrados por el IPSS antes del 6 de diciembre de 1992
  • Haber acumulado en el IPSS un mínimo de 48 Unidades de Aporte (4 años), durante el período comprendido entre el 06/12/82 y el 05/12/92.

Luego está el bono 1996. Los requisito para solicitarlo son:

  • Haber estado afiliado al SNP y haberte pasado a una AFP desde el 06/11/96 hasta el 31/12/97
  • Haber acumulado en la ONP un mínimo de 48 Unidades de Aporte (4 años), durante el período comprendido entre el 01/01/87 y el 31/12/96.

Finalmente, el último vigente es el bono 2001, que tiene como requisitos los siguientes:

  • Haber estado afiliado al SNP y haberte pasado a una AFP
  • Haber aportado a través del IPSS un mínimo de 48 Unidades de Aporte (4 años), durante el período comprendido entre el 01/01/1992 y el 31/12/2001.
Oficina de Normalización Previsional - ONP
Afiliados podrán pasar desde una AFP a la ONP. - Crédito Difusión

Cómo solicitar Bono de Reconocimiento en la ONP desde la AFP

Como señala el Estado, para poder acceder el Bono de Reconocimiento, debes solicitarlo ante la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que perteneces, quienes cuentan con un plazo de 60 días para revisar tu solicitud de emisión del bono y enviarla a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Esta AFP será la encargada de brindarte la información precisa sobre el estado y posibles problemas encontrados en tu solicitud del bono.

Procedimiento para transferir el Bono de Reconocimiento al fondo privado

El procedimiento oficial estará detallado en cada portal de AFP, según a donde aporte el afiliado.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, promovida por el Congreso. Como resultado, los afiliados podrán recibir fondos en sus cuentas del sistema de pensiones privado

Asímismo, sobre el momento de pago dependerá de la situación previsional particular en la que se encuentres el afiliado al momento de presentar la solicitud:

  • Emisión y redención ordinaria: si la o el titular es menor de 65 años. En este caso, el bono se paga el último día hábil del bimestre anterior a aquél en el cual la o el titular cumpla la edad de jubilación legal (65 años).
  • Emisión y redención simultáneas: si la o el titular tiene 65 años o más, ha fallecido o le ha sido declarada una discapacidad total permanente. En dichos casos, el BdR se pagará a lo los beneficiaros o al titular con discapacidad, dentro de los 90 días calendarios contados a partir de la presentación de la solicitud.

Estado del trámite de emisión del Bono de Reconocimiento ante la ONP

¿Sabías que puedes consultar el estado de tu trámite del bono de reconocimiento directamente en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que pertenezcas? Esta es la entidad encargada de gestionar e informar sobre la solicitud ante la ONP.

  • AFP Integra: Puedes ingresar a su portal web o comunícarte mediante su asesor digital Irene vía WhatsApp y canales de atención
  • Prima AFP: Puedes revisar el avance desde tu zona de afiliados o contactar a su central de atención
  • Profuturo AFP: Puedes acceder a la sección “Mi cuenta” en su plataforma virtual con tu clave web y revisar esta información
  • AFP Habitat: Puedes consultar el estado de tus requerimientos previsionales desde el portal institucional de la empresa.
Bono de reconocimiento ONP
Hay tres bonos de reconocimiento al pasar de ONP a AFP vigentes. Pero no son para todos los aportantes. - Crédito ONP

Propuesta de ley para devolver dinero de ONP e impactos en el Bono

Como se recuerda, en el anterior Congreso se presentaron varios proyectos de ley para validar un retiro de aportes a la ONP, lo que impactaría en los fondos, dado que, a diferencias del Sistema Privado de Pensiones, todo está junto en un fondo, y se trata de un sistema de reparto, que va pagando mientras tiene más afiliados.

Por eso, un retiro ONP, además, si es que fuera posible hacer un mecanismo para devolver dinero ‘que no hay’ impactaría en todo los fondos.

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