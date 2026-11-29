El volante dejó a su equipo con 9 hombres tras falta contra Jorge Murrugarra - Crédito: L1MAX.

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Piero Magallanes no logró completar el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, disputado este domingo 29 de noviembre por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. El atacante del ‘rojo matador’ fue expulsado tras protagonizar un vehemente choque con Jorge Murrugarra, en una acción que generó polémica y requirió una breve revisión del VAR antes de que el árbitro confirmara su decisión.

La jugada se produjo cuando se disputaban los minutos añadidos del primer tiempo. Ambos equipos ya afrontaban el compromiso con diez futbolistas, debido a las expulsiones previas de Daniel Porozo y Aldo Corzo. En ese contexto, una nueva acción dividida provocó otra intervención del árbitro Edwin Ordóñez y cambió nuevamente el panorama del encuentro.

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¿Por qué expulsaron a Piero Magallanes?

Piero Magallanes fue a disputar el balón al suelo con Jorge Murrugarra, pero durante la acción terminó impactando con los toperoles de su chimpún en la rodilla del mediocampista de Universitario. Aunque el contacto se produjo en una disputa por la pelota, la vehemencia de la entrada generó preocupación y fue determinante para la evaluación arbitral.

En primera instancia, Edwin Ordóñez consideró que la infracción ameritaba una amonestación y le mostró la tarjeta amarilla al futbolista de Sport Huancayo. Sin embargo, la intervención del VAR modificó el curso de la decisión. Desde la cabina solicitaron al juez principal que acudiera al monitor para revisar nuevamente la jugada.

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Piero Magallanes y el fuerte choque con Jorge Murrugarra. Crédito: Captura

Luego de observar las imágenes desde distintos ángulos, el árbitro cambió su determinación. Ordóñez dejó sin efecto la amonestación y le mostró la tarjeta roja directa a Magallanes, quien tuvo que abandonar el terreno de juego antes de que concluyera la primera mitad.

El atacante se retiró cabizbajo, en medio de un partido marcado por la fricción y las decisiones arbitrales. Su expulsión significó un nuevo golpe para el conjunto huancaíno, que pasó a disputar el compromiso con nueve jugadores frente a un Universitario que también había perdido a un futbolista durante el primer tiempo.

Piero Magallanes se perderá la semifinal de vuelta

La expulsión tendrá consecuencias para el siguiente compromiso de la serie. Piero Magallanes no podrá estar disponible para el partido de vuelta ante Universitario de Deportes, que se disputará en el estadio Monumental y definirá al equipo que avanzará a la final de la Liga 1 2026.

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La ausencia del atacante representa una baja para Sport Huancayo de cara a un encuentro decisivo, en el que necesitará buscar el resultado que le permita mantener sus aspiraciones de llegar a la definición del campeonato. Además, el equipo tendrá que afrontar el desafío sin uno de sus futbolistas, luego de una primera semifinal en la que las expulsiones terminaron convirtiéndose en protagonistas.

Piero Magallanes se perderá la revancha ante Universitario en el Monumental. - Crédito: Sport Huancayo

Todo se definirá en el estadio Monumental

La serie entre cremas y huancaínos tendrá su capítulo decisivo el viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, cuando vuelvan a enfrentarse en el recinto de Ate. Universitario buscará cerrar la clasificación ante su público, mientras que Sport Huancayo intentará dar el golpe como visitante y asegurar su presencia en la final del torneo.

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