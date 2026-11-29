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Con honores militares, la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, recibió este sábado los féretros de los ocho efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que murieron el viernes en un accidente de helicóptero durante una operación de repliegue en la zona de Sanabamba, en Ayacucho. Una aeronave trasladó los restos desde la región andina hasta Lima, donde se realizó una ceremonia póstuma con la presencia de autoridades del Gobierno, familiares y compañeros de armas de las víctimas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde; el presidente del Congreso, Miguel Torres Morales, y el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, encabezaron la comitiva oficial que recibió los cuerpos de los tres integrantes del Ejército y los cinco miembros de la FAP. También participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, además de otros altos mandos militares.

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Base Aérea Las Palmas recibe a los militares del Vraem: uno integró la comitiva del papa| Foto: TV Perú

El acto, transmitido por la señal oficial del Estado, dejó escuchar el pesar de los deudos de los militares fallecidos. Galarreta se acercó a los familiares para expresarles sus condolencias, gesto que repitieron Torres y Astudillo.

Varios congresistas de la República también acompañaron la ceremonia, que se desarrolló en el interior de la base aérea con la presencia de uniformados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Entre los fallecidos está el capitán que coordinó la visita del papa

Entre las víctimas del accidente figura el capitán FAP Bruno Rivas, quien integró la comitiva que acompañó al papa León XIV durante su visita a Perú. Según precisó la cronista en el lugar de los hechos, Rivas se desempeñó como oficial coordinador en tierra en el recorrido que llevó al pontífice por distintas regiones del país, tarea que cumplió semanas antes de morir en el siniestro del Vraem.

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Un montaje reúne la figura de un pontífice, al piloto militar peruano y los restos de un helicóptero accidentado de la Fuerza Aérea del Perú en el VRAEM. (Infobae Perú)

El helicóptero en el que viajaba Rivas junto a sus compañeros realizaba una operación de repliegue cuando se accidentó. De acuerdo con un comunicado oficial, la aeronave volaba a baja altura y ya estaba en contacto con la superficie cuando impactó, según el detalle divulgado por las autoridades militares. Las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación.

Tras concluir los honores póstumos en la Base Aérea Las Palmas, los restos de los ocho militares permanecerán en velatorio en las instalaciones castrenses.

Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos Enrique García Camader, remitió una misiva al ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, para lamentar la muerte de los militares peruanos en el siniestro aéreo registrado en el Vraem. En el texto, calificó la pérdida como un hecho que “enluta de modo especial” a la Fuerza Aérea y also al país entero, que valora “el compromiso, la entrega y el sacrificio” de quienes prestan servicio a la nación.

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El obispo hizo llegar su cercanía a los familiares y camaradas de los efectivos fallecidos, y extendió palabras de respaldo al titular de Defensa y a todo el sector. Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer el papel que cumplieron las Fuerzas Armadas durante la visita del papa León XIV al territorio peruano. La carta concluye con un pedido de oración por el descanso de los militares, caídos “en cumplimiento de su deber”, y con un mensaje de fortaleza para sus familias.