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El Fenómeno El Niño registrado en 2023 provocó una caída drástica en los desembarques de calamar gigante en el Perú, que pasaron de 621.000 a 188.000 toneladas en apenas un año. El dato fue expuesto por el doctor Martín Salazar, gerente científico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), durante el Foro Nacional del Calamar Gigante organizado por la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal).

Según explicó el especialista, El Niño calienta el mar y reduce sus nutrientes, lo que modifica la distribución y disponibilidad de la pota. “Cuando estos eventos son fuertes y prolongados, los desembarques caen”, señaló Salazar, quien citó el precedente de 2023 como ejemplo de la vulnerabilidad del recurso frente a las variaciones climáticas, según informó Agencia Andina.

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Integrantes de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú se reúnen durante el Foro Nacional del Calamar Gigante para analizar la situación del sector. (Agencia Andina)

Pota se recuperó tras El Niño de 2023

Pese al desplome registrado tras El Niño de 2023, la especie evidenció capacidad de reposición en los años siguientes. En 2025 se alcanzó un nuevo récord de capturas, lo que para los especialistas demuestra la resiliencia biológica del recurso incluso después de episodios de estrés ambiental severo.

Sin embargo, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió que el calentamiento extraordinario del mar peruano se mantendrá hasta mediados de 2027, lo que reaviva la preocupación entre los actores del sector sobre un posible nuevo retroceso en los volúmenes de captura.

Pescadores artesanales descargan y organizan ejemplares de calamar gigante en cajas azules junto a sus embarcaciones en la costa peruana. (Agencia Andina)

Nuevo reglamento reserva pota para pesca artesanal

Frente a este escenario, el sector consolidó en los últimos años una reforma considerada central para su ordenamiento. En marzo de 2025, el Ministerio de la Producción (Produce) promulgó un nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero que garantiza la exclusividad de la pesca artesanal de calamar gigante y excluye de ella a las naves industriales.

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La presidenta de Sonapescal, Elsa Vega, calificó esta reforma como un “parteaguas” para el sector, pues transformó su gestión y aseguró la protección del recurso frente a la actividad de embarcaciones de mayor escala, según Andina Noticias.

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Flota artesanal casi triplica control satelital

En paralelo a la reforma normativa, el sector amplió de forma significativa el monitoreo de las embarcaciones. El seguimiento satelital pasó de 1.300 naves a fines de 2023 a casi 3.500 en septiembre de 2026, lo que consolidó un mecanismo de control que antes era limitado.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos, señaló que el Gobierno aplica un manejo adaptativo que ajusta las medidas de gestión a lo largo del año según la evidencia disponible. “El manejo adaptativo nos permite dar diferentes medidas asociadas directamente a las condiciones atípicas de nuestro mar. Hoy se considera lo que dice el ente científico, para cuidar la pesquería y lo que hacemos”, indicó Barrientos.

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Imarpe evalua abundancia de pota en el mar peruano

Ante las fluctuaciones registradas en la producción, el Imarpe desarrolla actualmente un crucero oceanográfico orientado a estudiar la abundancia y reproducción del calamar gigante. Esta investigación busca generar información que permita anticipar el comportamiento del recurso frente a futuros episodios de calentamiento marino.

Vega afirmó que Sonapescal reforzará su cooperación con el instituto científico para fortalecer la toma de decisiones. “Queremos reafirmar nuestro compromiso de cooperar con Imarpe de manera más activa de ahora en adelante para asegurar que se genere la información científica que permita crear mejores medidas de manejo”, señaló la dirigente del gremio.

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