El delantero vio la roja tras dura entrada contra Anderson Santamaría - Crédito: L1MAX.

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Sport Huancayo afrontó el partido ante Universitario de Deportes con diez jugadores desde el minuto 21 del primer tiempo. Durante la semifinal de ida de la Liga 1 2026, disputada este domingo 29 de noviembre, Daniel Porozo cometió una dura infracción contra Anderson Santamaría y recibió la tarjeta roja, dejando a su equipo en inferioridad numérica desde muy temprano.

La tensión fue aumentando con el transcurrir de los minutos en el estadio IPD de Huancayo. En medio de ese ambiente, el árbitro Edwin Ordóñez tuvo que intervenir y no dudó en sancionar la acción del futbolista del ‘rojo matador’, quien protagonizó una de las primeras jugadas determinantes del encuentro.

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¿Por qué expulsaron a Daniel Porozo?

La jugada se produjo cuando Daniel Porozo presionaba en campo rival con la intención de recuperar el balón. En su intento por arrebatárselo a Anderson Santamaría, el delantero fue con imprudencia y terminó impactando con fuerza en la canilla del defensor de Universitario.

La infracción fue considerada merecedora de expulsión por el árbitro principal, quien mostró directamente la tarjeta roja al ecuatoriano. La acción también fue revisada por el VAR; sin embargo, tras la evaluación correspondiente, se ratificó la decisión de Ordóñez.

De esta manera, el conjunto huancaíno tuvo que afrontar gran parte del compromiso con un futbolista menos, una complicación importante en una serie decisiva por el pase a la final del campeonato nacional. Pese a la desventaja numérica, el equipo local consiguió sostenerse durante varios minutos y continuó compitiendo ante el cuadro crema.

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La fuerte entrada de Daniel Porozo contra Anderson Santamaría, que le costó la tarjeta roja. Crédito: Captura

Un primer tiempo marcado por tres expulsiones

La tarjeta roja a Daniel Porozo no fue la única que se mostró durante la primera mitad. Con el desarrollo del encuentro en Huancayo, Universitario también perdió a uno de sus jugadores, por lo que la superioridad numérica de los visitantes terminó siendo temporal.

Antes del descanso, Aldo Corzo protagonizó una acción similar al disputar una pelota con Ricardo Salcedo. El defensor ‘crema’ terminó impactando al futbolista de Sport Huancayo con una fuerte entrada y Edwin Ordóñez le mostró la tarjeta roja, dejando a ambos equipos con diez hombres.

La lista de expulsados aumentó en los minutos de descuento. Piero Magallanes también tuvo que abandonar el campo tras cometer una vehemente infracción contra Jorge Murrugarra. Así, el primer tiempo de la semifinal de ida terminó condicionado por tres tarjetas rojas y un panorama complicado para los dos equipos.

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Las expulsiones marcaron el desarrollo de un partido de alta tensión, en el que Sport Huancayo y Universitario buscaban tomar ventaja en el primer enfrentamiento de la llave. La serie quedó abierta para el compromiso de vuelta, que definirá al equipo que avanzará a la final de la Liga 1 2026.

El volante dejó a su equipo con 9 hombres tras falta contra Jorge Murrugarra - Crédito: L1MAX.

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta entre Universitario y Sport Huancayo?

El partido que definirá al segundo finalista de la Liga 1 2026 se disputará el viernes 4 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Ate. Universitario será local y buscará aprovechar el apoyo de su hinchada para conseguir la clasificación ante el ‘Rojo Matador’.

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Sport Huancayo, por su parte, intentará defender su ventaja y conseguir el boleto a la definición del campeonato nacional. El ganador de esta llave enfrentará a Alianza Lima en la final por el título.