El papa León XIV realiza videollamada a la mamá de su secretario chiclayano: “Se apareció, me saludó y lloré”

Un momento cargado de emoción vivió Elisa Inga, profesora y madre del sacerdote chiclayano Edgard Rimaycuna, actual secretario personal del papa León XIV, al recibir una videollamada del pontífice durante la reciente celebración del Día de la Madre.

“Fue una felicidad inmensa (...) El papa se aparece junto a mi hijo y me saluda. Me sentí muy emocionada, lloré junto a mi esposo. Verlos cerca me parecía mentira”, relató conmovida en una entrevista con Latina Noticias.

La docente se declaró orgullosa por el nuevo cargo de su hijo y la estrecha relación que mantiene con León XIV, quien recibió este domingo el palio y el Anillo del Pescador, símbolos del poder pontificio, durante la misa de inicio de magisterio en la plaza de San Pedro del Vaticano. “Tenerlo de Papa y a mi hijo de secretario es una alegría inmensa que no cabe en nuestro corazón”, afirmó.

También evocó un recuerdo especial: su encuentro con el fallecido papa Francisco en 2019. “Viajé a Roma y estreché sus manos. Siempre lo recordaré y lo llevaré en mi corazón. Fue una experiencia muy linda. Tenían bastante amistad. Robert Prevost tenía una cercanía, eran muy amigos”, comentó.

Edgard Rimaycuna, sacerdote chiclayano con una sólida vocación religiosa desde la infancia, fue nombrado secretario personal del papa León XIV

Rimaycuna, quien ha seguido una vida consagrada desde joven, fue convocado en abril de 2023 por el entonces cardenal Robert Prevost –hoy León XIV– para unirse a su equipo en Roma, cuando asumió la dirección del Dicasterio para los Obispos. “En octubre viajó nuevamente para estar al lado de él. En ese tiempo aún estaba como cardenal”, precisó su madre.

El camino religioso del actual secretario papal comenzó en su infancia, con una sólida formación espiritual. “Desde pequeño mi hijo nos acompañaba a las misas dominicales. Como padres le hemos inculcado siempre ese amor a Jesús. Poco a poco, conforme iba creciendo, se sentía feliz. Siempre a él le gustaba participar. Posteriormente, su preparación para la Primera Comunión fue muy especial. Andaba con la vestimenta que tenía él mismo”, recordó.

Rimaycuna había conocido a Prevost en 2006, al ingresar al Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo. En 2017, se mudó a Roma para formarse en el Pontificio Instituto Bíblico. A lo largo de los años trabajó junto a su mentor en la catedral de Chiclayo y más adelante en Italia. Exprofesores y vecinos lo recuerdan como un “alumno brillante, con una clara vocación religiosa”.

La semana pasada, el sacerdote Hugo Sánchez relató que el secretario de León XIV facilitó su estadía y acceso al Vaticano, lo que le permitió presentar personalmente al papa una propuesta turística promovida por la alcaldía de Chiclayo. Gracias a su intervención, Sánchez y su madre se hospedaron en un alojamiento reservado por el propio pontífice, fueron incluidos en la lista oficial de invitados y participaron en una reunión donde le contó sobre ese circuito religioso.

El Sumo Pontífice recordó el fuerte vínculo que lo une al Perú y, sobre todo, al norte.

“Fue bastante emotivo, (estuvimos) poco más de 20 minutos (...) hemos tenido los dos últimos años una cercanía, una frecuencia casi mensual, porque él estaba preocupado por mi parroquia”, declaró Sánchez a RPP.

Sala dedicada a Chiclayo

La periodista Paola Ugaz había referido previamente que la Sala Stampa del Vaticano tendrá un espacio dedicado a esta ciudad, donde Prevost ejerció como obispo durante ocho años, antes de ser nombrado pontífice. La coautora de ‘Mitad monjes, mitad soldados’, quien cubrió el cónclave, destacó que este reconocimiento pone en valor la ciudad, que ahora se verá más conocida globalmente gracias al pronunciamiento del pontífice.

“Es muy bonito porque ha puesto en valor un lugar que ahora está dejado de menos por las autoridades. Todo el mundo está hablando de la cultura, de la comida, del Señor de Sipán. La sala de prensa del Vaticano va a tener un botón especial donde haces clic y aparece la historia de Chiclayo”, refirió.