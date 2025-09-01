Perú

“Chiclayo será uno de los primeros lugares que el papa León XIV visite” en su retorno al Perú, señala su secretario personal

El sacerdote Edgard Rimaycuna afirmó que Chiclayo se perfila como uno de los primeros destinos en el regreso del pontífice al Perú. Durante un homenaje en el Colegio San José, destacó el cariño del pontífice por la ciudad

Por Luis Paucar

El sacerdote Edgard Rimaycuna, secretario personal del papa León XIV, confirmó este lunes durante un homenaje en Chiclayo que existe un especial interés del pontífice por regresar a esta ciudad, la cual considera muy “cercana a su corazón”.

“Chiclayo será uno de los primeros lugares que visite” en su retorno al Perú, aseguró al ser consultado por los periodistas sobre las proyecciones del viaje apostólico. Aunque evitó detallar si se realizaría en 2026 y precisó que todavía no hay un cronograma oficial, señaló que “el Santo Padre tiene mucha ilusión de volver al Perú a reencontrarse con su querida diócesis de Chiclayo”.

Durante su visita al Colegio Nacional San José, el sacerdote recibió el título honorífico de ‘Embajador San Josefino de Cristo en el Mundo’, distinción otorgada en reconocimiento a su trayectoria religiosa y su cercanía con la institución. “Es una alegría volver a mi alma mater, encontrarme con antiguos profesores, el sentimiento sanjosefino nos identifica”, declaró.

El religioso también expresó su emoción por reencontrarse con miembros de la comunidad educativa: “Siempre es un motivo de orgullo llevar la identidad sanjosefina a lo largo del Perú, del mundo, en cualquier actividad. Como ya lo dije en la misa que celebré para la entrega de la mitra, el Papa siempre tiene en su corazón a Chiclayo”, siguió.

Pope Leo XIV looks on,
Pope Leo XIV looks on, on the day of a Mass for Jubilee of Youth in Tor Vergata, in Rome, Italy, August 3, 2025. REUTERS/Yara Nardi

Como parte de las celebraciones, la institución rindió un homenaje simbólico a León XIV y le otorgó la distinción de ‘Chiclayano de Corazón Granate’.

Rimaycuna fue nombrado secretario personal del pontífice en mayo de este año. Su designación ha sido interpretada como un reconocimiento a su labor pastoral y a la cercanía construida con León XIV durante su paso por Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 antes de ser elegido en el cónclave.

Visita a Perú

El cardenal uruguayo Daniel Sturla comentó en mayo pasado que el primer viaje del papa León XIV a América Latina contempla la visita a Perú —país del que adoptó la nacionalidad—, así como a Argentina y Uruguay, naciones que no figuraron en el itinerario de su antecesor.

“Él (lo) tiene muy claro. (Estos dos últimos países) faltaron en la agenda de Francisco, no en el deseo de Francisco. Creo que la primera visita a Latinoamérica, me parece —no soy el que le lleva la agenda—, va a tener Argentina, Uruguay y posiblemente Perú en su itinerario”, señaló en una entrevista con la Radio Carve de Montevideo.

Pope Leo XIV gestures on
Pope Leo XIV gestures on the day of the weekly general audience in the Paul VI Hall at the Vatican, August 27, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El purpurado también elogió las cualidades pastorales de León XIV y se declaró satisfecho con su elección en el cónclave. “Me parece que es una figura que promueve la unidad de la Iglesia, lo cual es crucial, y que continuará con las importantes líneas que Francisco impulsó. Es un hombre de gran capacidad de escucha”, añadió.

Además, destacó que el consenso entre los cardenalespara elegirlo se formó rápidamente y que fue en la tercera ronda de votaciones cuando se consolidó la figura deRobert Prevost. “Hubo quienes lo tenían como primera opción, pero el consenso se alcanzó rápidamente, lo cual fue un momento muy hermoso. Lo veo con mucha alegría y fe; es un momento importante para la Iglesia”, comentó.

