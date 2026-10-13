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EN VIVO: operan al papa León XIV por un nódulo pulmonar

La Santa Sede indicó que la intervención para extirpar la lesión detectada durante controles recientes es considerada de bajo riesgo por los especialistas y se realizará este martes en Roma

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El papa León XIV fue ingresado este martes en el hospital Gemelli de Roma para una cirugía destinada a extirpar un pequeño nódulo pulmonar. Según la Santa Sede, se trata de un procedimiento que los especialistas consideran de bajo riesgo.

El pontífice estadounidense, de 71 años, llegó al centro médico a última hora de la mañana romana. La detección del nódulo, identificada en una etapa temprana durante controles recientes, representa el primer episodio de salud relevante desde que fue elegido jefe de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

La recuperación podría extenderse durante cerca de una semana y se producirá a pocas semanas de su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. El domingo, tras el Ángelus, León XIV explicó que siguió la recomendación médica de operarse para retirar la lesión.

A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre la salud del papa León XIV:

En pocas líneas:

12:21 hsHoy

El papa León XIV suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre debido a su intervención quirúrgica

El pontífice de 71 años ingresa este martes al Policlínico Gemelli para extraerse un nódulo pulmonar detectado a tiempo, mientras la Santa Sede estima un reposo de una semana antes de retomar su trabajo

El papa León XIV suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre debido a su intervención quirúrgica. (Vatican News/ARCHIVO)
El papa León XIV suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre debido a su intervención quirúrgica. (Vatican News/ARCHIVO)

El papa León XIV canceló sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a la hospitalización prevista para una intervención destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La Prefectura de la Casa Pontificia comunicó la suspensión de las reuniones de su agenda diaria.

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12:14 hsHoy

Qué es un nódulo pulmonar y cuál sería el pronóstico de la operación del Papa: “Es por prevención”

León XIV informó a los fieles que será operado de un pequeño nódulo pulmonar detectado durante controles recientes. Infobae consultó a especialistas para explicar sus posibles causas, los criterios de evaluación y el pronóstico general de una intervención preventiva

León XIV anuncia una operación preventiva para extirpar un pequeño nódulo pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)
León XIV anuncia una operación preventiva para extirpar un pequeño nódulo pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información sobre la salud de los papas es discrecional y en general se la rodea de secretos y eufemismos médicos. El papa León XIV esta mañana rompió de antemano con esta inercia y anunció su propia operación de cara a los fieles al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano: “Me operarán un nódulo pequeño en el pulmón”, dijo.

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12:03 hsHoy

El papa León XIV llegó al hospital para operarse de un nódulo pulmonar antes de su viaje a Latinoamérica

Los médicos estiman que la extirpación presenta bajo riesgo y que, incluso ante un diagnóstico maligno, las perspectivas serían favorables para el líder católico, de 71 años y con buen estado general. La cirugia está prevista para la tarde este martes en Roma

A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV fue hospitalizado el martes en Roma para someterse a una intervención quirúrgica en la que se le retirará un nódulo de un pulmón, una operación generalmente considerada de poco riesgo por los especialistas.

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