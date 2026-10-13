EN VIVO: operan al papa León XIV por un nódulo pulmonar

El papa León XIV fue ingresado este martes en el hospital Gemelli de Roma para una cirugía destinada a extirpar un pequeño nódulo pulmonar. Según la Santa Sede, se trata de un procedimiento que los especialistas consideran de bajo riesgo.
El pontífice estadounidense, de 71 años, llegó al centro médico a última hora de la mañana romana. La detección del nódulo, identificada en una etapa temprana durante controles recientes, representa el primer episodio de salud relevante desde que fue elegido jefe de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.
La recuperación podría extenderse durante cerca de una semana y se producirá a pocas semanas de su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. El domingo, tras el Ángelus, León XIV explicó que siguió la recomendación médica de operarse para retirar la lesión.
A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre la salud del papa León XIV:
En pocas líneas:
El papa León XIV canceló sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a la hospitalización prevista para una intervención destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La Prefectura de la Casa Pontificia comunicó la suspensión de las reuniones de su agenda diaria.
La información sobre la salud de los papas es discrecional y en general se la rodea de secretos y eufemismos médicos. El papa León XIV esta mañana rompió de antemano con esta inercia y anunció su propia operación de cara a los fieles al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano: “Me operarán un nódulo pequeño en el pulmón”, dijo.
A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV fue hospitalizado el martes en Roma para someterse a una intervención quirúrgica en la que se le retirará un nódulo de un pulmón, una operación generalmente considerada de poco riesgo por los especialistas.