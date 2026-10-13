EN VIVO: operan al papa León XIV por un nódulo pulmonar

El papa León XIV fue ingresado este martes en el hospital Gemelli de Roma para una cirugía destinada a extirpar un pequeño nódulo pulmonar. Según la Santa Sede, se trata de un procedimiento que los especialistas consideran de bajo riesgo.

El pontífice estadounidense, de 71 años, llegó al centro médico a última hora de la mañana romana. La detección del nódulo, identificada en una etapa temprana durante controles recientes, representa el primer episodio de salud relevante desde que fue elegido jefe de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

La recuperación podría extenderse durante cerca de una semana y se producirá a pocas semanas de su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. El domingo, tras el Ángelus, León XIV explicó que siguió la recomendación médica de operarse para retirar la lesión.