Papa León XIV designó a joven chiclayano como su secretario personal: quién es Edgard Rimaycuna y cómo conoció al pontífice

Edgard Rimaycuna conoce al máximo pontífice desde el 2006.| Exitosa

El Papa León XIV continúa teniendo gestos que evidencian el lazo con el Perú, país donde vivió por muchos años y del que incluso cuenta con la nacionalización y documento nacional de identidad (DNI). A la rotura del protocolo durante su primer pronunciamiento como sucesor del papa Francisco, a fin de hablar en castellano y saludar a la diócesis de Chiclayo, se suma la designación de un joven original de dicha ciudad norteña como su secretario personal.

Se trata de Edgard Iván Rimaycuna Inga, con quien tiene una fuerte amistad que data desde el 2006. En dicha fecha, el joven peruano ingresó al Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, donde conoció al entonces sacerdote Robert Prevost, llamado localmente como el “padre Roberto”, quien se convirtió en su mentor y guía espiritual. Este vínculo fue fundamental para el desarrollo de su vocación religiosa y marcó el inicio de una relación que años más tarde lo llevaría a trabajar junto a Prevost, ya como obispo, en la Iglesia Santa María, la catedral de Chiclayo.

En 2017, Rimaycuna decidió trasladarse a Roma para continuar su formación en el prestigioso Pontificio Instituto Bíblico, una institución reconocida por su excelencia académica en estudios religiosos. Este paso fue clave en su preparación para asumir roles de mayor responsabilidad dentro de la Iglesia. De acuerdo a fuentes locales, su traslado a Italia habría estado motivado tanto por su fe como por los consejos de su mentor, quien lo animó a seguir profundizando en su formación.

Edgard Iván Rimaycuna Inga y Robert Francis Prevost han trabajado juntos con anterioridad.

En abril de 2023, ambos se reencontraron y el joven religioso expresó su gratitud a través de una publicación en redes sociales, donde escribió: “Muchas gracias, monseñor Robert Prevost, por todo, por permitirme trabajar a su lado, pero principalmente por su amistad y confianza. Antes que mi Obispo, mi Amigo. ¡Buen viaje y un fuerte abrazo! Oremus ad invicem!”. Este mensaje refleja la cercanía y el respeto mutuo que han caracterizado su relación.

En octubre de ese mismo año, el joven religioso volvió a dejar su natal Chiclayo para trabajar junto al hoy vicario de Dios. “Con nostalgia, pero con el consuelo de que me espera un amigo con el que seguiré trabajando para el bien de la Iglesia”, escribió entonces.

Luego, se conoció que todo el 2024 trabajó en la comunidad de Manesseno, Liguria, y, este año, tras la asunción del primer papa peruano de la historia, León XIV lo volvió a llamar, ahora para convertirse en su secretario personal. Este nuevo rol coloca a Edgard Iván Rimaycuna Inga en una posición de gran relevancia dentro del Vaticano, donde tendrá la oportunidad de trabajar directamente con el líder de la Iglesia Católica.

Foto antigua de ambos en una celebración por el Día de la Amistad. | Facebook Edgar Reymundo

¿Qué hace el secretario personal del Papa?

El rol de secretario personal del papa, establecido como una práctica habitual desde 1903, no solo requiere una profunda formación religiosa, sino otra clase de habilidades a fin de asistir en las funciones religiosas, en la administración ordinaria y organización para garantizar el cumplimiento de las actividades del pontífice.

El fuerte vínculo del papa y el Perú

La relación entre el papa León XIV y Perú comenzó mucho antes de que el ahora líder de la Iglesia Católica viviera más de dos décadas en el país sudamericano. En una ocasión, el religioso contó que su conexión con la cultura peruana se remonta a su infancia, cuando tenía apenas cinco años. En ese entonces, una tía suya que residía en la región de Apurímac le envió como regalo un chullo, el tradicional gorro andino de colores. Este gesto marcó el inicio de un vínculo que se profundizaría con los años.

“Sin repetir toda la biografía, doy algún detalle más. Cuando yo tenía cinco años, no sé si sabía dónde estaba Perú o no, pero yo tenía una tía que trabajaba acá y me regaló un chullo de esos que en la tierra de Apurímac se llevan ahí, por la sierra de todos los colores”, relató antes de que partiera hacia el Vaticano para convertirse en el prefecto del Dicasterio para los Obispos.

En una entrevista realizada en dicho contexto también detalló lo mucho que le costaría dejar el país al que llegó por primera vez en 1985. “Ya son 38 años que, con alguna interrupción, estoy viviendo la alegría y el orgullo de sentirme muy identificado con el pueblo peruano. Estoy en Chiclayo desde hace más de 8 años y esta vez también me va a costar salir de aquí, dejar tantas cosas, comunidades, personas, a una iglesia que está viviendo de verdad esta alegría de seguir a Jesucristo”, expresó entonces.