Postergan encuentro preparatorio para la visita del papa León XIV a Lima tras su diagnóstico de cáncer

Monseñor Guillermo Elías postergó el segundo encuentro de preparación para la visita de León XIV a Lima, prevista para noviembre

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El responsable de la comisión organizadora de la visita papal a Lima, monseñor Guillermo Elías, anunció este martes la postergación del segundo encuentro de preparación para la llegada de León XIV, prevista para noviembre próximo, tras conocerse el diagnóstico de cáncer de pulmón del pontífice.

En un comunicado dirigido al clero, las comunidades religiosas y las áreas pastorales de la arquidiócesis, el obispo auxiliar de la capital informó de que la nueva fecha, hora y lugar de la reunión se comunicarán oportunamente.

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“En este tiempo, la comisión y las subcomisiones coordinadoras continúan trabajando para que cada una de las actividades previstas para el encuentro con el Santo Padre se realicen con el sentido pastoral y festivo que caracterizan a la Iglesia de Lima”, señaló.

Asimismo, convocó a una jornada de oración para este miércoles en todas las parroquias, comunidades, comisiones, vicarías y áreas pastorales, con el fin de encomendar la salud del papa a “la misericordia del Señor de los Milagros”.

La postergación solo afecta la reunión preparatoria con el clero y religiosos; no modifica ni cancela el viaje apostólico ni su agenda oficial

Por su parte, el portavoz del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, aclaró a Infobae que la postergación de la reunión no implica la cancelación ni el aplazamiento del viaje apostólico de León XIV a Perú, ni modificaciones en las actividades anunciadas oficialmente por el Vaticano.

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Explicó que el encuentro pospuesto, destinado al clero y a los religiosos de la provincia eclesiástica de Lima —incluidas las diócesis sufragáneas—, buscaba compartir los avances de la organización y las actividades previstas durante la gira papal, entre ellas las celebraciones en la Catedral de Lima, la Plaza Mayor, el Estadio Nacional y la Base Aérea de Las Palmas.

“Lo único que estamos haciendo es unirnos a las intenciones de todo el mundo en este camino de discernimiento y oración por la salud del Santo Padre”, afirmó.

Dioses agregó que continúan los trabajos de coordinación, logística y seguridad, así como las reuniones multisectoriales para organizar las actividades previstas en la capital. “Solo nos queda aguardar con calma y prudencia los anuncios oficiales que se darán en esta semana relacionados a la recuperación del Santo Padre”, siguió.

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La organización de las actividades en Lima continúa, con tareas de coordinación, logística, seguridad y reuniones multisectoriales

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, destacó durante una meditación por el mes del Señor de los Milagros la “actitud serena” de León XIV ante su diagnóstico y aseguró que los peruanos lo esperarán “todo lo necesario” hasta que pueda visitar el país.

“Estamos esperanzados en que el Señor le cure todo lo que haya restos de enfermedad, de cosas que nos suceden a todos los humanos (...) Que se demore todo lo necesario para que se cure bien y haremos lo posible por acogerlo con toda honestidad y alegría cuando pueda venir”, avanzó.

León XIV fue operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

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Ahora permanecerá ingresado en el Policlínico Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.