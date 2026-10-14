PJ evalúa hoy pedido de Andrés Hurtado para salir de prisión

El presentador Andrés Hurtado participa en una audiencia para solicitar el cambio de la prisión preventiva que cumple por presunto tráfico de influencias.

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El Poder Judicial realiza este miércoles 14 de octubre, a las 9:30 de la mañana, la audiencia en la que se definirá si Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, recupera la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. El Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria evaluará el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa del comunicador, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho desde septiembre de 2024.

La solicitud, a la que accedió Infobae, sostiene que ya no persisten las condiciones que justificaron la prolongación de la prisión preventiva, dispuesta en marzo de este año por otros 18 meses adicionales a los 18 meses iniciales. Según el escrito, la investigación preparatoria ya concluyó y la Fiscalía formuló acusación contra Hurtado, por lo que, a criterio de sus abogados, “el escenario procesal ha cambiado y, con ello, debe desaparecer la justificación cautelar que dependía de la existencia de tales actuaciones pendientes”.

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El Ministerio Público pide 30 años de prisión para el excomunicador por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, además de 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas superiores a 2,2 millones de soles. Para la fiscal superior Elizabeth Peralta, coacusada en el caso y recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión.

‘Chibolín’ dice que tiene trabajo asegurado si sale de prisión

Para desvirtuar el riesgo de fuga, la defensa de Hurtado presentó un documento mediante el cual una empresa dedicada a actividades empresariales y organización de espectáculos se compromete a contratarlo apenas salga de prisión. Según el texto del compromiso, “la empresa, futuro empleador, contratara al futuro trabajador señor Andrés Avelino Hurtado Grados” para el cargo de “jefe de Producción, Marketing y Publicidad” de sus espectáculos, con un salario mensual y un horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, aunque se precisa que ese horario podría variar sin afectar el sueldo ni el puesto.

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Un documento notarial firmado en Lima formaliza una promesa de contrato de trabajo a favor de Andrés Avelino Hurtado Grados para cuando salga del penal.

Los abogados de “Chibolín” sostienen que ese documento “se incorpora como nuevo elemento de convicción que no fue valorado al momento de resolverse la prolongación de la prisión preventiva y que permite acreditar la existencia de un proyecto laboral concreto y, con ello, un futuro arraigo laboral”. Agregan que Hurtado no es “una persona que recién pretenda incorporarse al mercado laboral”, pues antes de su detención conducía de manera permanente su programa Porque hoy es sábado con Andrés, emitido por Panamericana Televisión entre 2014 y 2024.

En cuanto al peligro de obstaculización, otro de los elementos que sustentó la prolongación de la prisión preventiva, la defensa argumenta que los dos factores que lo motivaron, la negativa a someterse a una pericia psicológica y psiquiátrica y la discrepancia sobre números telefónicos registrados en Osiptel, no constituyen prueba objetiva de un riesgo actual.

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Fiscal superior Elizabeth Peralta es procesada junto a Andrés Hurtado. Foto: captura

Piden nueva prisión preventiva

Más allá del resultado de la audiencia de este miércoles, Hurtado afronta un tercer frente judicial. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó ocho meses de prisión preventiva en su contra por una investigación de presunto lavado de activos agravado. El requerimiento fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que fijó el 5 de noviembre como fecha para la audiencia en la que se evaluará esa medida, en una diligencia presencial e inaplazable que se realizará en la sede de la Corte Superior Nacional, en el centro de Lima.