Perú

PJ evalúa hoy pedido de Andrés Hurtado para salir de prisión

La defensa del exconductor televisivo pide el cese de la prisión preventiva y argumenta arraigo laboral, pues una empresa se compromete a contratarlo para producir espectáculos

Andrés Hurtado, con un suéter blanco y auriculares con micrófono, habla detrás de unos barrotes de color verde
El presentador Andrés Hurtado participa en una audiencia para solicitar el cambio de la prisión preventiva que cumple por presunto tráfico de influencias.
Guardar

El Poder Judicial realiza este miércoles 14 de octubre, a las 9:30 de la mañana, la audiencia en la que se definirá si Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, recupera la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. El Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria evaluará el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa del comunicador, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho desde septiembre de 2024.

La solicitud, a la que accedió Infobae, sostiene que ya no persisten las condiciones que justificaron la prolongación de la prisión preventiva, dispuesta en marzo de este año por otros 18 meses adicionales a los 18 meses iniciales. Según el escrito, la investigación preparatoria ya concluyó y la Fiscalía formuló acusación contra Hurtado, por lo que, a criterio de sus abogados, “el escenario procesal ha cambiado y, con ello, debe desaparecer la justificación cautelar que dependía de la existencia de tales actuaciones pendientes”.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público pide 30 años de prisión para el excomunicador por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, además de 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas superiores a 2,2 millones de soles. Para la fiscal superior Elizabeth Peralta, coacusada en el caso y recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión.

‘Chibolín’ dice que tiene trabajo asegurado si sale de prisión

Para desvirtuar el riesgo de fuga, la defensa de Hurtado presentó un documento mediante el cual una empresa dedicada a actividades empresariales y organización de espectáculos se compromete a contratarlo apenas salga de prisión. Según el texto del compromiso, “la empresa, futuro empleador, contratara al futuro trabajador señor Andrés Avelino Hurtado Grados” para el cargo de “jefe de Producción, Marketing y Publicidad” de sus espectáculos, con un salario mensual y un horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, aunque se precisa que ese horario podría variar sin afectar el sueldo ni el puesto.

PUBLICIDAD

Documento impreso con el título Promesa de contrato de trabajo, con membrete notarial, varias secciones de texto y campos tachados en negro
Un documento notarial firmado en Lima formaliza una promesa de contrato de trabajo a favor de Andrés Avelino Hurtado Grados para cuando salga del penal.

Los abogados de “Chibolín” sostienen que ese documento “se incorpora como nuevo elemento de convicción que no fue valorado al momento de resolverse la prolongación de la prisión preventiva y que permite acreditar la existencia de un proyecto laboral concreto y, con ello, un futuro arraigo laboral”. Agregan que Hurtado no es “una persona que recién pretenda incorporarse al mercado laboral”, pues antes de su detención conducía de manera permanente su programa Porque hoy es sábado con Andrés, emitido por Panamericana Televisión entre 2014 y 2024.

En cuanto al peligro de obstaculización, otro de los elementos que sustentó la prolongación de la prisión preventiva, la defensa argumenta que los dos factores que lo motivaron, la negativa a someterse a una pericia psicológica y psiquiátrica y la discrepancia sobre números telefónicos registrados en Osiptel, no constituyen prueba objetiva de un riesgo actual.

Elizabeth Peralta reapareció desde prisión en la audiencia judicial de hoy lunes 7 de julio de 2025. Foto: captura
Fiscal superior Elizabeth Peralta es procesada junto a Andrés Hurtado. Foto: captura

Piden nueva prisión preventiva

Más allá del resultado de la audiencia de este miércoles, Hurtado afronta un tercer frente judicial. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó ocho meses de prisión preventiva en su contra por una investigación de presunto lavado de activos agravado. El requerimiento fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que fijó el 5 de noviembre como fecha para la audiencia en la que se evaluará esa medida, en una diligencia presencial e inaplazable que se realizará en la sede de la Corte Superior Nacional, en el centro de Lima.

Temas Relacionados

Andrés HurtadoPoder Judicialperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

La actriz resultó lesionada durante un ensayo técnico en el Teatro NOS, lo que también obligó a cancelar la conferencia de presentación prevista para este miércoles

Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

La designación del hijo de Mario Vargas Llosa forma parte del conjunto de nombramientos políticos en el exterior durante el gobierno de Keiko Fujimori

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

El exfutbolista se refirió al cruce entre Ricardo Bettocchi y el administrador de Universitario, a quien comparó con el vigente director general de fútbol de la FPF

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

El clima cambia en Lima este miércoles 14 de octubre: ¿Subirá la temperatura hasta los 28 grados Celsius?

El Senamhi anticipó una jornada con nubosidad variable y ráfagas de viento en Lima Este, Lima Oeste y el Callao, con temperaturas máximas arriba de los 25 grados

El clima cambia en Lima este miércoles 14 de octubre: ¿Subirá la temperatura hasta los 28 grados Celsius?

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

Diputada Nathaly Molina propone incorporar la protección y el bienestar animal en la educación básica

Keiko Fujimori invoca al Señor de los Milagros por el papa León XIV: “Unamos nuestra fe en una gran cadena de oración por su salud”

Miraflores: municipio de Renovación Popular guarda silencio ante ataque homófobo y agresión sexual a deportista

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

ENTRETENIMIENTO

Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”

DEPORTES

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Importante paso para la reafiliación del básquet peruano a la FIBA: IPD aprobó Junta Directiva de la Federación hasta el 2028

Marcela Manrique, orgullosa de ser la mejor armadora del Sudamericano Sub 19: “Representa todo el esfuerzo que le pongo a la selección”