Perú recibe menos turistas extranjeros que el año pasado y se aleja de cifras prepandemia

Perú sigue sin recuperar cifras prepandemia en turismo en agosto y se marcaría otro años en que la meta no se lograría. - Crédito Andina

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Durante el gobierno de Dina Boluarte, el Perú se puso la meta de recuperar el turismo prepandemia, que recibía 4,4 millones de extranjeros en 2019. Inclusive en su momento la exministra de Comercio exterior y Turismo, Teresa Mera, a poco de cerrar el 2025, reveló que el sector proyectaba alcanzar esta cifra.

Pero los últimos datos del turismo de extranjeros no hacen posible prever que estos se cumplirá. “Entre enero y agosto de 2026, la llegada de turistas internacionales al Perú totalizó 2 millones 259 mil 501, lo que significó una ligera contracción de 0,4% respecto al mismo periodo de 2025 (flujo negativo de 9 174 turistas). Asimismo, esta cifra evidencia una recuperación del 76,0% en comparación a los niveles registrados entre enero y agosto de 2019″, revela el último reporte.

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Es decir, no hay aún señales de que se alcance la cifra del 4,4 millones de turistas internacionales antes de la pandemia. Es más, según textualmente dice el último reporte mensual de turismo del Mincetur, las cifras de este 2026 van detrás inclusive de las del año pasado.

Perú tiene un rica cultura, pero aún las acciones de los últimos gobiernos no han impactado en el aumento del turismo. - Crédito Andina

Perú con un turismo estancado

De acuerdo con información de Migraciones, entre enero y agosto de 2026, el Perú recibió la llegada de 2,26 millones de turistas internacionales, cifra que registró una ligera caída de 0,4%

“Este resultado estuvo determinado principalmente por la llegada de turistas internacionales residentes en Chile, que alcanzó los 457 mil turistas, equivalente al 20,2% del total, aunque registró una disminución de 5,2% respecto al mismo periodo de 2025. Le siguieron Estados Unidos, con 432 mil turistas (19,1% del total; +2,5%); Ecuador, con 194 mil (8,6%; -3,5%); Brasil, con 121 mil (5,4%; +0,5%); Bolivia, con 120 mil (5,3%; - 5,3%); y Colombia, con 111 mil (4,9%; -8,0%)”, resalta el informe.

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Como se sabe, entre enero y agosto de 2026, el Perú recibió 2 millones 259 mil 501 turistas internacionales, cifra que registró una ligera disminución de 0,4% respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a 9 mil 174 turistas menos. A pesar de esto, el Mincetur destaca que en comparación con el mismo periodo de 2019, este resultado representa una recuperación del 76,0%.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

¿Pero sabías que esta caída responde a la menor visita de turistas de una región del mundo exactamente? Y es la más cercana al Perú.

Menos turistas vienen de Latinoamérica

La caída del turismo, no solo del agosto del año pasado a el de este 2026, sino con respecto a las cifras acumuladas de enero a agosto, muestran que esto se debe principalmente a la menor visita de viajeros desde países de Latinoamérica.

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Comparando de agosto 2026 a agosto 2025 se puede ver lo siguiente:

En Chile , llegaron 53.532 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 43.057 turistas (-10.475 turistas, -19,6%)

En Ecuador, llegaron 47.803 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 41.862 turistas (-5.941 turistas, -12,4%)

En Colombia, llegaron 15.649 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 14.254 turistas (-1.395 turistas, -8,9%)

En Argentina, llegaron 10.769 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 10.141 turistas (-628 turistas, -5,8%).

Este año Perú sigue sin lograr las cifras prepandemia en turismo. - Crédito Andina

Para todo el periodo analizado, de enero a agosto de 2025 y 2026, se ve la mayor caída del turismo:

En Chile , llegaron 482.549 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 457.224 turistas (-25.325 turistas, -5,2%)

En Colombia, llegaron 120.948 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 111.329 turistas (-9.619 turistas, -8,0%)

En Ecuador, llegaron 201.209 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 194.266 turistas (-6.943 turistas, -3,5%)

En Bolivia, llegaron 126.677 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 119.994 turistas (-6.683 turistas, -5,3%)

En Argentina, llegaron 91.199 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 86.360 turistas (-4.839 turistas, -5,3%)

En México, llegaron 70.111 turistas en 2025, pero en 2026 llegaron 66.073 turistas (-4.038 turistas, -5,8%).