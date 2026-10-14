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Se conocieron los rivales que tendrá Perú en la fecha FIFA de noviembre: amistosos serán en Lima y Cusco

Tras la gira en Norteamérica, la ‘blanquirroja’ cerrará el 2026 con dos duelos que se jugarán en territorio nacional. Mano Menezes alista su planificación para romper mala racha

Perú jugará dos amistosos en la fecha FIFA en noviembre. (La Bicolor)
Perú jugará dos amistosos en la fecha FIFA en noviembre. (La Bicolor)
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Los amistosos de noviembre serán la última oportunidad de la selección peruana para cambiar la imagen que dejó durante su gira por Norteamérica. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) concentrará los dos partidos de la fecha FIFA en Cusco.

El plan inicial contemplaba llevar uno de los compromisos a Arequipa, pero la organización resolvió que se disputen en la ciudad imperial y también en Lima. Según César Vivar, Mano Menezes ya tiene definido a los rivales para la última jornada doble del 2026 y también informó las fechas probables de ambos cotejos de cara a las Eliminatorias 2030.

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Los amistosos de Perú para la fecha FIFA de noviembre.
Los amistosos de Perú para la fecha FIFA de noviembre.

“El primer amistoso será ante Bolivia el viernes 13 de noviembre. El encuentro se jugará en la capital y el Estadio Monumental aparece como posible escenario, aunque esa sede todavía no fue confirmada. Y volverá a presentarse el martes 17 de noviembre frente a Honduras. Ese compromiso se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco”, apuntó en el programa ‘Doble Punta’.

Además, el periodista precisó por qué se cambió de contricante: “Costa Rica era el rival previsto inicialmente para el duelo en la ciudad imperial, pero finalmente quedó descartado. Honduras ocupará ese lugar en el calendario de Perú”.

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¿Cuál es la postura de los seleccionados de jugar en la altura?

El plantel peruano no respaldaría la posibilidad de trasladar parte de la localía a ciudades de mayor altitud durante las Eliminatorias 2030, pese a que la Federación Peruana de Fútbol y el técnico Mano Menezes evalúan esa alternativa.

El periodista César Vivar afirmó en el programa de YouTube Doble Punta que los jugadores aceptarían la sede que defina la FPF, aunque esa disposición no supone una aprobación de la medida.

“No hay una idea, una convicción de parte del plantel de jugadores de ir a la altura. De hecho, a los jugadores les incomoda”, sostuvo Vivar.

El periodista César Vivar contó el sentir de los jugadores de la 'bicolor' de dejar Lima para mudarse a otra plaza para afrontar algunos partidos de las Eliminatorias 2030. (Video: Doble Punta)

El comunicador remarcó que el grupo no se opondría públicamente a una decisión institucional. Según explicó, los futbolistas responderían que jugarán “a donde diga la Federación”, pero mantendrían sus reparos sobre la conveniencia deportiva de utilizar una sede de altura.

Vivar agregó que esa posición se conserva al proyectar el próximo proceso clasificatorio. “Donde diga la Federación, ahí se va a jugar, pero en el grupo de jugadores no ven con buenos ojos el tema de ir a la altura para la Eliminatoria”, afirmó.

La altura como sede en las Eliminatorias 2030

Jean Ferrari planteó usar la altura como una alternativa para que la selección peruana reduzca la desventaja competitiva frente a rivales como Brasil y Argentina en las Eliminatorias 2030.

El dirigente sostuvo que Perú debe recurrir a factores que estuvieron disponibles durante décadas, pero que no fueron aprovechados. Su propuesta apunta a modificar las condiciones de algunos partidos y no se limita al rendimiento del plantel.

“Hay que empezar a jugar con las herramientas que tenemos y que lamentablemente no hemos usado en 30 años”, afirmó Ferrari.

El dirigente comparó la diferencia entre Perú y las principales selecciones sudamericanas con un enfrentamiento de recursos desiguales.

“Uno tiene que ir utilizando las armas que puede ir consiguiendo para poder enfrentar a potencias que vienen con tanques, con misiles, y acá uno está tratando de pelear con pistola de agua”, sostuvo.

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