ExDT de Sporting Cristal pidió que Maxloren Castro e Ian Wisdom salgan al extranjero: “El fútbol de hoy no todo es ‘pichanga’”

Guillermo Farré elogió a ambos futbolistas del cuadro 'celeste' y les dejó un mensaje. (Video: Inka Digital TV)

Guardar

Sporting Cristal ha sostenido una apuesta histórica por sus divisiones menores, una política que en la actualidad ha puesto en primer plano a Maxloren Castro (18) e Ian Wisdom (21). Los dos canteranos ganaron presencia en el plantel y recibieron el respaldo del técnico Guillermo Farré, quien destacó sus condiciones y planteó que una experiencia en el exterior podría impulsar su desarrollo.

El DT argentino, que dirigió al cuadro ‘celeste’ entre junio de 2024 y abril de 2025, consideró que ambos cuentan con condiciones para crecer. Sobre Castro, quien ya tuvo participación con la selección peruana adulta, remarcó que posee cualidades que pueden llevarlo a una instancia superior. “Maxloren es un jugador con proyección. Tiene que salir del fútbol peruano para que él interprete otras cosas, sino se termina acoplando a todo lo que es la estructura de acá”, dijo en entrevista para Inka Digital TV.

PUBLICIDAD

La evaluación de Farré sobre Wisdom siguió una línea similar. “Ian Wisdom tiene una proyección también muy importante. También necesita salir para que tenga una competencia con mayor intensidad”, señaló.

ExDT de Sporting Cristal pidió que Maxloren Castro e Ian Wisdom salgan al extranjero.

Guillermo Farré también mencionó el caso de Jesús Pretell, quien dejó Sporting Cristal a inicios del 2026 para incorporarse a LDU de Quito. Para el extécnico, esa transferencia puede aportarle un desafío deportivo diferente.

“Se fue Jesús Pretell, que me gusta que esté en LDU de Quito porque le da una competencia distinta”, explicó, para luego mostrar su asombro por otros futbolistas que subieron al primer equipo posterior a su salida. “Después muchos jugadores que hemos tenido. Algunos hoy han surgido que yo no los tenía recién en formativa”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El consejo de Guillermo Farré para el jugador peruano

La recomendación de Guillermo Farré para Maxloren Castro e Ian Wisdom forma parte de una idea más amplia sobre el desarrollo del futbolista peruano. El estratega entiende que el talento individual debe complementarse con una preparación que permita responder a partidos más intensos, con exigencias físicas y tácticas superiores.

“Que tengan la experiencia de vivenciar un fútbol más competitivo, más exigente, con cuestiones tácticas preferentemente”, afirmó.

El extremo apareció en el corazón del área y puso la remontada de cabeza - Crédito: América TV.

Para el exentrenador de Sporting Cristal, el fútbol actual exige una comprensión más amplia de los partidos. “El fútbol hoy no es todo ‘pichanga’, que el fútbol hoy es táctico, es estudiado. Hay que tener capacidad cognitiva para poder analizar el fútbol”, manifestó.

PUBLICIDAD

En su análisis, la Liga 1 permite situaciones que reducen la necesidad de sostener una disciplina táctica constante. “Acá se permite jugar de la forma que se juega porque hay distracciones, juegos individuales, impronta individual, y los que tienen mayor jerarquía marcan diferencia”, acotó.

Guillermo Farré sobre su deseo de cobrarse su revancha en Sporting Cristal

La referencia a los canteranos derivó también en una reflexión sobre su propio recorrido en el club, del que pasó sin pena ni gloria. Guillermo Farré manifestó que le gustaría volver a Sporting Cristal en el futuro, aunque reconoció que su primer ciclo quedó marcado por una meta que no pudo cumplir.

“¿Me gustaría volver a Sporting Cristal? Sí claro, me encantaría. Me encantaría volver con más experiencia para poder lograr lo que no pude lograr en mi primera experiencia que fue un campeonato”, contó.

PUBLICIDAD

Guillermo Farré tuvo el siguiente balance en Sporting Cristal: 13 victorias, 5 empates y 8 derrotas. - créditos: Sporting Cristal

El técnico argentino, actualmente en Palestino de Chile, consideró que el plantel de Sporting Cristal cuenta con recursos para competir por la Liga 1. A su vez, deseó que el equipo consiga resultados en el corto plazo para recuperar tranquilidad interna.

“Cristal tiene un plantel para ser competitivo”, declaró. Luego pidió que los resultados lleguen pronto para estabilizar a la entidad ‘cervecera’, a la que definió como una que merece “siempre estar bien”.