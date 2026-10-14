Gisela Valcárcel anuncia posible regreso de “Aló, Gisela”

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Gisela Valcárcel evalúa volver con “Aló, Gisela” mediante una transmisión por streaming el miércoles 28 de octubre, fecha en la que se cumplirán 39 años del lanzamiento del programa que consolidó su carrera en la televisión peruana. La conductora planteó la posibilidad de emitir un especial en vivo a través de YouTube, aunque todavía no confirmó el canal ni el formato definitivo.

La posibilidad fue difundida por el creador de contenido Ric La Torre en TikTok, luego de que Valcárcel compartiera un mensaje en el que recordó el aniversario de “Aló, Gisela” y reveló la propuesta que recibió de una persona cercana.

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“Este 28 de octubre serían 39 años del lanzamiento de ‘Aló, Gisela’, este programa que yo llevo en el corazón y que me unió a tantas y tantas personas que amo”, expresó la figura televisiva.

En su intervención, Valcárcel contó que un amigo la animó a retomar el espacio por una jornada. “Gisela, anímate, prendamos una cámara y hagamos ‘Aló, Gisela’ el 28”, le propuso, según relató la presentadora. La idea inicial contemplaba una emisión desde Instagram o TikTok, pero el planteamiento cambió poco después.

“Me dice: ‘No, salgamos por YouTube’. ¿Qué les parece la idea?”, preguntó Valcárcel a sus seguidores. Con ese mensaje, la conductora dejó abierta la opción de que el recordado programa tenga una edición especial fuera de la televisión tradicional.

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La figura de televisión planteó emitir un especial el miércoles 28 de octubre, pero aún no confirmó el canal, el horario ni los invitados. TikTok/ Ric La Torre

El regreso sería por una plataforma digital

Hasta ahora, Gisela Valcárcel no ha anunciado de manera oficial el nombre del canal de YouTube desde el que se realizaría la transmisión. Tampoco indicó si se tratará de una emisión producida para su cuenta personal, una alianza con una plataforma ya existente o un proyecto asociado a alguna empresa de contenidos.

Ric La Torre señaló que la emisión podría desarrollarse a las 12:30 horas del miércoles 28 de octubre. Sin embargo, ese horario tampoco fue confirmado por la conductora en el mensaje que compartió.

La expectativa se centra en el formato que tendría la eventual transmisión. “Aló, Gisela” fue uno de los programas más representativos de la carrera de Valcárcel y mantuvo distintas etapas en la televisión peruana. Su regreso por streaming supondría un cambio de plataforma y una adaptación a un consumo audiovisual dominado por redes sociales, transmisiones en vivo y contenido bajo demanda.

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Fernando "Guille" Ubierna fue el productor de "Aló Gisela". (Foto: Instagram / Captura)

La propia Valcárcel destacó el significado personal que tiene el programa. Para ella, el espacio representa un vínculo con el público que la acompañó desde sus primeros años como conductora y que siguió las diferentes etapas de su trayectoria.

El anuncio preliminar generó comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron ante la posibilidad de verla nuevamente al frente de un formato que marcó una época en la televisión local. La conductora no adelantó si convocará a invitados, si habrá entrevistas o si la transmisión tendrá una estructura similar a la del programa original.

“Aló, Gisela” cumple 39 años desde su lanzamiento

El miércoles 28 de octubre se cumplirán 39 años desde el lanzamiento de “Aló, Gisela”, según recordó la conductora. El espacio fue uno de los proyectos que impulsó su reconocimiento masivo y la convirtió en una de las figuras centrales de la pantalla peruana.

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A lo largo de los años, el nombre de “Aló, Gisela” quedó asociado a entrevistas, concursos, testimonios y segmentos de entretenimiento. El programa tuvo distintas etapas y formatos, mientras Valcárcel amplió su presencia en otros espacios de televisión.

La referencia al aniversario explica el interés de la presentadora por realizar una emisión especial. No obstante, todavía no hay información sobre la duración del eventual retorno ni sobre si la propuesta podría extenderse más allá de una transmisión única.

Aló Gisela.