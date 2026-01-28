Perú

Tacna, el favorito de los chilenos: recibió a más de 500 mil turistas de Chile en el 2025

El dinamismo del turismo transfronterizo impulsa a la región como eje estratégico del sur, mientras Promperú despliega un plan para fortalecer la llegada de visitantes, las inversiones y la proyección económica de Tacna

Este resultado responde a un
Este resultado responde a un escenario marcado por una planificación más sólida y un mayor impulso desde las estrategias de promoción pública. Foto: composición Infobae Perú/Perú Info

Tacna cerró el 2025 consolidándose como uno de los principales polos turísticos del sur del país y el destino preferido de los visitantes chilenos. Más de 500 mil ciudadanos de Chile ingresaron a la región durante el año pasado, una cifra que refleja el fuerte dinamismo del turismo transfronterizo y su impacto directo en la economía local.

Este desempeño positivo se da en un contexto de mayor planificación y promoción institucional. En esa línea, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presentó el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 para Tacna, una hoja de ruta que articula acciones en turismo, exportaciones e inversiones con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico descentralizado.

Estrategia turística con foco en el mercado chileno

El POI 2026 plantea metas ambiciosas a nivel nacional, como contribuir a la llegada de más de 4 millones de turistas internacionales y generar más de USD 5.400 millones en divisas, además de impulsar el turismo interno con cerca de 49,7 millones de viajes previstos. Tacna cumple un rol clave dentro de este esquema por su ubicación estratégica y su cercanía con Chile.

Como parte de estas acciones, Promperú ejecutará la estrategia “Date una vuelta por Perú”, dirigida específicamente a ciudades del norte chileno como Arica, Iquique y Antofagasta, con el objetivo de incentivar el flujo turístico hacia la región y diversificar la oferta de experiencias.

El POI 2026 fija objetivos
El POI 2026 fija objetivos ambiciosos en turismo receptivo e interno, con Tacna como eje estratégico por su ubicación y cercanía con Chile. Foto: Portal de Turismo

Perú Mucho Gusto: vitrina gastronómica y turística

Uno de los principales hitos del 2026 será la realización de la edición 26 de la feria gastronómica “Perú Mucho Gusto” en Tacna, programada para junio. La expectativa es superar los 217 mil visitantes registrados en la edición anterior, cuando asistieron 196 mil personas del mercado nacional y 21 mil extranjeros, en su mayoría chilenos.

De acuerdo con la ejecutiva del Departamento Región Sur de la Subdirección de Promoción del Turismo Interno del Mincetur, Milagritos Vidal Cueva, el evento se desarrollará del 25 al 28 de julio y contará con 166 expositores. “El año pasado fueron 129 expositores, pero ante la gran demanda estamos ampliando la cantidad, así como el espacio a ocupar. Es un evento familiar de alto impacto; la idea es que nos visiten no solo el primer día sino aprovechen los cuatro días, ya que hay un programa muy bueno, además del componente cultural y de entretenimiento”, expresó.

Impulso a las exportaciones desde el sur

El POI 2026 también prioriza el fortalecimiento de las exportaciones regionales, con énfasis en el desarrollo de capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, el impulso de nuevas cadenas exportadoras y la diversificación de mercados internacionales.

En Tacna, estas iniciativas se concretan mediante espacios de articulación comercial como “Expo Perú Sur”, considerada la principal rueda de negocios internacional del sur del país. Este evento integra de manera conjunta los componentes de exportaciones y turismo, fortaleciendo la proyección internacional de la región.

Uno de los hitos más
Uno de los hitos más relevantes previstos para 2026 es la realización de la vigésima sexta edición de la feria gastronómica “Perú Mucho Gusto”, que se llevará a cabo en Tacna en el mes de junio. Foto: T News

Atracción de inversiones y proyectos estratégicos

En el ámbito de las inversiones empresariales, Promperú orientará sus esfuerzos a captar capitales en sectores priorizados como turismo, alimentos y bebidas, manufacturas y energías renovables. Tacna ha sido identificada como una de las regiones clave para la promoción de oportunidades de inversión y el fortalecimiento de su portafolio de proyectos.

Estas acciones buscan no solo atraer inversionistas nacionales e internacionales, sino también promover una mayor descentralización de la inversión y consolidar a la región como un eje de crecimiento económico sostenible.

Tacna, principal puerta de ingreso de turistas chilenos

El peso de Tacna en el turismo receptivo chileno es evidente. Según el subdirector de Promoción del Turismo Receptivo, Luis Baraybar Gutiérrez De la Fuente, durante el 2025 ingresaron al país 3 millones 650 mil turistas, y para este año se proyecta superar los 4 millones.

Del total de 690 mil turistas chilenos que llegaron al Perú, 500 mil lo hicieron a través del Complejo Fronterizo Santa Rosa de Tacna, lo que representa el 65% de los ingresos desde Chile. “Se busca incrementar el turismo a través de diferentes estrategias; estamos trabajando en la segmentación del turismo, como por ejemplo el turismo de aventura, turismo gastronómico, turismo religioso, comunitario, de filmaciones, entre otros; tenemos que diversificar”, señaló.

¿Cuál es el precio de

BTS en Perú: la drástica

Valor del euro en Perú

Juan Pablo Varillas debuta sin

Alianza Lima notificó a Miguel
Gestión de José Jerí niega

BTS en Perú: la drástica

Juan Pablo Varillas debuta sin

