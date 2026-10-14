Maruja Ostolaza quedó sorprendida con Perú tras el subcampeonato sudamericano Sub 19: “Han sobrepasado lo que yo pensaba”

La histórica figura del vóley nacional elogió el desempeño de las dirigidas por Martín Escudero, aunque señaló que la diferencia de envergadura ante Argentina se hizo evidente en la final. (Video: Youtube / Los Aparicios)

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Maruja Ostolaza se pronunció sobre la campaña de la selección peruana en el Sudamericano Sub 19 de Vóley, donde el equipo nacional consiguió el subcampeonato y aseguró su clasificación al Mundial de la categoría de 2027. La histórica exvoleibolista destacó el rendimiento de las dirigidas por Martín Escudero, quienes afrontaron el torneo en Maracaibo con un plantel que también contó con jugadoras de la categoría Sub 17.

Durante su participación en el podcast de YouTube ‘Los Aparicio’, Ostolaza reconoció que el desempeño del combinado patrio superó sus expectativas iniciales. Asimismo, resaltó la capacidad de las voleibolistas para competir ante selecciones con mayor edad y envergadura física en el certamen continental.

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“Siento que han sobrepasado lo que yo pensaba. El equipo se ha comportado a la altura a pesar de la edad que tiene y la envergadura, porque creo que de los cuatro mejores equipos, éramos las más bajas y con menos edad”, manifestó.

Sus declaraciones ponen el foco en uno de los aspectos que marcaron la participación peruana: la presencia de voleibolistas jóvenes que tuvieron que medirse ante selecciones con mayor desarrollo físico. Pese a ello, Perú consiguió avanzar hasta la final y terminar entre los dos mejores equipos de la competencia.

Selección peruana de los 70's con Maruja Ostolaza en la izquierda. Crédito: Manos Morenas del Vóley Peruano

La diferencia física ante Argentina en la final

En esa misma línea, Maruja Ostolaza, pentacampeona sudamericana con la ‘bicolor’, se refirió a la decisión de competir con jugadoras de menor edad en una categoría superior. Si bien destacó el aporte de las más jóvenes, consideró que la diferencia de envergadura terminó siendo un factor importante en el partido decisivo ante Argentina.

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“A mí no me gusta ir con edades menores a las que corresponde. ¿Por qué? Porque finalmente, a la hora del partido final, se dio cuenta uno de que la envergadura de las argentinas nos sobrepasó, pero se ha cumplido el objetivo”, explicó.

La reflexión de la histórica voleibolista reconoce el mérito de las seleccionadas, pero también apunta a las exigencias que implica competir en una categoría superior. En ese escenario, el desafío físico puede adquirir especial relevancia cuando se enfrentan equipos con mayor talla y experiencia.

La clasificación al Mundial, uno de los principales logros de Perú

Más allá de la derrota en la final, Ostolaza resaltó la importancia de la clasificación al Mundial Sub 19 de 2027. Para la exvoleibolista, regresar a una competición de esa magnitud representa una oportunidad importante para el crecimiento deportivo de las jóvenes integrantes de la selección.

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“Eso es muy importante para Perú, que hace tiempo no va a ninguna justa tan importante como es un Mundial y, para el recorrido y la experiencia de las chicas, me parece excelente cómo se han comportado”, sostuvo.

Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca estuvieron en la celebración de Perú tras clasificar al Mundial Sub 19. Crédito: CSV

Para la histórica voleibolista, la participación en el torneo mundialista será una oportunidad para que las seleccionadas continúen acumulando experiencia y midan su nivel ante rivales de distintas partes del mundo. Además, el proceso les permitirá seguir desarrollándose en una etapa clave de sus carreras deportivas.

Así, aunque Perú no consiguió el título sudamericano, el subcampeonato y la clasificación mundialista dejaron un balance positivo. Maruja Ostolaza reconoció el mérito de un plantel que compitió con jugadoras de menor edad y que ahora tendrá un nuevo desafío para continuar su crecimiento en el vóley internacional.

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