Una camioneta híbrida comprada hace un mes explota y se incendia en un estacionamiento de La Molina

El estallido ocurrió cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán durante la madrugada del miércoles.

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Una camioneta híbrida explotó y se incendió mientras se encontraba conectada a una carga en un estacionamiento de La Molina, en Lima, durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre. El hecho no dejó personas heridas ni víctimas mortales, aunque provocó alarma entre los residentes de la zona.

La emergencia se produjo cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán, un sector del distrito donde varios vecinos salieron de sus viviendas tras escuchar la explosión y advertir el fuego. De acuerdo con la información difundida por La República, las personas buscaron resguardo ante el avance de las llamas.

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Hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para atender el incendio. Los equipos lograron controlar el fuego en el vehículo, que había sido adquirido apenas un mes antes del siniestro, según los datos preliminares.

Un bombero observa un vehículo envuelto en llamas mientras una camioneta calcinada permanece junto a un muro en una toma nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hubo heridos

El incidente ocurrió mientras la camioneta permanecía en un estacionamiento y realizaba una carga. La explosión precedió al incendio, que movilizó a los bomberos durante la madrugada.

Las llamas generaron preocupación entre quienes viven en los alrededores del cruce entre las avenidas La Fontana y Flora Tristán. No se reportaron heridos ni fallecidos como consecuencia de la emergencia.

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La intervención requirió el desplazamiento de hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Tras las labores en la zona, el incendio quedó bajo control.

La información inicial también indicó que el vehículo híbrido tenía poco tiempo de uso. La camioneta había sido comprada hacía un mes, antes de la explosión y el posterior incendio.

El estallido ocurrió cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán durante la madrugada del miércoles.

Originó la explosión

Las circunstancias que provocaron la explosión aún deberán ser determinadas. La Policía Nacional del Perú tendrá a su cargo las investigaciones para establecer las causas del hecho y precisar qué ocurrió durante el proceso de carga del vehículo.

Por el momento, no se difundieron otros detalles sobre el origen del fuego ni sobre posibles daños adicionales en el estacionamiento o en áreas cercanas. Tampoco se informó sobre personas afectadas fuera de la camioneta.

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El caso quedó bajo investigación luego de que los bomberos concluyeran las tareas de control de las llamas. La revisión permitirá definir la secuencia de los hechos que llevó a la explosión del vehículo híbrido.

Qué recomiendan ante un incendio

Ante una emergencia de este tipo, la recomendación es conservar la calma y evacuar de inmediato por las rutas señalizadas. También se debe alertar a las personas cercanas y comunicarse con el 116, número de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La camioneta involucrada en la explosión había sido adquirida apenas un mes antes del incidente.

Si el fuego recién comienza y la persona cuenta con conocimientos para utilizar un extintor, puede intentar controlarlo. Antes de abrir una puerta durante una evacuación, se aconseja revisar si la manija está caliente, ya que esa señal puede advertir sobre la presencia de fuego al otro lado.

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Para reducir la inhalación de humo, se recomienda cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo. Las personas no deben regresar al lugar afectado hasta que los bomberos autoricen el ingreso.