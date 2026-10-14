Perú

Una camioneta híbrida comprada hace un mes explota y se incendia en un estacionamiento de La Molina

El siniestro ocurrió esta madrugada, cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán, y causó alarma entre los residentes del sector

El estallido ocurrió cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán durante la madrugada del miércoles.
El estallido ocurrió cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán durante la madrugada del miércoles.
Guardar

Una camioneta híbrida explotó y se incendió mientras se encontraba conectada a una carga en un estacionamiento de La Molina, en Lima, durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre. El hecho no dejó personas heridas ni víctimas mortales, aunque provocó alarma entre los residentes de la zona.

La emergencia se produjo cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán, un sector del distrito donde varios vecinos salieron de sus viviendas tras escuchar la explosión y advertir el fuego. De acuerdo con la información difundida por La República, las personas buscaron resguardo ante el avance de las llamas.

PUBLICIDAD

Hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para atender el incendio. Los equipos lograron controlar el fuego en el vehículo, que había sido adquirido apenas un mes antes del siniestro, según los datos preliminares.

Dos imágenes nocturnas contiguas: a la izquierda, un bombero frente a un vehículo en llamas; a la derecha, una camioneta quemada junto a un muro.
Un bombero observa un vehículo envuelto en llamas mientras una camioneta calcinada permanece junto a un muro en una toma nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hubo heridos

El incidente ocurrió mientras la camioneta permanecía en un estacionamiento y realizaba una carga. La explosión precedió al incendio, que movilizó a los bomberos durante la madrugada.

Las llamas generaron preocupación entre quienes viven en los alrededores del cruce entre las avenidas La Fontana y Flora Tristán. No se reportaron heridos ni fallecidos como consecuencia de la emergencia.

PUBLICIDAD

La intervención requirió el desplazamiento de hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Tras las labores en la zona, el incendio quedó bajo control.

La información inicial también indicó que el vehículo híbrido tenía poco tiempo de uso. La camioneta había sido comprada hacía un mes, antes de la explosión y el posterior incendio.

Los ocupantes del vehículo se salvaron de morir, luego de que salieran del auto apenas escucharon ruídos extraños provenientes de la camioneta - crédito Periodismo Público/Facebook
El estallido ocurrió cerca del cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán durante la madrugada del miércoles.

Originó la explosión

Las circunstancias que provocaron la explosión aún deberán ser determinadas. La Policía Nacional del Perú tendrá a su cargo las investigaciones para establecer las causas del hecho y precisar qué ocurrió durante el proceso de carga del vehículo.

Por el momento, no se difundieron otros detalles sobre el origen del fuego ni sobre posibles daños adicionales en el estacionamiento o en áreas cercanas. Tampoco se informó sobre personas afectadas fuera de la camioneta.

El caso quedó bajo investigación luego de que los bomberos concluyeran las tareas de control de las llamas. La revisión permitirá definir la secuencia de los hechos que llevó a la explosión del vehículo híbrido.

Qué recomiendan ante un incendio

Ante una emergencia de este tipo, la recomendación es conservar la calma y evacuar de inmediato por las rutas señalizadas. También se debe alertar a las personas cercanas y comunicarse con el 116, número de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Se incendió una camioneta que transportaba a tres abuelos con enfermedades crónicas en Córdoba
La camioneta involucrada en la explosión había sido adquirida apenas un mes antes del incidente.

Si el fuego recién comienza y la persona cuenta con conocimientos para utilizar un extintor, puede intentar controlarlo. Antes de abrir una puerta durante una evacuación, se aconseja revisar si la manija está caliente, ya que esa señal puede advertir sobre la presencia de fuego al otro lado.

Para reducir la inhalación de humo, se recomienda cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo. Las personas no deben regresar al lugar afectado hasta que los bomberos autoricen el ingreso.

Temas Relacionados

La Molinaautos híbridosIncendioperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

Exconductor de televisión tendría trabajo asegurado, pero solo podrá desempeñarlo si es que el Poder Judicial acepta su pedido de cese de prisión preventiva

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

El torneo nacional está de regreso y tendrá duelos emocionantes en la jornada inaugural: Alianza Lima se medirá con Rebaza Acosta, Universitario enfrentará a Soan, San Martín hará lo suyo con Circolo, y mucho más

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1

Arrancó la venta de tickets para la jornada inaugural del torneo nacional para este fin de semana. Conoce todos los detalles para asisitir al Polideportivo Lucha Fuentes

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1

¿El nuevo gigante de Sudamérica? Perú supera a Chile y Colombia con empresas más rentables y mayores perspectivas en 2027, revela estudio

Vuelve el ‘milagro peruano’. Cuatro de las catorce acciones peruanas analizadas superan el filtro de liquidez de un millón de dólares diarios

¿El nuevo gigante de Sudamérica? Perú supera a Chile y Colombia con empresas más rentables y mayores perspectivas en 2027, revela estudio

Dispensa electoral 2026: cuánto cuesta el trámite, dónde pagarlo y qué causales están exoneradas

El procedimiento ante el Jurado Nacional de Elecciones contempla un derecho de trámite y excepciones para determinadas situaciones. Revisa el monto establecido, las opciones de pago y los casos en los que no se exige este abono

Dispensa electoral 2026: cuánto cuesta el trámite, dónde pagarlo y qué causales están exoneradas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Predictamen del Senado propone mantener facultades en seguridad y El Niño, pero incorporando polémicos puntos

Predictamen del Senado propone mantener facultades en seguridad y El Niño, pero incorporando polémicos puntos

Francis Allison le ganaría fácilmente a Rafael López Aliaga en una segunda vuelta, según Ipsos

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori crea comisión “Perú en Orden”: ¿Quiénes la integran y cuáles son sus funciones?

Álvaro Vargas Llosa, nuevo embajador de Perú en EE.UU., defiende la cooperación en seguridad: “Sería suicida [rechazarla]”

ENTRETENIMIENTO

Jean Paul Gabuteau respondió a las críticas por celebrar sus 50 años con Silvia Cornejo: “Puedo hacerlo en mi casa”

Jean Paul Gabuteau respondió a las críticas por celebrar sus 50 años con Silvia Cornejo: “Puedo hacerlo en mi casa”

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Carlos Cacho considera que el papa León XIV no debería venir a Perú tras su diagnóstico de cáncer: “La salud es primero”

Gisela Valcárcel anuncia posible regreso de ‘Aló, Gisela’

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por peritonitis: ¿qué se sabe de su estado de salud?

DEPORTES

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1

¿Universitario presentará reclamo contra Pablo Guede y Miguel Rondelli?: la firme postura de los ‘cremas’

¿A qué hora juega Manchester City vs. PSG? Horario y canal TV en Perú para ver partido por la Champions League

Paola Rivera va por la revancha tras dos finales perdidas en la Liga Peruana de Vóley: “Ojalá la tercera sea la vencida”