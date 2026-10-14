Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori estrecha la mano de Álvaro Vargas Llosa, embajador de Perú en Estados Unidos, durante una reunión protocolar. (Presidencia del Perú)

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El Gobierno oficializó la designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en la representación diplomática peruana en Washington. Tras publicarse la resolución correspondiente, la presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el nombramiento a través de sus redes sociales.

“Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, escribió la jefa de Estado.

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En su mensaje, la presidenta hizo referencia a la relación bilateral entre Lima y Washington y a la expectativa de que la representación peruana contribuya a estrechar los vínculos políticos y diplomáticos con el país norteamericano.

La publicación no incluyó anuncios sobre medidas específicas ni detalles acerca de las prioridades que tendrá la gestión del nuevo embajador.

Álvaro Vargas Llosa plantea fortalecer la relación con Estados Unidos

En una reciente entrevista con Latina, Vargas Llosa señaló que existe una oportunidad para ampliar la cooperación entre Perú y Estados Unidos en materia de seguridad y tecnología, especialmente frente al avance del crimen transnacional. Según explicó, el interés de Washington en América Latina ha aumentado debido al potencial económico de la región y a su importancia estratégica frente a otras potencias internacionales.

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Al referirse al denominado Escudo de las Américas, defendió la posibilidad de aprovechar el ofrecimiento estadounidense y cuestionó que el Perú lo rechace sin evaluar sus posibles beneficios. El nuevo embajador consideró que el trabajo conjunto permitiría al país contar con mayores herramientas para enfrentar a organizaciones criminales que, según indicó, movilizan miles de millones de dólares al año.

Fotografía del 31 marzo de 2026 del presidente de la Fundación Internacional para la Libertad y de la Cátedra Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa. EFE/ John Reyes Mejia

“Tendríamos que ser suicidas para decirle a Estados Unidos: ‘No, no queremos el Escudo de las Américas’”, afirmó durante la conversación. Asimismo, sostuvo que la cooperación debe desarrollarse sin comprometer la soberanía nacional y remarcó que la presidenta Keiko Fujimori busca impulsar los vínculos con Washington sobre esa base.

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“Pero partiendo de ese principio, la idea es llevar esta relación mucho más lejos para aprovechar que ellos nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos”, manifestó.

El escritor y periodista también señaló que el acercamiento bilateral no debería limitarse a la seguridad, sino extenderse al ámbito económico y comercial. Como parte de esa propuesta, planteó ampliar el intercambio entre ambos países y aumentar la participación estadounidense en el comercio exterior peruano.

Vargas Llosa estimó que entre el 15 % y el 16 % del comercio exterior del Perú corresponde a Estados Unidos y cuestionó por qué no podría duplicarse esa proporción. “¿Por qué no duplicar esa proporción?”, planteó, al destacar las posibilidades de crecimiento de la relación comercial.

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¿Cuándo se oficializó el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa?

La designación de Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos quedó formalizada el 14 de octubre mediante la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE, publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que su designación incluye la entrega de las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes. La fecha en que Vargas Llosa asumirá sus funciones se fijará mediante una Resolución Ministerial.