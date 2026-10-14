Examen de admisión San Marcos 2027-I: ¿Quiénes deben asistir este sábado a la prueba?

Los aspirantes con cabello largo deberán llevarlo suelto, sin sujetadores ni adornos. La universidad recomienda revisar las instrucciones oficiales, ya que incumplir las disposiciones podría impedirles rendir el examen - Créditos: San Marcos.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizará este sábado 7 de marzo la primera jornada de su examen de admisión 2027-I, en la que participarán aspirantes a distintas carreras profesionales vinculadas. La evaluación representa una de las principales oportunidades para quienes buscan ingresar a la Decana de América y comenzar su formación en una institución pública de larga trayectoria académica.

El proceso convocará a jóvenes interesados en alcanzar una vacante dentro de la oferta educativa de la casa de estudios. Como ocurre en cada convocatoria, los participantes deberán demostrar sus conocimientos y cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades universitarias para desarrollar la prueba sin inconvenientes.

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Para esta primera fecha, la institución ha programado la evaluación de los inscritos en las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), así como de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E). La distribución permite organizar la participación de los postulantes según las especialidades elegidas durante su inscripción.

En el área de Ciencias Económicas y de la Gestión se encuentran opciones como Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales, Administración de la Gastronomía y Administración Marítima y Portuaria. La oferta también comprende Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Presupuesto, Finanzas Públicas y Criminalística Financiera Forense.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizará este sábado 7 de marzo la primera jornada del examen de admisión 2027-I para los aspirantes a una vacante en la Decana de América - Créditos: UNMSM.

Por su parte, el área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales reúne una amplia variedad de disciplinas. Entre ellas figuran Derecho, Ciencia Política, Literatura, Filosofía, Lingüística, Comunicación Social, Arte, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Danza, Conservación y Restauración, además de Lengua, Traducción e Interpretación.

La convocatoria incluye igualmente programas vinculados con la formación educativa, como Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Física. A estas alternativas se suman Historia, Sociología, Antropología, Arqueología, Trabajo Social y Geografía. Asimismo, los interesados en el campo económico podrán optar por Economía, Economía Pública o Economía Internacional.

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Reglas de vestimenta para rendir la evaluación

Además de repasar los contenidos académicos, los aspirantes deben prestar atención a las condiciones de ingreso establecidas por San Marcos. La universidad dispone que los participantes asistan con ropa cómoda y sencilla, sin elementos que contravengan las restricciones de seguridad previstas para la jornada.

Entre las prendas prohibidas se encuentran los polos y las chompas con capucha, así como los pantalones o vestidos que tengan correas. Tampoco está permitido llevar ropa con aplicaciones metálicas, aretes, piercings u otros accesorios similares. El calzado deberá ser simple y no presentar hebillas ni componentes de metal.

Las indicaciones también contemplan el cabello. Los hombres y las mujeres que tengan melena larga deberán presentarse con ella suelta, sin sujetadores ni adornos. Estas condiciones forman parte de las medidas que los participantes deben considerar antes de acudir al recinto asignado para la prueba.

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La evaluación estará dirigida a los postulantes de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), así como de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E) - Créditos: Andina.

Recomendaciones antes del examen

Las autoridades universitarias exhortaron a los inscritos a revisar las instrucciones difundidas mediante los canales oficiales y verificar las condiciones exigidas para participar. Conocer anticipadamente las restricciones permitirá evitar contratiempos durante los controles previos al ingreso.

El incumplimiento de las disposiciones puede impedir que un postulante rinda la evaluación, por lo que resulta fundamental preparar tanto los conocimientos como los aspectos logísticos. La puntualidad, la revisión de los requisitos y la elección adecuada de la vestimenta forman parte de las precauciones que deben adoptar los aspirantes.

Con esta primera jornada, la UNMSM dará inicio a las evaluaciones correspondientes al proceso 2027-I para las áreas convocadas. Los participantes deberán seguir las indicaciones institucionales durante el desarrollo de la actividad, mientras la universidad busca garantizar condiciones organizadas para la aplicación del examen.

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