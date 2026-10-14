Keiko Fujimori anuncia el retiro de ‘sesgos ideológicos’ de los textos escolares: “Esta decisión es irreversible”

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La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno revisará los textos escolares para retirar contenidos que considere portadores de sesgos ideológicos. La medida forma parte de los cambios que el Ejecutivo impulsa en el sistema educativo y que también incluyen nuevas reglas de disciplina para los estudiantes, cuyo proyecto ha generado debate entre padres de familia, docentes y distintos sectores políticos.

“Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología que estaba en estos textos escolares. Esta revisión también ya está en marcha”, afirmó este miércoles la mandataria durante una actividad oficial vinculada con la distribución de materiales educativos para el año escolar 2027.

Fujimori sostuvo que la decisión no será revertida y adelantó que los próximos textos escolares serán publicados sin “ningún tipo de ideología”. La presidenta defendió la iniciativa frente a las críticas que, según dijo, reducen los cambios educativos anunciados por su Gobierno a las disposiciones sobre la presentación personal de los alumnos.

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“Esta decisión es irreversible”, enfatizó, al señalar que la reforma contempla una visión más amplia para recuperar la educación como uno de los pilares de su gestión durante los próximos cinco años.

Minedu revisa los contenidos de los textos escolares

La viceministra de Educación, Miriam Ponce, confirmó que el Ministerio de Educación (Minedu) se encuentra revisando los materiales educativos para identificar contenidos que puedan incorporar sesgos ideológicos. Según explicó, los textos que se están distribuyendo buscan centrarse en el desarrollo integral de los estudiantes, mientras que aquellos que presenten elementos cuestionados están siendo evaluados.

“Estamos en un proceso de revisión de todos los textos”, señaló Ponce al ser consultada sobre el retiro de estos contenidos. La funcionaria precisó que el objetivo es examinar cada material para evitar sesgos y procurar que la información presentada a los escolares sea objetiva.

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Durante la conferencia, una periodista preguntó si la revisión comprendía aspectos políticos, religiosos y de género. En respuesta, la viceministra indicó que el Estado respeta las distintas religiones y perspectivas, y remarcó que se busca que los estudiantes desarrollen una capacidad de análisis crítico de los contenidos.

“Lo que buscamos es que los alumnos realicen un análisis crítico de los contenidos, pero que estos contenidos sean totalmente objetivos”, manifestó.

Ponce también confirmó que la revisión abarca la manera en que se presentan determinados temas en los materiales educativos. Sin embargo, durante sus declaraciones no detalló qué textos específicos serán modificados ni qué contenidos concretos serán retirados.

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Keiko Fujimori defiende los cambios en el sistema educativo

La presidenta sostuvo que las modificaciones educativas anunciadas por el Ejecutivo no se limitan a las normas sobre el aspecto personal de los estudiantes. En su intervención, cuestionó a quienes, según afirmó, presentan el reglamento de disciplina como una reforma centrada únicamente en el corte de cabello.

El Gobierno de Perú implementa el retorno de la nota de conducta escolar con una escala del 0 al 20, donde un puntaje menor a 11 se considera desaprobatorio. (Infobae Perú/Minedu)

“Lo que estamos viendo también es que este debate muestra claramente quiénes están a favor de la disciplina versus el desorden. Y algunos críticos quieren minimizar señalando que todo el esfuerzo que se está haciendo desde el ministro de Educación con todos sus funcionarios, dicen que la única reforma tiene que ver con el recorte de pelo. Se equivocan. Acá hay una visión muy grande”, sostuvo.

Fujimori destacó que el proyecto de disciplina escolar se encuentra en etapa de prepublicación y que el Gobierno está dispuesto a recibir sugerencias y críticas constructivas durante el plazo establecido para recoger observaciones.

La mandataria señaló que la iniciativa busca recuperar el orden en las instituciones educativas y aseguró que las medidas han tenido una recepción favorable entre padres de familia y profesores.

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“Hemos visto que ha sido muy bien recibida por los padres de familia y por los profesores. Entonces, por supuesto que estamos abiertos a escuchar algunas sugerencias y críticas constructivas, porque para eso se trata esta prepublicación”, sostuvo Keiko Fujimori.

El proyecto de disciplina escolar incluye disposiciones sobre las conductas de los estudiantes y las medidas aplicables ante faltas leves, graves y muy graves. No obstante, al encontrarse en etapa de revisión, sus alcances deben distinguirse de las normas que ya han sido aprobadas y se encuentran vigentes.

Gobierno anuncia más medidas para el año escolar 2027

Durante la misma actividad, Fujimori anunció que el Gobierno prevé entregar un millón 200 mil kits escolares para el próximo año. Según explicó, la iniciativa se desarrollará en coordinación con el Ministerio de la Producción y contempla la participación de micro y pequeñas empresas en la fabricación de los materiales.

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La presidenta indicó que los kits incluirán artículos como buzos, calzado y mochilas, con el propósito de apoyar a los estudiantes y, al mismo tiempo, impulsar la actividad productiva de pequeños negocios.

Asimismo, anunció la construcción de 500 colegios y la remodelación de más instituciones educativas. También afirmó que, a mediados de 2027, todos los colegios del país contarán con conectividad satelital, como parte de la transformación digital que plantea su Gobierno.

En paralelo, las autoridades informaron sobre las medidas de prevención ante el fenómeno El Niño y la distribución anticipada de materiales escolares en las zonas que podrían verse afectadas por lluvias intensas. La viceministra Ponce explicó que el envío se realizará por etapas y que las direcciones regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local estarán a cargo de distribuir los materiales a cada institución.

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