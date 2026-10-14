Perú

Joven se resiste al robo de su celular y forcejea con delincuente en San Juan de Miraflores

El asaltante llegó en una mototaxi, descendió del vehículo y abordó por la espalda a la víctima cuando se disponía a comprar en un establecimiento comercial

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Una joven se enfrentó a un delincuente que intentó arrebatarle su celular cuando se encontraba cerca de una tienda en San Juan de Miraflores. La víctima forcejeó con el sujeto, lo empujó y llegó a caer al suelo mientras trataba de impedir el robo. El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad de un colegio ubicado en la cuadra cuatro del jirón Sergio Bernal.

Las imágenes, que fueron difundidas por Latina, muestran que el hecho ocurrió aproximadamente a las 5:42 p. m., cuando una mototaxi se detuvo en medio de la pista. De la unidad descendió un hombre vestido con una polera naranja, quien se dirigió hacia la joven que caminaba a pocos metros. Según los testimonios recogidos en la zona, la muchacha había salido de una academia de preparación premilitar.

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Cuando se disponía a realizar una compra en un establecimiento comercial, el individuo se acercó por la espalda y trató de quitarle su teléfono móvil. Sin embargo, la mujer, que vestía un buzo verde con rayas blancas, opuso resistencia desde el primer momento y comenzó a forcejear con el asaltante.

En medio del enfrentamiento, la agraviada lo empujó e incluso terminó en el suelo mientras intentaba conservar sus pertenencias. Pese a la violencia del ataque, volvió a enfrentarse al hombre para evitar que escapara con el dispositivo. La agresión generó preocupación entre quienes presenciaron la escena, algunos de los cuales intervinieron para auxiliarla.

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as cámaras de seguridad de un colegio registraron el intento de robo ocurrido en la cuadra cuatro del jirón Sergio Bernal, cerca de una tienda - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
as cámaras de seguridad de un colegio registraron el intento de robo ocurrido en la cuadra cuatro del jirón Sergio Bernal, cerca de una tienda - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Mujeres intervinieron para auxiliar a la víctima

Una transeúnte se acercó para ayudar a la joven, mientras que otras dos mujeres descendieron del taxi en el que viajaban para sumarse al auxilio. La intervención de estas personas aumentó la presión sobre el delincuente, quien finalmente desistió de continuar con el robo y buscó escapar del lugar.

Ante la presencia de los testigos, la mototaxi realizó una maniobra para facilitar la huida. El sospechoso subió por una de las puertas traseras del vehículo menor y abandonó la escena. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa si la víctima sufrió lesiones ni si logró recuperar su celular.

Un vecino que se refirió al incidente cuestionó la violencia ejercida contra la muchacha y describió las dificultades que enfrentan los residentes ante situaciones de inseguridad. Su testimonio evidenció la preocupación de quienes transitan diariamente por este sector del distrito.

Una joven forcejeó con un delincuente para evitar que le robara el celular en San Juan de Miraflores; durante el enfrentamiento, cayó al suelo y volvió a enfrentarlo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Una joven forcejeó con un delincuente para evitar que le robara el celular en San Juan de Miraflores; durante el enfrentamiento, cayó al suelo y volvió a enfrentarlo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Vecinos denuncian falta de vigilancia policial

Tras el asalto, los habitantes de los alrededores manifestaron su malestar por la presunta ausencia de efectivos policiales y personal de serenazgo. Una residente aseguró, ante el citado medio, que no observa presencia constante de agentes en las calles, pese a que existen centros educativos y menores de edad que circulan por el sector.

Consultada sobre las medidas de protección en los alrededores de las instituciones educativas, la mujer insistió en que la vigilancia municipal y policial resulta insuficiente. Asimismo, señaló que la seguridad proporcionada por el colegio representa una de las pocas fuentes de tranquilidad para los residentes de la zona.

Los vecinos del jirón Joaquín Bernal solicitaron que las autoridades incrementen el patrullaje preventivo y adopten medidas para reducir los asaltos. También expresaron su preocupación por el riesgo al que se encuentran expuestos estudiantes, trabajadores y transeúntes durante sus desplazamientos cotidianos.

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