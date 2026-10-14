Entradas a Machu Picchu se comprarán con pago confirmado y sin reservas, anunció el ministro de Cultura

Fotografía de archivo en la que se captó a un grupo de turistas en la ciudadela de Machu Picchu, en Cuzco (Perú). EFE/Paco Chuquiure

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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, defendió los cambios en la venta de entradas para Machu Picchu y sostuvo que no habrá retrocesos en el sistema adoptado porque busca “romper la mafia”.

Beingolea afirmó durante una rueda de prensa que su gestión descartó eliminar la comercialización de boletos para el sitio arqueológico. El cambio, explicó, se concentró en el bloqueo de entradas que impedía completar compras.

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Al detallar el mecanismo para los visitantes, el ministro señaló: “Reserva no va a haber. Sencillamente, tú vas a comprar una entrada, la pagas”, afirmó. También defendió la venta digital como modalidad de pago.

Sobre la disponibilidad futura de los boletos, Beingolea indicó que el sistema ya fue corregido para habilitar compras con un año de anticipación. “Si tú la compras hoy y quieres ir a Machu Picchu en julio del próximo año, lo vas a poder hacer”, afirmó.

Machu Picchu sigue siendo la “Atracción turística líder de Sudamérica”

Machu Picchu recibió por novena vez el reconocimiento a la “Atracción turística líder de Sudamérica” en los World Travel Awards 2026. La distinción corresponde a la edición regional del certamen internacional y se suma a los galardones que el santuario histórico obtuvo en años anteriores.

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El premio reconoce a la ciudadela inca, ubicada en Cusco, como uno de los principales referentes turísticos del Perú. Su arquitectura de piedra, sus construcciones prehispánicas y su ubicación entre los Andes y la Amazonía forman parte de los atributos que distinguen al sitio arqueológico.

El reconocimiento de 2026 también coincide con una nueva distinción para el país en otras categorías del certamen. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Perú obtuvo seis premios en la edición sudamericana, relacionados con sus destinos turísticos, su gastronomía, su patrimonio cultural y natural, y sus acciones en materia de sostenibilidad.

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Una votación mundial convirtió a Machu Picchu en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo el 7 de julio de 2007. El logro impulsó su proyección turística y cultural. (Andina)

La trayectoria de Machu Picchu en los World Travel Awards incluye ocho victorias consecutivas entre 2018 y 2025. Con el resultado de este año, el santuario suma nueve premios en la misma categoría, una distinción que mantiene su presencia dentro de la promoción turística internacional del país.

¿Cómo preservar la ciudadela inca?

El Ministerio de Cultura difundió una serie de recomendaciones dirigidas a los visitantes, orientadas a la conservación del santuario histórico y parque arqueológico:

Evitar portar mochilas grandes, para mantener los espacios libres y seguros

Evitar llevar alimentos y bebidas, a fin de prevenir la generación de residuos

Evitar hacer ruido excesivo, sin instrumentos musicales ni dispositivos de amplificación

Respetar el entorno, sin subir a los muros ni perturbar la flora y fauna del área protegida

No arrojar basura, para mantener limpio el sitio arqueológico y su entorno natural

Siguiendo estas recomendaciones, los visitantes podrán disfrutar de su recorrido por Machu Picchu de manera responsable, en un contexto en el que la demanda por conocer la ciudadela inca continúa en aumento entre turistas nacionales y extranjeros.

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