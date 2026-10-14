Jean Paul Gabuteau respondió a las críticas por celebrar sus 50 años con Silvia Cornejo: “Puedo hacerlo en mi casa”

El programa de televisión Amor y fuego difunde imágenes de Jean Paul Gabuteau en la vía pública durante la madrugada. Un reportero lo aborda para preguntarle sobre la celebración de sus 50 años y su entorno personal.

Guardar

Jean Paul Gabuteau respondió a los cuestionamientos que surgieron luego de la celebración de sus 50 años en el departamento que comparte con Silvia Cornejo. El lugar elegido para el festejo despertó comentarios y reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre la pareja.

El empresario fue interceptado por las cámaras de Amor y Fuego, programa conducido por Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre. Durante la entrevista, evitó profundizar en detalles sobre el vínculo que mantiene con la madre de sus hijos.

PUBLICIDAD

La situación ocurre después de la separación de Gabuteau y Cornejo, tras la infidelidad del empresario durante el segundo embarazo de la exmodelo. Desde entonces, cada aparición o actividad familiar de ambos ha generado versiones sobre una posible reconciliación.

Jean Paul Gabuteau responde a las críticas tras la celebración de sus 50 años junto a Silvia Cornejo.

Uno de los episodios que concentró atención fue el baby shower organizado por Silvia Cornejo antes del nacimiento de su segundo bebé. La presentadora compartió ese momento con sus familiares, amigas cercanas y figuras de la televisión como Maju Mantilla y Olga Zumarán.

La ausencia de Jean Paul Gabuteau en las fotografías de la reunión generó preguntas entre los seguidores de la pareja. El empresario fue consultado por ese tema y por la posibilidad de que hubiera compartido la celebración junto a Cornejo.

PUBLICIDAD

“No, como te digo, es mi vida privada”, respondió el hombre de negocios ante las preguntas del reportero de Amor y Fuego. Con esa declaración, evitó precisar si estuvo presente en el agasajo o si participó de alguna forma en la organización.

Jean Paul Gabuteau declara ante las cámaras del programa Amor y Fuego tras ser cuestionado por la celebración de sus 50 años junto a Silvia Cornejo.

Gabuteau tampoco dio detalles sobre el momento que atraviesa con la exmodelo. Su postura fue mantener bajo reserva los asuntos relacionados con su familia, pese al interés que generan las versiones sobre su separación.

Jean Paul Gabuteau defendió la celebración en el departamento que comparte con Silvia Cornejo

Durante la conversación, las preguntas se centraron luego en el cumpleaños número 50 del empresario. El reportero le consultó si había organizado una celebración especial y si los comentarios posteriores le habían generado incomodidad.

Jean Paul Gabuteau reconoció que las críticas existen, aunque dejó claro que no considera que deba explicar sus decisiones personales. “Sí, claro, pueden opinar lo que ustedes quieran”, expresó.

La atención se concentró en la vivienda donde se realizó la reunión. La fiesta se habría llevado a cabo en el departamento que comparte con Silvia Cornejo, a pesar de que ambos anunciaron el fin de su relación tras el escándalo de infidelidad.

PUBLICIDAD

Silvia Cornejo explica por qué perdonó tantas infidelidades a Jean Paul Gabuteau

El detalle fue interpretado por algunos como una señal de cercanía entre ambos. Sin embargo, Gabuteau no confirmó que la exmodelo hubiera participado de la celebración ni explicó quiénes asistieron al encuentro.

Ante la insistencia del reportero sobre el uso de la vivienda, el empresario defendió su decisión. “No hay nada malo, yo puedo celebrar en mi casa”, señaló.

Sus palabras no despejaron las dudas sobre la situación actual de la pareja. El empresario mantuvo la misma reserva que mostró al ser consultado por el baby shower y evitó referirse a una eventual reconciliación.

Jean Paul Gabuteau celebró sus 50 años en la casa de Silvia Cornejo tras la ruptura

En el programa, Rodrigo González sostuvo que Gabuteau no tendría previsto retomar su relación con Cornejo. El conductor también comentó que la presentadora no habría asistido a la fiesta por los 50 años del empresario.

PUBLICIDAD

Estas versiones surgieron después de que Gabuteau fuera vinculado nuevamente con Analía Jiménez, su expareja. Hasta ahora, ni él ni Silvia Cornejo han comunicado públicamente una decisión definitiva sobre el futuro de su relación.