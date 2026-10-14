Carlos Cacho considera que el papa León XIV no debería venir a Perú tras su diagnóstico de cáncer: “La salud es primero”

El estilista Carlos Cacho sostiene que el papa no debería viajar a Perú tras su diagnóstico de salud.

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La delicada situación médica del papa León XIV abrió interrogantes sobre la visita que tenía prevista a Perú en noviembre. Para Carlos Cacho, el viaje debería suspenderse para que el Santo Padre pueda priorizar su recuperación tras la operación a la que fue sometido.

El estilista consideró que el deseo de los fieles de recibir al pontífice no puede estar por encima de su bienestar. Señaló que, después de una intervención de esta magnitud y de la confirmación de un diagnóstico de cáncer pulmonar, corresponde evitar exigencias físicas y compromisos públicos.

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“Si queremos al papa como decimos que lo queremos, si tanto lo respetamos, si tan orgullosos estamos de que el papa sea peruano, la salud del Santo Padre es primero”, manifestó Carlos Cacho.

Carlos Cacho emite comentarios durante una transmisión de Show.pe sobre la situación de salud del Papa y su visita programada a Perú. Durante el segmento, expresa que la salud del pontífice debe priorizarse ante cualquier compromiso o viaje al país.

El conductor se refirió a la agenda prevista para la llegada de León XIV, programada entre el 11 y el 16 de noviembre. A su entender, la visita supondría traslados, ceremonias religiosas, reuniones y actos multitudinarios que podrían afectar el proceso de recuperación del líder de la Iglesia católica.

Cacho sostuvo que los peruanos deben comprender que una eventual cancelación o postergación no significaría un desinterés del pontífice por el país. Por el contrario, planteó que sería una decisión orientada a cuidar su integridad y permitirle retomar sus funciones cuando cuente con las condiciones necesarias.

“Por encima de la tristeza de que no podamos verlo, es la salud del Santo Padre lo principal. Se recuperará y tendrá fuerzas para continuar con sus pendientes”, expresó el estilista.

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Para el conductor, el entusiasmo que despierta una visita papal no debe condicionar una decisión médica. Insistió en que la recuperación de León XIV necesita estar por encima de cualquier expectativa vinculada a los actos que estaban previstos en territorio peruano.

El presentador Carlos Cacho emite sus comentarios durante la transmisión de su programa en internet Yo Carlos.

“El Santo Padre no debería venir a Perú, debería cancelar por su salud. Además, conociendo a los peruanos, la agenda que tenía programada”, añadió.

Carlos Cacho también indicó que la determinación final dependerá del propio Papa y de las indicaciones de sus médicos. No obstante, remarcó que sería un error pedirle que mantenga el viaje solo para cumplir con el deseo de los fieles.

“Querer venir para no matarnos la alegría de verlo, pues me parece una necedad de los peruanos y poner en riesgo su integridad”, finalizó.

Este es el estado de salud de León XIV

El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue operado el 13 de octubre en el hospital Agostino Gemelli, en Roma, luego de que los médicos detectaron un nódulo en su pulmón derecho.

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Durante la intervención, el equipo médico extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los estudios realizados en el quirófano confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, una de las formas de cáncer pulmonar.

La operación se realizó mediante una técnica asistida por video. El procedimiento quirúrgico duró alrededor de 90 minutos, aunque el pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano, de acuerdo con la información difundida por la Santa Sede.

Una ilustración en acuarela representa al papa León XIV con la mano alzada sobre el fondo de la bandera y el escudo del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parte médico indicó que la cirugía concluyó sin complicaciones. Tras despertar de la anestesia, el Santo Padre regresó a su habitación para continuar bajo control de los especialistas.

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Antes de la operación, se había informado que el nódulo se encontraba en una etapa inicial y localizada. Aun así, el estado de salud de León XIV requerirá nuevos análisis para establecer el alcance de la enfermedad y definir los pasos posteriores de su atención médica.

La agenda pública del Papa quedó suspendida hasta el 20 de octubre. La evolución de los próximos días y los resultados de los exámenes complementarios serán claves para determinar si podrá retomar sus compromisos internacionales, incluida la visita programada a Perú.