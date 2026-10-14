Perú

Más mujeres en la construcción: el reto de convertir las oportunidades en realidad

El reporte del INEI correspondiente al segundo trimestre de 2025 revela una diferencia de casi diez puntos porcentuales en la inserción laboral por género dentro de esta actividad económica en el país

Dos mujeres ante una obra de construcción: una porta casco amarillo y chaleco naranja, y la otra lleva camisa a cuadros y gorra.
Dos albañiles mexicanas trabajan en una obra de construcción urbana que muestra el panorama de la industria en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La construcción sigue siendo un sector asociado principalmente a los hombres. Basta pensar en una obra para que esa sea la primera imagen que venga a nuestra mente. Pero ¿qué ocurre con las mujeres que quieren formar parte de esta industria? Su participación sigue siendo limitada, una realidad que plantea un desafío para el sector y exige mirar más allá de las cifras para comprender qué está impidiendo que más mujeres encuentren oportunidades en esta industria.

Las cifras evidencian esta brecha. Según el INEI, en el segundo trimestre de 2025, la construcción concentró apenas al 0,8 % de las mujeres ocupadas, frente al 10,6 % de los hombres ocupados. Esta diferencia refleja que el sector sigue teniendo una presencia limitada entre las alternativas laborales de las mujeres. Por ello, resulta necesario preguntarnos qué barreras dificultan el ingreso de más mujeres a esta industria y qué acciones podemos impulsar para revertir esta situación.

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Las barreras responden a distintos factores. En primer lugar, persisten estereotipos que asocian los trabajos de construcción exclusivamente con los hombres, como si las capacidades para ejecutar una obra, manejar equipos o dirigir proyectos dependieran del género. A ello se suman las dificultades para acceder a determinadas especialidades, las brechas en la formación técnica y la falta de articulación entre la capacitación, el reconocimiento de sus competencias y las oportunidades de empleo. También existen condiciones laborales que no siempre favorecen el ingreso y la permanencia de las mujeres en el sector.

Una mujer con casco, chaleco amarillo y cinturón de herramientas mide una pared azul con una cinta métrica en un baño.
Las claves abarcan desde el momento antes de la compra hasta años después en un caso de que se necesite hacer obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También influyen las responsabilidades familiares y de cuidado, los riesgos de discriminación y hostigamiento, y la informalidad laboral, que limita el acceso a empleos estables y oportunidades de crecimiento. Por ello, el desafío no es preguntarnos por qué las mujeres no llegan a la construcción, sino qué condiciones debemos generar para que puedan ingresar, permanecer y desarrollarse en igualdad de oportunidades.

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En este desafío, el diálogo entre trabajadores y empleadores es fundamental. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) cuentan con más de 22 años de experiencia en negociación colectiva, con acuerdos anuales alcanzados. Esta trayectoria demuestra que es posible construir consensos y sienta las bases para impulsar nuevos acuerdos que promuevan mayores oportunidades para las mujeres en la construcción.

Cuatro trabajadoras con cascos rojos, lentes de protección y camisetas rojas usan picos y palas sobre montículos de tierra
Trabajadoras del programa Llamkasun Perú ejecutan labores de excavación y limpieza para la prevención de riesgos en zonas vulnerables del país.

Los avances en representación, capacitación y certificación de competencias laborales muestran que existe un punto de partida sobre el cual seguir trabajando. Desde 2011, la FTCCP ha promovido la participación femenina en espacios de representación sindical. De acuerdo con las cifras disponibles, de sus 280.000 afiliados, 450 son mujeres que ocupan cargos dirigenciales, siete de las cuales asumen funciones de liderazgo. Aunque estos números evidencian la distancia que aún queda por recorrer, también muestran que las mujeres vienen ganando espacio en la representación sindical.

En materia de capacitación, entre 2017 y 2026, el CONAFOVICER capacitó presencialmente a 10.823 trabajadores a nivel nacional, de los cuales el 22,1 % fueron mujeres. Asimismo, entre 2024 y 2026, en alianza con el Instituto CAPECO, capacitó virtualmente a 493 mujeres. En cuanto a la Certificación de Competencias Laborales, durante el mismo periodo se reconocieron las trayectorias laborales de 598 mujeres. Por su parte, el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) reúne a más de 32.513 profesionales activos en todo el país, de los cuales el 48 % son mujeres.

Una mujer carga martillos y herramientas junto a varillas, otra mezcla cemento con pala y varios hombres trabajan al fondo de una obra.
Mujeres trabajadoras realizan tareas manuales y manejo de materiales en una obra de construcción residencial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es transformar estos avances en medidas concretas. Incorporar a más mujeres a la construcción no es una tarea que les corresponda únicamente a ellas, sino una responsabilidad compartida que exige el compromiso de todos los actores del sector. Construir un Perú mejor también significa derribar las barreras que aún limitan su participación y generar condiciones para que puedan crecer y liderar en igualdad de oportunidades.

*Artículo escrito por Luis Villanueva, Secretario General de la FTCCP en colaboración con Alejandro Garland, presidente de CAPECO.

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