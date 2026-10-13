Papa León XIV fue operado: devotos del Señor de los Milagros y fieles de Chiclayo, Ica y Piura oran por su pronta recuperación

Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of the pontiff's surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

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La noticia sobre el estado de salud del papa León XIV movilizó a fieles de distintas ciudades del Perú, quienes acudieron a iglesias y se sumaron a cadenas de oración para pedir por su pronta recuperación. En Lima, Chiclayo e Ica, los devotos expresaron su preocupación tras conocerse el diagnóstico de cáncer de pulmón del pontífice.

En la capital, los asistentes a los templos del Señor de los Milagros y de Las Nazarenas elevaron plegarias por su salud. En La Molina, el municipio anunció una cadena de oración y la distribución de miles de estampas religiosas. En Chiclayo, donde León XIV ejerció como obispo durante aproximadamente nueve años, también se organizaron misas dedicadas a su recuperación.

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El Papa León XIV llega para dirigir la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 30 de septiembre de 2026. (Papa) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

La visita pastoral al Perú estaba prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. Aunque los fieles mantienen la esperanza de recibirlo, la intervención quirúrgica del pontífice generó incertidumbre sobre el viaje. Por ahora, esperan información oficial sobre posibles cambios en la agenda.

Devotos del Señor de los Milagros oran por la recuperación del papa León XIV

En el Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, los fieles elevaron oraciones por la salud del papa León XIV, tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón y la cirugía a la que fue sometido en Roma. Los devotos expresaron su preocupación por el estado del pontífice y pidieron por su pronta recuperación.

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En la Iglesia las Nazarenas se oficiará una Misa por la salud del papa León XIV. | Canal N

Entre los asistentes, varios manifestaron su deseo de que el papa visite el Perú, como está previsto para noviembre. “Si no puede ser en el otro año, pero que venga, acá le esperamos”, expresó una de las fieles. Otros hicieron un llamado a la población peruana para que se una a las oraciones por la salud del pontífice.

Como parte de estas muestras de apoyo, se convocó a los fieles al rezo del rosario por la recuperación del papa, programado para esta tarde, a las 6:30 p. m., en el Santuario de Las Nazarenas. Los jóvenes de la agrupación Amigos de Don Bosco también acudieron al templo para sumarse a las plegarias.

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En La Molina, el alcalde Diego Uceda anunció otra iniciativa para pedir por la recuperación del pontífice. Según explicó a RPP Noticias, se organizaría una cadena de oración y se distribuirían miles de estampas con imágenes del papa y del Señor de los Milagros en instituciones municipales, comedores populares, espacios de atención a adultos mayores y oficinas descentralizadas.

El Arzobispado de Lima informó que la Iglesia de Lima, junto con las diócesis del Callao, Carabayllo, Chosica y Lurín, se unió a las oraciones de los fieles de todo el mundo por la pronta recuperación del papa León XIV. La institución expresó así su solidaridad con el pontífice ante la situación de salud que atraviesa.

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Chiclayo se une en oración por la salud del papa León XIV

En Chiclayo, los fieles acudieron a la Catedral Santa María para pedir por la recuperación del pontífice. El sacerdote Juan Mechán, encargado del recinto, señaló que las misas celebradas allí y en otras iglesias de la ciudad tendrían como intención orar por su salud.

En la Catedral e iglesias de Chiclayo se realizarán misas por la salud del papa León XIV, quien fue sometido a una cirugía para extirparle un tumor cancerígeno. | Canal N

La alcaldesa Janet Cubas también expresó su preocupación y llamó a mantener la fe. “Aquí en Chiclayo, pues vamos a seguir orando por su recuperación”, declaró. La autoridad indicó que esperan las instrucciones de la diócesis para conocer cómo proceder respecto de las actividades previstas por la visita papal.

Los vecinos manifestaron sorpresa ante el diagnóstico y enviaron mensajes de apoyo al pontífice. Uno de ellos sostuvo que lo más importante es su salud, incluso si fuera necesario modificar la fecha de llegada. Otros pidieron a Dios que le permita recuperarse pronto y continuar con su labor pastoral.

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La expectativa por recibirlo está relacionada con su trayectoria en Lambayeque. Antes de asumir el papado, León XIV estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo durante aproximadamente nueve años. Por ello, los fieles esperan que pueda regresar cuando su estado de salud lo permita.

Fieles de Ica y Piura oran por el papa León XIV

En Ica, numerosos fieles llegaron a la iglesia del Señor de Luren para participar en las misas y pedir por la salud del papa. Algunos expresaron tristeza ante la incertidumbre sobre su viaje, pues tenían previsto trasladarse a Lima para verlo durante su recorrido pastoral.

Cientos de fieles acuden a las misas programaas en la Iglesia del Señor de Luren en Ica para pedir por la salud del Papa León XIV. | Canal N

La noticia también generó preocupación entre los asistentes, quienes mantuvieron sus plegarias con la esperanza de que el pontífice se recupere pronto. La posibilidad de una postergación no eliminó el deseo de recibirlo en el país.

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En Piura, los ciudadanos se sumaron a las oraciones. Una vecina expresó su deseo de que León XIV recupere la salud y que, si fuera necesario, se programe una nueva fecha para su visita. Otro residente pidió a Dios que lo proteja y lo ayude a superar la enfermedad.

Los testimonios de ambas regiones reflejaron la expectativa de los fieles por la llegada del papa. Sus mensajes coincidieron en priorizar su recuperación y mantener la esperanza de que pueda concretar el viaje cuando las condiciones médicas lo permitan.

Papa León XIV se recupera tras cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho

El Vaticano informó que León XIV fue operado por un adenocarcinoma pulmonar. Durante la intervención, realizada mediante cirugía videoasistida, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi

El procedimiento duró alrededor de 90 minutos y concluyó sin complicaciones. Según el comunicado oficial, el pontífice despertó con normalidad y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli, en Roma.

La Santa Sede no precisó cuál será el tratamiento posterior ni confirmó si el papa necesitará quimioterapia u otras terapias. Por ello, no hay detalles oficiales suficientes para determinar cómo será su recuperación a largo plazo.

Además, el Vaticano anunció la cancelación de las audiencias del pontífice hasta el 20 de octubre. Mientras se conoce más información sobre su evolución, los fieles peruanos mantienen sus oraciones y esperan un pronunciamiento oficial sobre la visita pastoral prevista para noviembre.

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