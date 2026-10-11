¿El papa León XIV postergará su viaje al Perú? Será operado por un nódulo pulmonar y esto es lo último que se sabe

El papa León XIV anunció que se someterá a una operación para extirpar un nódulo localizado en un pulmón. (EFE)

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Hasta el momento, no existe información oficial que confirme la suspensión o postergación del viaje del papa León XIV a Perú, Uruguay y Argentina. El sumo pontífice deberá someterse en los próximos días a una operación para extirpar un nódulo localizado en un pulmón, pero la Santa Sede no comunicó cambios en su agenda apostólica.

El anuncio sobre la intervención fue hecho este domingo por el propio papa León XIV, de 71 años, tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Según informó la agencia EFE, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó que el procedimiento está previsto para los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización posterior será de una semana.

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Durante su mensaje, el Santo Padre explicó que los médicos detectaron el nódulo durante unos controles recientes. “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, señaló.

La Santa Sede mantuvo sin modificaciones oficiales la agenda del viaje apostólico a Perú, Uruguay y Argentina. (Infobae)

El pontífice añadió que los especialistas consideran conveniente intervenir y que, tras recibir esa recomendación, decidió operarse para extirpar la lesión en los próximos días.

Fuentes del Vaticano

De acuerdo con fuentes del Vaticano citadas por RPP Noticias, el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú se evaluará según la evolución postoperatoria del papa. Mencionaron que “se tendrá en cuenta el desplazamiento intercontinental, el aire acondicionado de los aviones y los cambios de temperatura en los países que forman parte del recorrido”.

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Esa información no implica, por ahora, una cancelación ni una modificación confirmada de la visita del papa Leon XIV. La evaluación dependerá de su recuperación después de la cirugía y de las indicaciones médicas que reciba tras el alta.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, precisó que el período de hospitalización posoperatoria durará cerca de una semana. (EFE)

La Santa Sede indicó que el ingreso posoperatorio tendrá una duración estimada de una semana. Los papas cuentan con un apartamento en el hospital Gemelli de Roma para este tipo de tratamientos e internaciones.

La intervención se produce después de que León XIV comunicara que el nódulo fue detectado en una etapa temprana. “Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, expresó durante el Ángelus, al referirse al diagnóstico.

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Oraciones por el papa León XIV

El periodista Sergio Mora, corresponsal de RPP Noticias en el Vaticano, relató que el papa pidió oraciones por su próximo viaje a Perú y habló sobre la intervención sin transmitir alarma.

“Lo dijo bastante claro, de manera nada alarmista. Un pequeño nódulo bien determinado y que necesitará una operación en los próximos días. Pienso que ya mañana o pasado se realizará la operación y con cuatro o cinco días posteriores estará trabajando y preparando su viaje a Uruguay, Argentina y Perú”, detalló el corresponsal.

Las fuentes vaticanas indicaron que la evaluación de la gira dependerá de la recuperación del pontífice y del trayecto intercontinental. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Mora sostuvo que el pedido de oraciones por el recorrido previsto puede interpretarse como una señal de que el viaje continúa en los planes del pontífice. “Creo que el hecho que haya pedido oraciones por su viaje a Perú significa que confirma que el viaje será. Falta un mes hasta que se repone de la operación, o sea que tiene tres semanas más para estar en forma”, agregó.

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El periodista indicó que la noticia tomó por sorpresa a la prensa acreditada y a los fieles presentes. Según afirmó, ambos grupos reaccionaron con preocupación y oraciones por la salud del Santo Padre.

En otra declaración, Mora insistió en que, a su entender, el viaje apostólico sigue confirmado salvo que surjan complicaciones posteriores. “De todos modos yo creo que el viaje está confirmado a no ser que hubiera posteriores dificultades, cosa que conociendo el nivel del cirugía en Europa prácticamente descartado. De aquí a una semana el papa estará nuevamente retomando sus actividades”, reiteró.

Una imagen de cedida este 5 de agosto por Vatican Media en la que se captó al Papa León XIV (2d), al bendecir a un niño, en la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. EFE/VATICAN MEDIA

La Santa Sede

La información oficial difundida por el Vaticano se limitó a confirmar que la operación se realizará durante los primeros días de la próxima semana y que el período previsto de hospitalización será de cerca de una semana. No detalló el lugar exacto de la intervención ni ofreció un cronograma sobre la reanudación de las actividades públicas del pontífice.

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León XIV, papa desde mayo de 2025, y quien posee la nacionalidad peruana por naturalización, anunció personalmente que la cirugía se hará por recomendación de los médicos que lo atendieron. La Santa Sede no informó de cambios en sus compromisos internacionales ni emitió una comunicación específica sobre las fechas previstas para el viaje a Perú, Uruguay y Argentina.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su cercanía personal y la de su Gobierno ante la próxima operación. “Deseo expresar al Santo Padre mi cercanía personal y la del Gobierno italiano ante la prueba que deberá afrontar en los próximos días”, afirmó en un comunicado oficial.

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Meloni también aludió a la forma en que el papa comunicó su situación de salud desde el Palacio Apostólico, frente a los fieles que acudieron al Ángelus. “La serenidad y la tranquilidad con las que se ha referido a ella durante el Ángelus de hoy nos reconfortan. Estoy segura de que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto”, declaró.