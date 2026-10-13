“Su estado de salud general es bueno”: el alentador pronóstico del Papa León XIV tras operación antes de su llegada al Perú

Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of the pontiff's surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

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El papa León XIV ingresó este martes al hospital Gemelli de Roma para ser sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo detectado en el pulmón, con un pronóstico que, según las primeras señales recogidas en el lugar, se perfila como positivo. El pontífice llegó al centro médico pasada la una y cuarenta de la tarde, con un semblante tranquilo y distendido, según relató a RPP el periodista Sergio Mora, enviado especial en el Vaticano.

“Lo vimos, ustedes seguramente también en video, que llegó muy tranquilo, muy distendido”, describió Mora desde los exteriores del hospital. El corresponsal añadió que la rapidez con la que se decidió operar constituye en sí misma una buena noticia sobre el estado del pontífice: “El hecho de que hoy mismo haya sido la intervención, o sea, no ha sido un preoperatorio de esta tarde para hacerlo mañana, sino que directamente fue hecho ahora, significa que su estado de salud general es bueno”.

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La operación comenzó en la tarde de este martes, de acuerdo con la información difundida por el personal del hospital. Hasta el cierre de esta nota no se había confirmado el horario exacto de finalización de la cirugía, aunque por el tiempo transcurrido se estimaba que el procedimiento estaría próximo a concluir. La sala de prensa del Vaticano no había emitido todavía un comunicado oficial con el resultado de la intervención.

El equipo médico que lideró la cirugía estuvo encabezado por el cirujano Stefano Margaritora, especialista en cirugía torácica con reconocimiento internacional. “Es una persona de prestigio internacional. Hace años que trabaja en cirugía torácica”, señaló Mora sobre el profesional, quien contó con el respaldo de un grupo de anestesistas y otros especialistas del hospital. “El equipo médico indudablemente es lo mejor que puede existir, e inclusive las tecnologías, porque el Gemelli es un hospital de vanguardia”, agregó el corresponsal, en referencia a la infraestructura disponible para un procedimiento descrito como poco invasivo.

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A general view shows the exterior of Gemelli Hospital after the Vatican said Pope Leo's surgery to remove a lung nodule had ended positively and gone as expected, in Rome, Italy, October 13, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov

El ánimo del pontífice alimenta las expectativas de una recuperación rápida

El estado emocional de León XIV previo a la cirugía fue destacado como un factor favorable para el desenlace del procedimiento. Quienes mantuvieron contacto con el pontífice en las audiencias del lunes, la jornada previa a su ingreso, coincidieron en que lo encontraron con buen semblante y con una disposición optimista frente a la intervención.

“Incluso el que se haya hecho hoy mismo la operación probablemente fue él que empujó, porque normalmente una persona entra, se queda un poco en el hospital para que al día siguiente esté más descansado. En cambio, él quiso, la impresión que da es que quiso que esto se haga lo antes posible”, relató Mora. El corresponsal matizó que la decisión final corresponde a los médicos, pero remarcó la relación entre el estado anímico del paciente y la evolución de este tipo de procesos: “Claramente son los médicos que deciden, pero cuando está en buena salud y está en buen ánimo, seguramente estos procesos funcionan más rápidamente”.

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El antecedente de Juan Pablo II en el mismo centro médico

El hospital Gemelli guarda una relación histórica con la Santa Sede. Juan Pablo II fue internado en ocho ocasiones en ese centro médico, una de ellas de emergencia tras el atentado perpetrado por Mehmet Ali Agca en 1981. El propio Juan Pablo II bromeaba con llamar al Gemelli “el Vaticano tres”, en referencia a que consideraba a la Santa Sede como el primer Vaticano y a la residencia de Castel Gandolfo como el segundo.

Frente a la estatua que recuerda a ese pontífice, ubicada en los exteriores del hospital, se concentraron este martes periodistas de distintos países junto a fieles que encendieron velas y rezaron el rosario a la espera de noticias sobre la salud de León XIV. “Aquí mismo en el Gemelli, a las seis de la tarde, un rosario con esa intención”, precisó Mora. En el décimo piso del edificio, sobre el lado izquierdo de la estatua, se encuentran las habitaciones donde permanecerá el pontífice tras la intervención, con las persianas cerradas hasta el momento: “Por ahora se ve todo cerrado, no se ve luz, porque las persianas están herméticamente cerradas. Pero apenas salga de la operación, irá seguramente allí”.

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A member of the media reports from outside of Gemelli Hospital after the Vatican said Pope Leo's surgery to remove a lung nodule had ended positively and gone as expected, in Rome, Italy, October 13, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov

Una “ciudad” médica con miles de personas en movimiento diario

El Gemelli funciona como una estructura de gran escala pese a contar únicamente con diez pisos. “Calculen que esto es una ciudad, prácticamente. Todos los días entran unas tres mil personas para exámenes clínicos o para consultorio. Después hay unas dos mil personas que están internadas, y después hay seis mil entre empleados, médicos, enfermeros. En fin, es realmente una ciudad”, detalló el corresponsal, quien comparó el movimiento matutino del centro con “una marea humana” y “casi un hormiguero”.

La expectativa religiosa coincidió con la fecha de las apariciones de Fátima

La internación del pontífice se produjo en una jornada con significado particular para la feligresía católica. El 13 de octubre corresponde a una de las fechas vinculadas con las apariciones de la Virgen de Fátima, lo que motivó que varios fieles interpretaran la coincidencia como una señal favorable sobre el desenlace de la cirugía. “Seguramente esto lo tomamos como signo de que todo va a correr muy bien bajo la bendición de la Virgen”, comentó Mora al respecto.

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Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of the pontiff's surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

La comunidad peruana residente en Roma también participó de encuentros de oración en la parroquia que forma parte de la pastoral latinoamericana, espacio donde los servicios religiosos se celebran en español. “Las oraciones normalmente están siendo en las iglesias, inclusive en la comunidad peruana, en la pastoral, en la cual claramente los sacramentos, todos en español, allí sí están rezando por la salud del santo padre”, explicó el corresponsal. En simultáneo, en Perú se registraron actividades similares, entre ellas una oración comunitaria realizada en la ciudad de Chiclayo.

La afluencia de fieles se mantuvo acotada pese al despliegue de prensa internacional

Pese a la magnitud del despliegue informativo registrado en los exteriores del Gemelli, con la llegada de corresponsales de distintas partes del mundo, la movilización de fieles en el lugar se mantuvo acotada. “Por ahora no se ve mucha gente, pero cada tanto vienen, encienden velas, se ven algunas personas con el rosario en la mano. No es como la plaza de San Pedro cuando hay un evento religioso”, apuntó Mora, en alusión a la dimensión que suelen alcanzar las concentraciones de fieles durante acontecimientos de relevancia para la Iglesia católica.

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Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of the pontiff's surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

La Santa Sede confirmó que la intervención concluyó con éxito

La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó, a través de un comunicado difundido en la cuenta de la red social X del canal EWTN News, que el procedimiento quirúrgico al que fue sometido León XIV “se completó con éxito dentro del plazo esperado y según lo planeado”. El comunicado precisó además que el pontífice ya regresó a su habitación en el hospital Gemelli.

La Santa Sede adelantó que continuará proporcionando información actualizada sobre la evolución del santo padre en las próximas horas. El canal de noticias católico mantiene actualizaciones constantes sobre el estado de salud del pontífice tras la cirugía.

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