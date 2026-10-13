Azúcar sube más de 16% en un mes y ya llega hasta S/4,50 por kilo: qué está detrás del alza

Los consumidores redujeron la compra de azúcar ante el incremento de precios en los mercados minoristas.

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Comprar un kilo de azúcar cuesta cada vez más. En mercados de San Juan de Lurigancho, algunos puestos ya la ofrecen entre S/4 y S/4,50, después de que semanas atrás podía encontrarse alrededor de S/3,20 o S/3,50.

El precio del azúcar rubia subió 16,19% solo en septiembre en Lima Metropolitana, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una de las mayores variaciones registradas dentro de la canasta familiar durante ese mes. Los registros del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego situaron el precio minorista promedio cerca de S/3,94 por kilo en septiembre, aunque el recorrido realizado en San Juan de Lurigancho ya encontró valores de hasta S/4,50.

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“Ahorita está en 4 soles y hay sitios donde lo consiguen hasta 4,50”, contó una comerciante a Exitosa Noticias. Según los vendedores consultados, el incremento ya está llevando a algunos compradores a reducir las cantidades que llevan a casa.

El recorrido por puestos minoristas detectó que el producto, vendido semanas atrás entre S/3,20 y S/3,50, encarece el gasto doméstico y lleva a algunos clientes a reducir las cantidades adquiridas

El azúcar blanca también se encareció en septiembre, con un incremento de 10,4%. Ese mes, 308 productos de la canasta familiar subieron de precio, 133 bajaron y 145 no registraron variaciones.

El aumento no responde a un solo factor. Los datos muestran mayores precios en el mercado mayorista, retrocesos recientes en la fabricación nacional y una cotización internacional que también avanzó durante los últimos meses.

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Del mayorista al mercado: cuánto subió el azúcar

El incremento fue todavía mayor en el canal mayorista. Según los registros del SISAP del Midagri, un saco de 50 kilos de azúcar rubia pasó de alrededor de S/129,88 a S/167, un aumento cercano al 29% en un mes.

Ese movimiento ayuda a explicar parte de la presión que empieza a trasladarse al precio final. Los comerciantes consultados por Exitosa Noticias señalaron que deben ajustar sus precios cuando reponen mercadería a un costo mayor y que algunos clientes han comenzado a reducir las cantidades que compran.

El precio que encuentra el consumidor no depende únicamente de lo que ocurre en los puestos de venta. Durante los últimos meses también se han registrado cambios en la producción de caña y en la fabricación industrial de azúcar.

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Sacos de azúcar rubia se venden entre 4 y 4,50 soles por kilo en un mercado de Lima tras el incremento registrado en la canasta familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fabricación de azúcar cayó en junio y julio

El comportamiento de la producción ha sido irregular durante 2026.

El Midagri informó que la producción de caña de azúcar creció 23% durante el primer semestre frente al mismo periodo del año anterior, impulsada por una mayor superficie cosechada, principalmente en La Libertad, Lambayeque y Piura.

En julio, sin embargo, la producción de caña retrocedió 6,88% respecto del mismo mes de 2025, con caídas en regiones productoras como La Libertad, Lambayeque y Áncash.

La fabricación industrial de azúcar también mostró resultados negativos. Los informes de Producción Nacional del INEI, elaborados con información del Ministerio de la Producción, registraron caídas de 4,26% en junio y 8,04% en julio.

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La producción de caña de azúcar retrocedió un 6,88% en julio tras registrar un crecimiento del 23% durante el primer semestre. REUTERS/Marcelo Texeira/Archivo

En los mercados, algunos comerciantes relacionan el menor abastecimiento con las condiciones climáticas.

“Nos dijeron que por el fenómeno de El Niño no hay azúcar y que está agotado, y por eso está subiendo”, señaló una vendedora consultada durante el recorrido.

La afirmación de los comerciantes, sin embargo, no basta para establecer que El Niño sea la causa directa del incremento. Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), ha explicado a diversos medios que las alteraciones climáticas pueden afectar el rendimiento de la caña y la cantidad de azúcar que finalmente se obtiene durante el proceso industrial.

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El precio internacional también aumenta

A los movimientos de la oferta local se suma el comportamiento del mercado internacional.

La serie de cotizaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestra que el precio de referencia del azúcar pasó de alrededor de US$794 por tonelada en julio a US$820 en agosto y US$845 en septiembre.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, ha explicado a Gestión que el azúcar es un producto transable, por lo que las variaciones de la cotización internacional pueden influir en el mercado peruano. Ese traslado, sin embargo, no necesariamente ocurre de manera inmediata ni en la misma proporción.

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El factor internacional tiene importancia porque Perú complementa su producción local con importaciones de azúcar. Por ello, las variaciones de precios en el exterior forman parte de los elementos que pueden terminar influyendo sobre el costo del producto en el mercado interno.

Perú importó cerca de 272 mil toneladas de azúcar en 2025 para abastecer la demanda local de 1,5 millones de toneladas. EFE/Saúl Martínez

¿El azúcar podría seguir subiendo?

Todavía no es posible determinar cuánto más podría aumentar el precio. Su evolución durante los próximos meses dependerá del comportamiento de la producción nacional, el abastecimiento, las cotizaciones internacionales y las condiciones climáticas en las principales zonas productoras.

El antecedente más cercano se produjo en 2023, cuando la producción nacional de azúcar retrocedió en medio de los efectos de El Niño Costero y el precio minorista llegó a bordear los S/4,60 por kilo.

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Los S/4,50 observados actualmente en algunos mercados de Lima todavía se encuentran por debajo de aquel nivel, pero muestran cuánto se ha reducido la diferencia en las últimas semanas. La evolución de la oferta local y de los precios internacionales marcará si el encarecimiento se modera o continúa trasladándose a la canasta familiar.