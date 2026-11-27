Cálidda destinará cerca del 70% de su inversión a la construcción de las redes de distribución de gas natural.

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El Gobierno peruano suscribió la novena adenda con Cálidda para ampliar la distribución de gas natural a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. El acuerdo contempla una inversión inicial de USD 590 millones, equivalente a más de S/2.100 millones.

Tras la firma, la empresa informó a Infobae Perú que prevé invertir al menos USD 300 millones en los primeros tres años de ejecución. Además, espera que las primeras conexiones vinculadas a las plantas de mayor capacidad comiencen en 2028.

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El calendario, sin embargo, depende de autorizaciones ambientales, arqueológicas, de seguridad y de consulta previa; entre ellas, las declaraciones de impacto ambiental que deberán aprobar los gobiernos regionales, incluido el de Cusco.

Cálidda espera operar las plantas entre 18 y 24 meses después de iniciar el proyecto

Martín Mejía del Carpio, director general de Cálidda, indicó que la compañía ya presentó las solicitudes de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante las autoridades regionales y los programas de monitoreo arqueológico ante las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC).

También prevé presentar ante el Osinergmin los estudios de riesgo. A esto se suma una comunicación al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para completar el proceso de consulta previa.

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Las redes de distribución operarán con gas transportado por camiones y podrán conectarse al futuro gasoducto del sur.

“Con esos cuatro permisos nosotros ya empezamos la construcción”, afirmó. El ejecutivo señaló que, de los cerca de 3.700 kilómetros de redes previstos, solo 40 kilómetros requerirán consulta previa. Ese tramo está ubicado en Huancavelica.

La empresa prevé importar las plantas necesarias para el proyecto. El traslado de los equipos tomaría cerca de un año, mientras que su instalación y construcción demandarían entre nueve y 12 meses adicionales.

Bajo ese cronograma, las instalaciones de mayor escala podrían entrar en operación entre 18 y 24 meses después del inicio de la ejecución. Cada planta tendría capacidad para atender entre 60 mil y 70 mil usuarios.

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Los pilotos permitirían conexiones antes de la operación de las plantas principales

Antes de la puesta en funcionamiento de las nuevas plantas, Cálidda proyecta ampliar los pilotos estatales de Cusco, Huancavelica y Puno, que pasarán a estar bajo su operación y mantenimiento.

En Cusco, el piloto de San Sebastián cuenta con una red diseñada para mil usuarios, aunque Mejía señaló que solo hay cinco conexiones activas. Cálidda espera ampliar esa capacidad y llegar a 3.000 usuarios durante 2027.

El piloto de Huancavelica, que debería concluir en el primer trimestre de 2027, tiene capacidad para mil conexiones. La empresa proyecta elevar ese número hasta 2.000 usuarios el próximo año. En Puno, el piloto debería terminar al inicio del segundo semestre de 2027. La meta de Cálidda es alcanzar alrededor de 3.000 usuarios a comienzos de 2028.

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Las conexiones masivas desde las plantas de mayor capacidad comenzarían después, durante 2028. La empresa prevé que el tendido de redes tome mayor impulso desde el segundo semestre de 2027, si las entidades públicas entregan las autorizaciones dentro de los plazos esperados.

El tendido abarca 3.700 kilómetros de redes y solo un tramo de 40 kilómetros en Huancavelica requiere consulta previa.

El 70% de la inversión se destinará a las redes de distribución

El directivo sostuvo que la velocidad del proyecto dependerá de los gobiernos regionales y municipales, que deberán aprobar expedientes e intervenciones en la vía pública para instalar tuberías, realizar cruces de pistas y reponer pavimentos.

Cálidda estima que podría completar cerca de la mitad de su meta de conexiones en menos de cinco años si las autorizaciones avanzan sin demoras. La empresa espera un avance relevante entre el tercer y el cuarto año del proyecto.

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La compañía calcula que cerca del 70% de los USD 590 millones previstos se destinará a la construcción de redes de distribución. Ese componente concentra la mayor parte del presupuesto, por encima de las plantas, los terrenos y los estudios técnicos.

“Las declaraciones de impacto ambiental dependen del gobierno regional. Así que esto será un trabajo también mancomunado con ella para las autorizaciones que se necesiten”, reconoció sobre la nueva gobernadora del Cusco, Verónika Mendoza, y sus críticas a la adenda.

Las conexiones internas costarían unos S/1.000 por familia

Serán alrededor de 300 mil conexiones residenciales en las Siete Regiones. Cálidda llevará las redes hasta el medidor de cada vivienda, mientras que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), mediante el programa BonoGas, financiaría las instalaciones internas para los usuarios beneficiarios.

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El director ejecutivo estimó que cada conexión interna cuesta alrededor de S/1.000. Con esa referencia, el financiamiento para atender 300 mil hogares bordearía los S/300 millones.

El programa BonoGas requerirá alrededor de 300 millones de soles para financiar las conexiones internas de 300 mil hogares.

El ejecutivo indicó que el FISE cuenta con recursos para Lima y para las nuevas regiones. Si ese mecanismo no fuera suficiente, la adenda prevé una alternativa de promoción que podría incluir un subsidio cruzado a través de la tarifa de distribución en Lima. Es decir, que desde la capital se pague la masificación al sur mediante los recibos.

Para tomar en cuenta: la masificación del gas en los hogares depende de tres tramos: la red que pasa por la pista (a cargo de Cálidda); la acometida que conecta esa red con la vivienda (puede financiarse mediante BonoGas del FISE para hogares beneficiarios); y la instalación interna, desde el medidor hasta la cocina u otros equipos (puede cubrirla BonoGas o, sin ese beneficio, la paga el usuario).

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La cuestión del SIT-Gas, ¿se cruzan los proyectos?

El Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (SITGAS) busca retomar el objetivo del Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión fue resuelta en 2017 tras el incumplimiento del cierre financiero por parte del consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, en medio de las investigaciones por el caso Lava Jato.

La reactivación de la iniciativa todavía requiere resolver aspectos técnicos, financieros y legales, entre ellos la situación de los activos que quedaron bajo custodia estatal y los procesos arbitrales derivados de la terminación de la concesión.

Mejía sostuvo que el proyecto de distribución de Cálidda puede operar mientras se define el futuro del SITGAS. “Una vez que llegue el proyecto, vamos con las mismas redes que ya hemos construido, sacamos los camiones y nos conectamos”, dijo a Infobae Perú.

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Según explicó, las redes previstas para las Siete Regiones podrán utilizarse tanto con gas natural trasladado por camiones como con un eventual abastecimiento directo desde el gasoducto.

“Si ese gasoducto se concreta, Cálidda podría conectarse directamente al sistema de transporte y dejar de utilizar camiones. Las plantas se adaptarían para recibir el gas desde el ducto, mientras que las redes ya instaladas continuarían en operación”, relató.