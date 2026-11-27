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Las alitas acevichadas son una preparación muy popular en la gastronomía peruana, especialmente en restaurantes de comida criolla, bares y locales especializados en alitas de pollo. Se caracterizan por combinar alitas doradas y crocantes con una salsa inspirada en el tradicional ceviche peruano, elaborada con limón, ajo, ají, culantro y otros ingredientes que aportan un sabor cítrico y ligeramente picante.

El secreto de esta receta está en conseguir que las alitas queden crujientes por fuera y jugosas por dentro, mientras se bañan con una salsa acevichada cremosa y llena de sabor. A continuación, te enseñamos cómo prepararlas en casa.

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Receta de alitas acevichadas

Ingredientes

Para las alitas de pollo:

1 kg de alitas de pollo

½ taza de harina sin preparar

½ taza de maicena

1 cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de pimienta

1 cucharadita de sal

Aceite vegetal suficiente para freír

Para la salsa acevichada:

Jugo de 5 limones peruanos

2 cucharadas de pasta de ají amarillo

2 dientes de ajo

3 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de culantro fresco picado

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de sillao

1 cucharadita de kion rallado

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de agua fría, si es necesario

Para decorar:

Culantro fresco picado

Rodajas de limón

Cebolla china picada (opcional)

Preparación de las alitas acevichadas

1. Limpia y prepara las alitas

Separa las alitas por sus articulaciones si están enteras y retira las puntas si lo prefieres. Sécalas muy bien con papel de cocina para eliminar la humedad superficial. Esto ayudará a conseguir una cobertura más crocante durante la fritura.

2. Prepara el empanizado

En un recipiente mezcla la harina, la maicena, el ajo en polvo, el comino, la pimienta y la sal. Incorpora las alitas y cúbrelas uniformemente con esta mezcla. Sacude el exceso de harina antes de freír.

3. Fríe las alitas de pollo

Calienta abundante aceite vegetal en una olla o sartén profunda. Cuando alcance aproximadamente 175 °C, incorpora las alitas por tandas para evitar que la temperatura del aceite disminuya demasiado.

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Fríelas hasta que estén doradas y completamente cocidas por dentro. Comprueba que la parte más gruesa alcance una temperatura interna de 74 °C. Retíralas y colócalas sobre una rejilla para eliminar el exceso de aceite.

4. Prepara la salsa acevichada

En una licuadora coloca el jugo de limón, la pasta de ají amarillo, el ajo, la mayonesa, la mostaza, el sillao, el kion, el azúcar y el culantro.

Procesa hasta conseguir una salsa cremosa y homogénea. Si queda demasiado espesa, agrega un poco de agua fría. Prueba y ajusta la sal, la pimienta y la acidez según tu preferencia.

5. Integra las alitas con la salsa

Coloca las alitas recién fritas en un recipiente amplio. Agrega la salsa acevichada poco a poco y mezcla suavemente hasta cubrirlas por completo.

Para conservar su textura crocante, evita dejarlas demasiado tiempo dentro de la salsa. Lo recomendable es incorporarla justo antes de servir.

6. Sirve las alitas acevichadas

Coloca las alitas en una fuente y decora con culantro picado, cebolla china y rodajas de limón. Puedes acompañarlas con papas fritas, yucas doradas o bastones de verduras.

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Consejos para preparar alitas acevichadas crocantes

Seca bien el pollo: retirar la humedad superficial permite conseguir una cobertura más dorada y crujiente.

Combina harina y maicena: esta mezcla ayuda a formar una capa ligera y crocante.

Fríe por tandas: evita colocar demasiadas alitas juntas para mantener estable la temperatura del aceite.

Prepara la salsa al final: el limón aporta frescura, pero puede modificar la textura de la salsa si permanece demasiado tiempo preparada.

Controla la acidez: si el limón está muy intenso, puedes equilibrar el sabor con un poco más de mayonesa o una pizca de azúcar.

Agrega la salsa al servir: así las alitas conservarán mejor su textura crujiente.

Preguntas frecuentes sobre las alitas acevichadas

¿Qué ingredientes lleva la salsa acevichada?

La salsa acevichada suele prepararse con limón, ají amarillo, ajo, culantro y mayonesa. Algunas versiones también incorporan mostaza, kion y sillao para conseguir un sabor más intenso y una textura cremosa.

¿Cómo conseguir que las alitas queden crocantes?

Es importante secar bien el pollo, utilizar una mezcla de harina y maicena y freírlo en aceite caliente. También conviene agregar la salsa justo antes de servir para evitar que la cobertura se humedezca.

¿Se pueden preparar alitas acevichadas en freidora de aire?

Sí. Puedes cocinar las alitas condimentadas y ligeramente cubiertas con aceite en una freidora de aire precalentada a 200 °C. Dales la vuelta durante la cocción y verifica que alcancen 74 °C en su interior. El tiempo dependerá del tamaño de las piezas y del equipo. Finalmente, mézclalas con la salsa acevichada.

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¿Con qué se acompañan las alitas acevichadas?

Puedes servirlas con papas fritas, yucas doradas, camote frito o bastones de zanahoria y apio. También combinan bien con una ensalada fresca.

¿Se puede preparar la salsa acevichada con anticipación?

Puedes preparar y refrigerar los ingredientes de la salsa con anticipación, pero es preferible incorporar el jugo de limón poco antes de servir para conservar su frescura. Mantén la salsa refrigerada y no la dejes a temperatura ambiente por periodos prolongados.